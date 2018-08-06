Спецпроект

Школьный перекус: что положить ребенку в портфель

Несколько идей для полезного перекуса между уроками

Фото: 1veresnya.com/

Перекус – важная часть питания школьника. Он нужен не для того, чтобы перебить аппетит, а чтобы утолить голод и "подзарядить" мозг. Практические советы и варианты здоровых школьных снэков – в нашей статье.

Орехи и сухофрукты

Орехи и сухофрукты отлично подойдут для легкого перекуса. Орехи богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, полезными жирами, белком и клетчаткой, которые помогают детям нормально расти, развиваться и учиться.

Всего 30 г орехов (миндаля, кешью, грецких, фисташек, пекан) содержат 36% от суточной нормы витамина Е, 13% от ежедневного рекомендованного количества клетчатки, 4 г белка, а также витамины группы B, кальций, железо, цинк, калий и магний. Регулярное употребление орехов помогает поддержать здоровье костей, что особенно важно для растущего организма.

Самый полезный вариант – сырые или подсушенные в духовке орехи без добавления соли и сахара. Но не забывайте, что у некоторых детей орехи (особенно арахис и грецкие) могут вызвать аллергическую реакцию.

Сухофрукты – прекрасный источник энергии для ребенка. Изюм и курага богаты минералами, такими как магний, фосфор, калий, железо, медь и марганец. Их регулярное употребление помогает предотвратить анемию и укрепить кости. Рекомендуемая суточная доза для детей – не больше 1/4 стакана. Сухофрукты следует обязательно помыть накануне.

Ланч-бокс 1veresnya.com

Свежие фрукты

Ранняя осень, когда дети идут в школу, – главный сезон яблок, груш и винограда. Полезные углеводы, которые содержатся в этих фруктах, дают детям энергию, необходимую для игр и учебы. А микроэлемент бор укрепляет кости и помогает предотвратить развитие остеопороза в будущем. Он также способствует росту мышц, улучшает когнитивные навыки и координацию.

Витамин С полезен для регенарации тканей и выработки коллагена. Он помогает заживлять раны, сохраняет здоровье костей и зубов ребенка. Благодаря аскорбиновой кислоте у детей улучшается настроение и снижается уровень стресса.

Также не стоит забывать про питьевой режим ребенка – в день он должен выпивать достаточное количество воды. Это защитит детский организм от обезвоживания и позитивно повлияет на общее самочувствие и даже на успеваемость. Но дети зачастую отдают предпочтению подслащенным или даже газированным напиткам. Но чтобы мотивировать его пить именно воду, купите красивую бутылку с любимым героем из мультика, и давайте ее с собой. Не забудьте напомнить, что вода утолит жажду и придаст сил, тем более, из такой нарядной бутылки!

1veresnya 1veresnya 1veresnya 1veresnya 1veresnya 1veresnya 1/6

Свежие овощи

Из овощей подойдут огурцы, болгарский перец, стебли сельдерея и морковь. Последняя особенно хороша для младших школьников: богатая необходимыми питательными веществами и витаминами, морковь не только полезная, но и очень вкусная и аппетитная. Она содержит бета-каротин, который играет важную роль в создании иммунитета и обеспечивает детям здоровый рост. Из бета-каротина в организме синтезируется витамин А, ценный для зрения.

Просто помойте свежие овощи, при необходимости очистите их от кожицы, разрежьте на удобные брусочки и отправьте в ланч-бокс или пакет с застежкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Собираем первоклассника в школу: что нужно купить

Домашняя выпечка

Все дети любят сладкое. Чтобы обезопасить малышей от вредных десертов из школьного буфета, сложите им в рюкзак домашнюю выпечку – кексы, пирожки, печенье, батончики мюсли. По возможности сделайте вкусности максимально полезными: используйте муку с отрубями, кладите меньше сахара, добавляйте в тесто творог, фрукты, ягоды, изюм и орехи. Даже если вы привыкли использовать маргарин, замените его натуральным маслом – сливочным или растительным.

Бутерброды и сэндвичи

Всевозможные бутерброды и сэндвичи – идеальный перекус для школьника. Они быстро готовятся и сравнительно долго хранятся, их удобно есть на перемене. Чтобы приготовить полезный сэндвич, используйте цельнозерновой хлеб вместо белого, домашнюю буженину вместо колбасы, а вместо магазинных соусов возьмите сливочное масло.

По возможности дополните бутерброд свежими овощами – огурцами, перцем, редисом, помидорами, а также нежирным сыром – натуральный продукт богат кальцием, который важен для здоровья костей и зубов.