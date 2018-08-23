Шесть верных признаков сердцеедки

Женщины-сердцеедки не сомневаются в том, что уникальны

Улыбайтесь чаще. Фото: depositphotos

Сердцеедками можно назвать далеко не каждую женщину. Они обладают особенными качествами и умеют покорять мужские сердца.

Вашему вниманию шесть верных признаков, что перед вами сердцеедка.

"Особенные" глаза

Взгляд этих женщин манящий. Он буквально пропитан какой-то особой "магией". В нем читается смесь сексуальности, власти, интереса и любви ко всему окружающему. Этим взглядом они и покоряют мужские сердца. За него же их ненавидят другие представительницы прекрасной половины человечества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как стать обаятельным и легко притягивать к себе людей: семь простых советов

Раскованность

Такие женщины не знают, что такое ужимки, – они чувствуют и ведут себя раскованно. Уверенно маневрируют даже в самых непростых разговорах, ловко находят, что сказать в секунды напряженных пауз, не смущаются от шуток – словом, чувствуют себя как рыба в воде абсолютно в любой жизненной ситуации.

Убежденность в своей исключительности

Женщины-сердцеедки не сомневаются в том, что уникальны. Они четко убеждены: такой, как она сама, в мире не найти. Эти представительницы прекрасного пола четко осознают свои сильные стороны и старательно их "прокачивают", делая обыкновенные преимущества тем самым уникальным набором качеств, который и притягивает мужчин.

Манящая улыбка

Из всего, что они умеют, улыбаться у них получается лучше всего. Они точно знают: за тем, кто смотрит на жизнь с улыбкой, пойдет весь мир. И с нескрываемым удовольствием пользуются этой хитростью. В любой непонятной ситуации они первым делом улыбаются. Что уж говорить о моментах, в которых им искренне приятно? Здесь они становятся просто неотразимыми.

Плавные движения

Движения их выверены до мелочей, и при этом в них нет ни грамма наносного. Они очень естественны, но лишены суетливости. Про таких женщин часто говорят: "Двигается как королева". Невозможно не согласиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как ложь влияет на здоровье: интересный ответ ученого

Широкий кругозор

Они много знают и многим интересуются. Среди женщин-сердцеедок вряд ли найдется хотя бы одна "пустышка". Они действительно в большинстве своем имеют прекрасное образование и умеют поддержать осмысленную беседу почти на любую тему. Стоит ли говорить, что мужчин это невероятно привлекает?

Тем временем психолог назвал три главных правила хорошего секса. По словам Михаила Лабковского, важно уметь вовремя говорить "нет".