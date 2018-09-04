Шесть типажей мужчин, которые не подходят для создания семьи

Существует множество типажей мужчин, что идеально проявляют себя на ранних стадиях отношений

Обратите внимание на своего мужчину. Фото: pixabay

Не все мужчины хотят брака, впрочем, как и женщины. Но бывает часто и так, что встречаются двое людей, планируют совместную жизнь, а потом оказывается, что перед вами совсем другой человек.

Существует множество типажей мужчин, что идеально проявляют себя на ранних стадиях отношений. Однако вам стоит быть осторожнее: идеал может разбиться о семейные узы и трудности быта.

Вашему вниманию шесть типажей мужчин, не подходящих для создания семьи

Первый тип – маменькин сынок. Да, такие парни могут быть очень даже хорошими ребятами, однако, когда дело касается семейных уз, все кардинально меняется. Такие чаще всего ждут от отношений того, что вы станете ему второй мамой. На приоритетное место в его жизни можно даже не рассчитывать.

Второй тип касается его мнимой независимости. Если мужчина говорит, что семейные узы "порабощают" мужчину, то бегите без оглядки. Скорее всего, в семейной жизни такой мужчина будет пренебрегать вашим мнением, стараясь самоутвердиться и доказать себе и вам, что он – центр вселенной.

Также стоит опасаться союза с мужчиной, что настоятельно пытается свести вас с собственной семьей вопреки тому, что ваши отношения с его родными не задались с самого начала. Ему стоило бы провести четкие границы между родней и вами. Иначе зачем вам эти муки.

Четвертый тип мужчин – расточители. Если он позволяет себе рубашку за несколько тысяч гривен, но при этом вечером разводит руками, говоря, что кушать сегодня нечего – бегите. Неверная расстановка приоритетов еще не раз поставит вас обоих в неудобное положение.

Если мужчина с удовольствием и упоением выслушивает истории о ваших успехах и о положительных событиях, а при первом слове о неудачах или расстройствах пытается "срулить", знайте: рядом вам делать нечего. Любящий и ценящий вас парень запросто поддержит, поможет и сам поинтересуется, как ваши дела. И если они не очень хороши, это его не оттолкнет.

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Шестой типаж мужчин таков, что вам немного стыдно за него, когда вы рядом на виду у других людей. Если по каким-то причинам вы ощущаете себя некомфортно в обществе, находясь со своим мужчиной, не стоит продолжать такие отношения. Вы должны восторгаться своим человеком или, как минимум, не ощущать дискомфорта, находясь рядом с ним в кругу других людей.

Важно не забывать – порвать отношения может каждый, а вот выстроить долговечные и надежные – задача потруднее. Уважайте себя и будьте внимательны.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, какие есть семь ритуалов для семьи, чтобы сделать утро добрым. Провожая того, кто первым уходит из дому, не забудьте пожелать друг другу удачного дня.