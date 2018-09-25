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Сколько времени нужно, чтобы влюбиться: научный ответ

Для эксперимента нейробиологи отобрали 25 добровольцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Влюбляйтесь и будьте счастливы. Фото: pixabay
Влюбляйтесь и будьте счастливы. Фото: pixabay

Человеку хватает всего трети секунды, чтобы влюбиться. Это выяснили нейробиологи из Бамбергского университета в Германии.

Результаты своего исследования, на которое ученых вдохновили соцсети и приложения для знакомств, они опубликовали в журнале Neuroscience Letters.

Для эксперимента они отобрали 25 студентов и продемонстрировали каждому из них по сотне фото лиц людей. Пока участники изучали снимки, нейробиологи наблюдали за активностью их мозга.

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В результате исследования оказалось, что сначала добровольцы за 244 миллисекунды определяли пол человека на фото, а затем всего за 59 миллисекунд решали, привлекателен он для них или нет.

В то же время, когда студенты решали, кто для них привлекателен, то руководствовались существующими стереотипами о привлекательности: "Это несправедливо, но привлекательное лицо в повседневной жизни помогает прокладывать дорогу", — подытожили ученые.

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