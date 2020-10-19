Сильнейшая магнитная буря в октябре: какие дни самые опасные и как их пережить

Астрологи рекомендуют относиться особенно внимательно к своему здоровью в период с 21 по 29 октября

В ближайшие дни Землю накроет сильнейшая магнитная буря, которая продлиться с 21 по 29 октября. Но ее влияние люди начнут чувствовать уже 20 октября. Какие дни будут самыми опасными и какое влияние магнитные бури оказывают на людей – далее в материале.

Магнитные бури в октябре: самые опасные дни

Самым опасным периодом октября астрологи называют дни с 21 по 24 октября. Именно в это время Землю накроет сильнейший геомагнитный шторм. Затем уже 27 октября начнется вторая магнитная буря длиною в два дня – закончится 29 октября.

Магнитные бури в октябре 2020 Фото: Pixabay

Магнитные бури в октябре: какое влияние оказывают на людей и их окружение

Даже здоровые люди могут чувствовать себя плохо в эти дни. А люди с метеозависимостью и вовсе могут почувствовать различные недомогания, головные боли и перепады настроения.

Астрологи рекомендуют относиться особенно внимательно к своему здоровью в период с 21 по 29 октября.

Важно избегать в период магнитных бурь стрессов, пить больше воды, отказаться от физических нагрузок, нужно питаться легкой пищей, отдыхать и не волноваться.

Стоит сказать также, что магнитные бури оказывают влияние не только на людей – "под раздачу" попадает и техника. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. Возможны также сбои напряжения в промышленных сетях.

Также в период магнитных бурь может резко поменяется погода, и все прогнозы окажутся неправильными. В это время меняются земные процессы, что может спровоцировать землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы.

Как магнитные бури влияют на людей – смотрите видео:

Магнитные бури в октябре: что важно сделать в этот период

В дни магнитных бурь важно найти время для расслабления и отдыха. Астрологи заверяют, что расслабившись, люди могут в этот период получить невероятные подарки судьбы в виде озарений, прилива творческой энергии, свершения невероятных событий, которые могут вывести жизнь на уровень выше.

Злиться, возмущаться и сопротивляться тому, что что-то идет не так или не происходит, – нельзя. Так вы только усугубите ситуацию.

Особенно в пиковые дни магнитной бури нужно максимально расслабиться и успокоиться. Сон, успокоительные травы, водные процедуры, медитации – нужно применять все, что восстановит психику и энергетику в этот период.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться