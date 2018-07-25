Шесть советов, как завоевать авторитет у коллег и начальства

В работе и личном общении не отворачивайтесь от людей и их просьб

Как завоевать авторитет у коллег и начальства. Фото: pixabay

Деловая репутация – важная часть бизнеса, а заработать авторитет – дорогого стоит. Поэтому, чтобы получить этот самый авторитет у коллег и начальства, необходимо приложить максимум усилий.

Work.ua рассказывает о том, что нужно сделать, чтобы завоевать мир, то есть приверженность товарищей по работе и руководства, не нарушая этических границ.

Будьте отзывчивы

В работе и личном общении не отворачивайтесь от людей и их просьб. Небольшая помощь коллеге по профессиональному вопросу, утешительный разговор с тем, кто расстроен из-за сорванного проекта или критики руководства, помощь новичкам в бытовых офисных вопросах — все это не требует много времени и сил, зато добавляет вам очки.

Нет, мы вовсе не о том, что вы должны быть наигранно добры со всеми. Просто не отказывайте тем, кому можно быстро и просто помочь без вреда собственной работе.

Генерируйте идеи

Вы вообще не относитесь к текущему проекту, но знаете, как оптимизировать работу? Вы обычный курьер, но у вас есть идеи, как сократить время на доставку? Работаете бухгалтером, но видите огрехи в системе полива цветов в офисной оранжерее, и знаете, как их устранить? Отлично! Не молчите.

Предлагайте свои идеи коллегам и руководству. Если вы действительно знаете, как сделать эффективнее, качественнее и проще, делитесь своим мнением с тем, кто непосредственно несет ответственность за данный участок работы. Если предложение стоящее, вам будут благодарны.

Будьте аккуратны

Во всем. Начиная от прихода вовремя на работу, заканчивая выполнением проектов точно в срок. Выработайте привычку не давать пустых обещаний. Если заранее знаете, что задача невыполнима, сразу обсудите это с начальством. Предложите другой вариант или внесите изменения в текущий. Не подводите коллег и старайтесь никогда не опускать уровень своей ответственности, пунктуальности и честности.

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Не обманывайте

К слову о честности. Вранье — худший способ общения с людьми. Соврите один раз — и больше никогда полностью не восстановите доверия к себе. Даже если правда горькая и за нее вас никто не похвалит, найдите в себе мужество не переходить на ложь.

Сохраняйте позитив

Чувство юмора, ненавязчивые шутки и улыбка на лице должны быть вашими спутниками по жизни. С позитивно настроенным человеком общаться намного приятнее, чем с грубым и закрытым коллегой. Будьте приветливы и веселы, заряжайте людей своей энергией и всегда находите светлые стороны даже в самых сложных ситуациях. Это непросто, но это путь победителей.

Оставайтесь профессионалом

И самое главное. Несмотря ни на что, всегда сохраняйте профессионализм. Что бы ни случилось, в какой ситуации вы бы ни оказались, если хотите, чтобы вас уважали — не выходите за рамки профессиональной этики.

На работе всегда есть место человеческим отношениям и личным качествам, но будь вы хоть сто раз весельчаком или генератором потрясающих идей, без подтверждения авторитета на профессиональном уровне, вам вряд ли удастся стать звездой.

Безупречная репутация не зависит от названия должности или получаемой зарплаты. Ее сложно завоевать, но если у вас получится, карьерный взлет обеспечен.

Отметим, что авторитет необходим не только на работе. Важно заработать его и в семейных делах и стать показателем для своих детей. ТОП-5 правил, как воспитать ребенка и не кричать на него. Простые правила помогут вам воспитать ребенка в любви и понимании.