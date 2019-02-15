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Сила мысли и слова: правда об их влиянии на нашу жизнь

То, о чем мы думаем, и то, что произносим вслух, определяет нашу жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Сила мысли и слова: правда об их влиянии на нашу жизнь
Сила мысли и слова: правда об их влиянии на нашу жизнь
Фото: Pixabay

 

 

Все, что мы думаем и говорим, формирует нашу реальность, сообщает издание Consciousreminder. Все события жизни на самом деле нейтральны, и все дело только в том, какой оттенок им придаем мы сами. Соответственно, все, во что мы верим – случается в нашей жизни.

Например, если человек постоянно замечает вокруг себя только негатив, жалуется на жизнь, на других людей, винит во всем правительство, погоду и окружающих – соответственно, в его жизнь притянутся по закону подобия именно негативные события.

И наоборот, если замечать вокруг только хорошее и фокусироваться на нем – его постепенно будет становиться в жизни все больше. Волшебным образом налаживается жизнь, появляются рядом хорошие люди, происходят позитивные события.

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Писатель Джеймс Аллен сказал: "Когда вы думаете, вы отпускаете свой разум в путешествие, и когда вы любите, вы что-то притягиваете к себе". И то, о чем мы думаем и говорим сейчас, формирует то, кем и где мы будем потом.

Именно так работают аффирмации, которые притягивают желаемые события в нашу жизнь, и эффект плацебо (исцеление больных одной только верой).

И именно негативные установки, мысли и слова со временем приводят к болезням на физическом уровне. Психосоматика – связь болезней с психическими причинами – сегодня признана официальной наукой. Психотерапевт Андрей Метельский, психотерапевт, подтверждает этот факт: "Лучшая защита от болезней, от любой инфекции – это твердая вера в собственное здоровье и положительные эмоции".

Также читайте, как психологические установки влияют на жизнь человека.

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