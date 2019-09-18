Совершенно секретно: в каких случаях можно читать личную переписку мужа

Психолог посоветовала не забывать о доверии и личных границах каждого человека

Не читайте личную переписку тайно от своего партнера Фото: stocksnap.io

Доверие между мужем и женой – важный фактор здоровых и крепких отношений. Но, как быть с личной перепиской в мессенджерах, которых сейчас так много и, которые постоянно отвлекают вашего партнера своими звуковыми сигналами. Психолог Лариса Суркова в Instagram пояснила, в каких ситуациях можно читать личную переписку мужа и жены.

Как заслужить доверие свекрови – смотрите видео:

Когда читать личную переписку можно:

Если человек пропал, а телефон рядом с вами. Тогда имеет смысл узнать есть ли там важная информация.

Если вас об этом попросили. Ну скажем пришло сообщение, а муж просит узнать что там.

Если прямо очень хочется, или есть подозрение плохое. А партнер сам говорит "возьми посмотри". Только важно, чтобы это не со злости было.

Когда читать личную переписку категорически запрещено:

Не надо делать это тайно, особенно, если вам кажется, что он спит или не успеет выйти из ванны. Однажды успеет и точно засечет. И это подорвет доверие в паре и ваши отношения. Спросите себя, что вы хотите узнать и главное зачем? Часто узнать то удалось, а что делать не знают. Можно лишиться приятного. Одна моя знакомая подозревала, влезла и лишилась шикарного сюрприза на 30-летие. А ей в долгом сидении мужа с телефоном в туалете все что-то чудилось. Всегда примеряйте на себя. Если вы хотите чтения и ваших сообщений, то предложите это прямо. Такой обмен. Пароль на телефоне ничего не значит плохого. Может от детей , а может ради безопасности. Телефоны часто воруют!

Психолог также советует помнить, что доверие между мужем и женой – это хорошо, но не стоит забывать и о том, что у каждого должны быть и личные границы.

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