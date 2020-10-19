Сильнейшая магнитная буря в октябре: какие дни самые опасные и как их пережить
Астрологи рекомендуют относиться особенно внимательно к своему здоровью в период с 21 по 29 октября
В ближайшие дни Землю накроет сильнейшая магнитная буря, которая продлиться с 21 по 29 октября. Но ее влияние люди начнут чувствовать уже 20 октября. Какие дни будут самыми опасными и какое влияние магнитные бури оказывают на людей – далее в материале.
Самым опасным периодом октября астрологи называют дни с 21 по 24 октября. Именно в это время Землю накроет сильнейший геомагнитный шторм. Затем уже 27 октября начнется вторая магнитная буря длиною в два дня – закончится 29 октября.
Даже здоровые люди могут чувствовать себя плохо в эти дни. А люди с метеозависимостью и вовсе могут почувствовать различные недомогания, головные боли и перепады настроения.
Астрологи рекомендуют относиться особенно внимательно к своему здоровью в период с 21 по 29 октября.
Стоит сказать также, что магнитные бури оказывают влияние не только на людей – "под раздачу" попадает и техника. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. Возможны также сбои напряжения в промышленных сетях.
Также в период магнитных бурь может резко поменяется погода, и все прогнозы окажутся неправильными. В это время меняются земные процессы, что может спровоцировать землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы.
Как магнитные бури влияют на людей – смотрите видео:
В дни магнитных бурь важно найти время для расслабления и отдыха. Астрологи заверяют, что расслабившись, люди могут в этот период получить невероятные подарки судьбы в виде озарений, прилива творческой энергии, свершения невероятных событий, которые могут вывести жизнь на уровень выше.
Злиться, возмущаться и сопротивляться тому, что что-то идет не так или не происходит, – нельзя. Так вы только усугубите ситуацию.
Особенно в пиковые дни магнитной бури нужно максимально расслабиться и успокоиться. Сон, успокоительные травы, водные процедуры, медитации – нужно применять все, что восстановит психику и энергетику в этот период.
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