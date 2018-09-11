Сколько времени нужно миллениалу, чтобы дать свой номер телефона на сайте знакомств: любопытное исследование

В ходе исследования было опрошено 5000 пользователей приложения для знакомств

Миллениалам требуется около недели, чтобы принять решение отправиться на первое свидание. Фото: pixabay

Среднее время, которое необходимо милллениалу, чтобы оставить свой номер телефона на сайте знакомств составляет четыре дня. В среднем за это время пара обменивается примерно 36 сообщениями. Исследование, которое было сделано для сайта знакомств Toffee Dating, также показало, что миллениалам требуется около недели, чтобы принять решение отправиться на первое свидание, передает "Новое время".

В ходе исследования было опрошено 5000 пользователей приложения для знакомств, в возрасте от 18 до 30 лет.

По словам генерального директора Toffee Dating Лидии Дэвис, результаты демонстрируют изменение подхода миллениалов к встречаниям, в то время как все больше людей в этой возрастной группе серьезно относятся к любви и отношениям.

"У миллениалов всегда была плохая репутация: их называли ленивыми, самолюбивыми, поверхностными или технологически одержимыми, однако исследования показывают, что теперь они становятся намного более "реальными", и это распространяется на их любовные отношения тоже", – говорит Дэвис.

"Мы заметили, что теперь они уделяют больше внимания своим профилям, ставят в приоритет личность, а не внешний вид, берут больше времени на знакомство с парой перед встречей, и тщательно подбирают людей с аналогичными интересами", – добавила она.

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