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Солнечное затмение 21 июня: как оно повлияет на человека

Сегодня, 17:00

Астрологи рассказали, как солнечное затмение в июне 2020 года повлияет на людей

Уже в это воскресенье, 21 июня 2020 года, произойдет знаковое по смыслу астрономическое событие: солнечное затмение, день летнего солнцестояния и новолуние. Этот июньский день будет довольно насыщенным и эмоциональным. А какое влияние солнечное затмение окажет на человека, читайте далее в статье.

По словам астрологов, июньское затмение поможет людям решить многие проблемы и принесет в их жизнь положительные перемены. Важно в этот день не сидеть сложа руки, а проявить активность, смело начинать новые дела и полагаться на свою интуицию.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года
Солнечное затмение 21 июня 2020 года
Фото: Depositphotos

21 июня рекомендуют быть открытыми, чтобы найти свою любовь тем, кто еще без пары и единомышленников, с которыми вы можете делиться личным опытом.

Кроме того, солнечное затмение 21 июня 2020 года будет не обычное, а кольцеобразное. К тому же происходить оно будет в ретроградной Венере и Меркурии. А это означает, что людям нужно больше внимания обращать на личностные отношения и уделять своим родным и любимым больше времени.

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В то же время, в делах профессиональных может возникнуть риск нарваться на конфликт или даже стать его зачинателем. Контролируйте эмоции и не давайте им выхода – никаких сплетен, интриг и махинаций.

Из положительных изменений в солнечное затмение – творческий потенциал человека будет на высоте. Те, кто связан хоть каким-то образом с творчеством, может рассчитывать на свежие идеи, вдохновение и озарение.

Как правильно провести день летнего солнцестояния – смотрите видео:

Тем временем астрологи назвали идеальную дату для загадывания желаний.

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Источник: Сегодня
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