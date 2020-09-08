Сколько спят богатые и бедные люди: научный ответ

Американские ученые провели масштабное исследование

Сон очень важный для здоровья человека. Он также влияет на наше настроение, внешность и продуктивность в течение дня. Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили, что богатые люди в среднем спят ночью дольше, чем бедные, передает Мedicalxpress.

Ученые проводили исследование с 2011 по 2014 год среди американцев, чтобы узнать об их привычках сна. Всего в эксперименте приняли участие 140 тысяч взрослых, из которых 55%, сообщили, что живут за чертой бедности и спят семь-восемь часов.

При этом почти 67% американцев, которые живут на 400% выше черты бедности, сообщили, что высыпаются полноценно ночью.

Сколько спят богатые и бедные люди Фото: Pexels

Черта бедности в США зависит от дохода и размера семьи. Для одного человека он составляет 11 670 долларов в год, а для семьи из четырех человек – 23 850 долларов.

Вместе с тем, исследователи не стали копать глубже, чтобы выяснить, почему богатые люди спят больше, но некоторые специалисты в области сна предположили, что это, вероятно, связано с количеством часов, которые люди должны работать, или даже с количеством рабочих мест.

Они также отмечают, что у богатых людей больше помощи по уходу за детьми и в повседневных делах, таких как приготовление пищи, уборка и уход за собой. Богатые люди также обычно живут в более удобных для сна помещениях, таких как тихие районы и отдельные удобные кровати.

Предыдущие исследования показали, что хроническая нехватка сна может привести ко многим проблемам со здоровьем, от высокого кровяного давления до депрессии, ожирения и диабета. Было обнаружено, что в сочетании с общим стрессом он способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, риску рака, снижению качества жизни и увеличению шансов умереть.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

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