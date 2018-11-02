Синдром опустевшего гнезда: что это такое и как с ним справиться

Он чаще встречается у матерей, чья основная ответственность – это забота о своих детях

Отпускайте детей. Фото: depositphotos

Дети растут и начинают жить своей жизнью зачастую отдельно от родителей. И когда это происходит, родителей часто окутывает тоска и чувство одиночества, который принято называть синдромом опустевшего гнезда.

Конечно, не все родители подвержены синдрому опустевшего гнезда в полной мере, но все же стоит знать, к чему следует быть готовыми.

Каково это – испытывать синдром опустевшего гнезда?

Он чаще встречается у матерей, чья основная ответственность – это забота о своих детях. Синдром может усугубляться другими жизненными событиями, происходящими одновременно: выход на пенсию, менопауза или развод. Родитель, чья жизнь вращается вокруг жизни его отпрыска, определенно будет испытывать негативные эмоции, когда ребёнок вылетает из гнезда и больше не находится под его прямым руководством и наблюдением. Опять же, уровень ощущаемых печали и тоски варьируется. Чем сильнее родитель вовлечен в жизнь и деятельность своего ребенка, забыв о себе, тем больше вероятность возникновения эмоциональных потрясений, страданий и горя.

Как избежать синдрома опустевшего гнезда?

Волшебного рецепта в природе не существует. Однако есть способы предотвратить это состояние. Некоторые ключевые моменты включают в себя подготовку вашего ребенка к "вылету" из гнезда, его поддержка, наличие собственных интересов и потребностей, а также инвестиции в свой брак или отношения.

1. Помогите ребенку подготовиться к "вылету" из гнезда

Для многих родителей, которые испытывают этот синдром, чувство тоски часто связано с мыслями, что их ребенок ещё не готов выйти в мир. Значит подготовьте его заранее. Умеет ли он готовить себе пищу? Справляется ли с домашней техникой? Есть ли у него всё необходимое для проживания в новом жилье? Помогите ему подготовиться к отъезду, обучив основным жизненным навыкам, которые понадобятся, чтобы выжить и стать успешным.

2. Успокойте себя и своего ребенка

У вашего выросшего ребенка тоже может быть стресс в связи с переменами в жизни. У него теперь есть новый дом (квартира, общежитие). Пусть ребенок знает, что двери родительского дома всегда для него открыты. Вы по-прежнему одна семья, даже если находитесь на расстоянии друг от друга. Вы всегда будете ему защитой и опорой. Обязательно говорите ребёнку о своей безусловной любви и поддержке. Это основа, которая обеспечивает близкие и здоровые отношения. Кстати, это не означает, что вы должны быть "кошельком" для своих взрослых детей.

3. У вас должны быть интересы и деятельность помимо ваших детей

Чтобы не ощутить пустоту в жизни, когда ваш ребенок покидает дом, найдите время для своих увлечений и интересов, которые находятся вне семьи и детей. Нам всем необходимо заниматься тем, что нам интересно. Дело не в том, что мы эгоистичны – это действительно полезно и возвращает вас к полноценной жизни. Не забывайте о себе как о самостоятельной личности, полностью погрузившись в заботы о своих близких.

4. Не забывайте о своем браке (отношениях)

Пока ваш ребенок все еще дома, начните укреплять свою взаимосвязь с супругом или партнером. Взаимодействуйте друг с другом ежедневно, ведя разговоры, которые не вращаются исключительно вокруг детей. Найдите интересы и хобби, интересные и увлекательные для вас обоих. Когда ребенок вырастет и уедет от вас, вы останетесь вместе в пустом доме. Эта тишина может быть оглушительной, если вы не знаете, как жить только вдвоем друг с другом.

Тем временем психолог пояснила, почему не нужно ничего терпеть в отношениях. По словам Марии Долгих, терпение никак не связано с любовью и заботой о себе.