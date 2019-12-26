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Солнечное затмение 26 декабря: как оно повлияет на знаки зодиака

Астрологи рассказали, как последнее солнечное затмение в 2019 году повлияет на людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:19
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года
Фото: Pexels

Сегодня, 26 декабря произойдет последнее солнечное затмение в 2019 году. Ожидать его стоит в 7:14 по киевскому времени. Астрологи рассказали, как солнечное затмение повлияет на знаки зодиака.

Что важно знать про солнечное затмение 26 декабря – смотрите видео:

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Овен

Сегодня могут возникнуть конфликты из-за вашего желания доказать всем свою правоту. Чтобы не стать врагами с вашими близкими, постарайтесь держать себя в руках и контролировать эмоции.

Телец

Можете сегодня стать слишком меланхоличным и начать вспоминать былые времена. В этом нет ничего плохого, если будете знать меру и не будете грустить. Оглянитесь – у вас сейчас все хорошо, радуйтесь тому, что имеете.

Близнецы

Сегодня к вам могут вернутся проблемы из прошлого, а вместе с ними и люди, с которыми когда-то вас что-то связывало. Все незавершенные вопросы сможете решить, если проанализируете что вы упустили в прошлом, чего не доделали. А вот старые отношения возобновлять не стоит – они могут стать для вас разрушительными.

Рак

Сегодня у вас появится шанс исправить все свои ошибки и наладить отношения с теми людьми, с которыми разругались. Это поможет вам в будущем решать серьезные проблемы в финансовой сфере. Обратите внимание на здоровье – спорт и полезная еда должны стать для вас сейчас приоритетными.

Лев

Сегодня вы можете почувствовать на себе тяжесть проблем, которые на вас навалились и требуют решения самостоятельного без какой-либо помощи. Это хороший период, чтобы обдумать все свои ошибки и решить их. Будьте благоразумны и мудры.

Дева

Сегодня вы будете в центре внимания, как на работе, так и у противоположного пола. Можете воспользоваться этим для увеличения своей популярности и чтобы завести полезные знакомства, только не зазнавайтесь. Хорошее настроение и чувство юмора сделают вас сегодня звездой.

Весы

Сегодня вы можете услышать много критики в свой адрес. Но не стоит обращать внимание на все, что вам говорят – виной всему влияние Солнца. Постарайтесь отличить конструктивную критику от простой болтовни и не поддаваться ее влиянию. Сохраняйте спокойствие.

Стрелец

Сегодня остро станет вопрос о необходимости организовать свою жизнь. Вам нужно эффективно планировать свое время и правильно расставлять приоритеты. Когда вы научитесь это делать, то сможете выйти на новый этап вашей жизни.

Скорпион

В рабочей сфере вас ждет успех и везение, а вот с отношениями не все так радужно. Сегодня есть большая вероятность поссориться с близкими людьми из-за пустяка. Постарайтесь сохранять спокойствие, контролировать эмоции, слова и тогда сможете получить мир в семье.

Козерог

Тревога и страх могут сегодня одолевать вами. Несмотря на ваши попытки казаться веселыми и позитивными для окружающих, на душе у вас будет нелегко. Не старайтесь быть весельчаком для кого-то, лучше займитесь своим душевным состоянием.

Водолей

При всем вашем желании заняться новым проектом – лучше оставить эту затею, иначе не получите тот результат, на который рассчитываете. Займитесь повседневными задачами и рутинными вопросами, которые сегодня будут решать легко и просто.

Рыбы

Сегодня вы – самый оптимистичный и положительный знак зодиака, который станет энергетической зарядкой для всех окружающих. Хорошее настроение будет передаваться всем, с кем вы общаетесь. А если мало событий в жизни – устройте вечеринку, и это только усилит ваш энергетический потенциал.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в новолуние 26 декабря.

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Источник: Сегодня
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