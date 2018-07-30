Шесть вещей об истинной любви, которые должен знать каждый

Любовь отзывается только на любовь

Любите друг друга. Фото: pixabay

Любовь – сильное чувство, которое делает человека всесильным, окрыляет и заряжает. Найти настоящую любовь мечтает каждый, но не все ее находят.

Любовь отзывается только на любовь. И это чувство следует за своим подобием. Чем больше любви вы можете подарить, тем больше вы получите в ответ. Чем добрее ваше сердце, тем больше шансов, что вы найдете того, кого ищете.

Вашему вниманию шесть вещей об истинной любви, которые должен знать каждый.

1. Любовь к самому себе – лучший способ привлечь настоящие чувства

Любите себя всем своим сердцем: за то, кем вы стали и кем не смогли стать. Будьте добры к себе, и весь мир протянет вам руку помощи. Если вы не можете проявить по отношению к себе эти чувства, вы не получите это ни от кого вокруг. И даже если кто-то сделает это, то любовь не продлиться долго. Это чувство так не работает. Любовь приходит лишь к тем, кто может сам наградить себя ею.

"Самое страшное – это принять себя полностью", — Карл Густав Юнг.

2. Настоящая любовь не заключается в том, чтобы найти часть себя в ком-то другом

Вы должны понять, что вы являетесь цельной личностью без кого-либо. И чем больше вы учитесь любить и принимать себя, тем больше вы будете знать, что это правда. Вам действительно не нужен другой человек, чтобы вы могли почувствовать себя цельным и завершенным. Вам нужен лишь тот, с кем вы можете поделиться своим богатым внутренним миром. Настоящая любовь заключается не в том, чтобы найти свою вторую половинку или недостающую часть в другом человеке. Правда в том, что вы должны просто расширить свой мир и поделиться им с любимым человеком.

3. Любовь всей вашей жизни – вы сами

Зачем искать что-то, что уже есть в вас самих? Истинная любовь начинается с вас. Любовь к жизни — это ни что другое, как вы. Внутри вас итак находится вся любовь, в которой вы нуждаетесь. Не нужно искать эти чувства снаружи. Любовь, которую вы получите в первую очередь от себя, будет не чем иным, как проекция ваших чувств. И вы можете делиться ей с другими.

"Жизнь — это просто зеркало, и то, что вы видите там, вы должны сначала увидеть внутри себя", — Уолли Амос.

4. За настоящую любовь не ведут сражений

Вы часто могли слышать такую фразу, как "Если вы действительно любите кого-то, вы должны сражаться за эти чувства и за этого человека". Но все не так. Если вам нужно "сражаться" за чью-то любовь, это означает, что она того не стоит. Это не настоящие чувства. Это не любовь.

"Бороться" и "любить" — две противоположные вещи, и вы можете следовать лишь одному пути. Вы не можете воплотить в жизнь одновременно два пункта.

5. Настоящая любовь не требует усилий

Настоящая любовь всегда легка. Она течет, словно бурная река, которая сама знает, что ей нужно. Все происходит естественно. Там, где есть настоящая любовь, отсутствует такая вещь, как контроль. В нем нет необходимости. Это чувство не нуждается в усилиях. Вам не нужно удерживать кого-то рядом, если любовь настоящая.

Отпадает необходимость в критике, осуждении, ревности, чувстве вины или любом другом негативном факторе. Любовь — это чистое и легкое чувство. Ей это не нужно.

"Настоящая любовь не приходит, если вы научились видеть идеальные черты в человеке. Она приходит лишь тогда, когда вы понимаете, как принимать все недостатки", — Джейсон Джордан.

6. Настоящая любовь не требует привязанности

Любовь должна делать то, что она считает нужным. А все, что ей нужно – это понимание и отсутствие во взаимных требованиях. Любовь никогда не требует от партнеров чего-либо. Ей не интересен кто-либо или что-либо. Там, где витает это чувство, нет привязанности. Потому что там, где есть привязанность, нет любви. Это две вещи, которые не уживаются вместе.

"Мудрые люди не допускают привязанности. Боль присутствует лишь у тех, кто привязан друг к другу", — Мохит Мисра.

Это и есть настоящая любовь. Многие слышали об этом, но только некоторые из них действительно пережили это светлое чувство.

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