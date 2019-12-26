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Советы экспертов чтения о новогодних подарках детям

Сделать особенный подарок малышам на новогодние праздники – наверное самое чудесное, что могут взрослые

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32

Праздничная атмосфера уже распространяется и закрадывается в наши сердца. Повсюду сияют огоньки и звучит новогодняя музыка. Мысли о подарках заполонили все время. Ведь так хочется подарить теплые воспоминания, хорошее настроение, искренние улыбки.

Сделать особый подарок малышам на новогодние праздники – наверное самое удивительное, что могут взрослые. Это сказочно, волшебно и дарит веру в чудеса. Вдохновляет и окрыляет, как малышей так и взрослых. Что это может быть? Эмоция. Какая же она, рассказали опытные эксперты "дарения" улыбок и детского чтения. А еще они поделились своим опытом и рассказали секреты об исключительных подарках.

Какие же эмоции можно подарить детям?

Улыбки счастья

Генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.
Генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

Виктор Круглов – эксперт "дарения" улыбок и генеральный директор компании "Ранок" – мечтает, чтобы дети были счастливы. Издательство уже более 20 лет наполняет сердца радостью, а книжные полки – литературой, начиная от книг-картинок, книг для первого самостоятельного чтения, комиксами о науке и любимыми детскими приключениями "Гравити Фолз" на украинском языке и заканчивая фикшн и нон-фикшн литературой для подростков. Виктор заполонил свою жизнь книгами, поэтому знает, каким образом они могут принести ребенку радость и улыбки.

"Для детей взрослые – настоящие чародеи. Потому что могут подарить исключительное и бесценное: тепло, любовь, улыбки. Отложите свои дела – они никогда не заканчиваются, а время идет, дети растут. Это сделать очень легко. Возьмите в руки книгу, почувствуйте ее аромат, который так нежно сочетается с маминым имбирным печеньем. Растворитесь в необъятном океане страниц. Окунитесь в невероятные приключения. Проводите время вместе. Помните об эмоциях – это основа счастливого ребенка. Дарите уютные вечера, теплые разговоры и искренние улыбки".

Улыбки желания

Соучредитель ТМ "АРТ", издатель, автор проектов для развития и воспитания ребенка Наталия Коваль.
Соучредитель ТМ "АРТ", издатель, автор проектов для развития и воспитания ребенка Наталия Коваль.

Эксперт детского чтения и развития ребенка советует разделять детские мечты и желания.

"Подарить улыбку просто, если подумать о желаниях и мечтах. Дети требуют разного, но всегда хотят, чтобы родные присоединились к ним. Пусть это все "по игре", как говорит мой сын, эмоции и мысли настоящие. Наибольшее пространство для мечты – детская книжка. Погружайтесь в нее вместе, и лицо ребенка засияет искренней улыбкой веры и желания".

Теплые улыбки

Руководитель Disney Store, основатель ИГ
Руководитель Disney Store, основатель ИГ "Кенгуру", эксперт по инклюзивной литературе Юлия Еременко.

Эксперт "дарения" улыбок и семейного чтения знает, как подарить радость и теплые эмоции.

"Ждете вечера, готовите вкусное какао, строите вигвам, берете фонарик, любимую книгу малышей и не имеет значение, что вы читали ее много раз. Разговариваете, обнимаетесь, придумываете собственные приключения. Дети будут в восторге. И приготовьтесь: такой вечер в вашей семье не последний. Проверено лично".

Улыбки любви

Ведущий редактор детской литературы издательства "Ранок" Марьяна Гончарова-Горянская.
Ведущий редактор детской литературы издательства "Ранок" Марьяна Гончарова-Горянская.

Эксперт детского чтения и взаимоотношений между родителями и детьми советует семейные чтения.

"Ребенку особенно нужна уверенность в том, что его любят, а значит и внимание. Как его подарить? Просто: ответьте на бессчетное количество "почему", множество раз перечитывайте любимую книгу. И ребенок будет улыбаться гораздо чаще!"

Искренние улыбки

Психолог школы "Ранок" Виктория Кравец.
Психолог школы "Ранок" Виктория Кравец.

Эксперт "дарения" улыбок советует помнить о книгах, ведь они приносят незабываемые эмоции и делают вечера значимыми.

"Как презентовать их? Возьмите любовь, добавьте веру, силу и вдохновение. Заверните в нежность и украсьте радостью. Теперь самое главное: вместе с книгой вы дарите невероятные приключения, игры и разговоры, теплые объятия и бесценные чувства".

Накануне праздничных дней станьте волшебниками. Подарите детям веру в чудо, сказочные моменты, уютные вечера, удивительные воспоминания и волшебные улыбки. И помните: книга в сочетании с семьей делает ребенка счастливым, эмоционально развитым и уверенным в себе.

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