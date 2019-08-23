Советы родителям: как выбрать школьный рюкзак
Главной покупкой к школе, без сомнения, является рюкзак, к выбору которого следует относиться ответственно и внимательно
Почему? Да потому, что от качества школьного рюкзака зависит здоровье спины вашего ребенка. Итак, рассмотрим, на что стоит обратить внимание родителям при выборе этого важнейшего школьного аксессуара.
Многие торговые марки акцентируют внимание на безопасности своей продукции. Но этот факт ничем не подтверждают. Чтобы не обмануться и выбрать действительно безопасный рюкзак, выбирайте модель с анатомической спинкой, которая прошла независимые тестирования и имеет соответствующие сертификаты. Например, рюкзаки немецкого бренда Kite, которые прошли многоуровневую сложную проверку скрупулезными специалистами немецкого Института здоровья и эргономики IGR. А специалисты из Института ортопедии и травматологии НАМН Украины подтвердили их ортопедичность и адаптивность под потребности украинских школьников. Уникальная запатентованная система Ergo Kids и Ergo Back с мягкими подушечками вдоль позвоночника поддерживают неокрепшие мышцы детской спины и выступают прекрасным средством профилактики сколиоза. А благодаря "дышащей" ткани спина ребенка не потеет даже в жаркий день.
Выбрать рюкзак для ребенка — задача не из легких. А чтобы этот процесс стал легче, обратите внимание на такие ключевые моменты:
Чтобы шлейки не сползали с плеч и школьнику было легче носить тяжести за спиной, выбирайте модели с S-образными лямками, нагрудным и поясным ремнями. В комплексе они обеспечивают равномерную нагрузку и плотное прилегание рюкзака к спине, не натирают и не сползают.
Чтобы учебники не проваливались, а рюкзак надежно и уверенно стоял на любой поверхности, выбирайте модели с усиленным и плотным дном.
Чтобы правильно распределить вес содержимого рюкзака и минимизировать нагрузку на позвоночник, выбирайте рюкзак с внутренними разделителями в основном отделении. Они помогут надежно зафиксировать тяжелые большие учебники ближе к спинке рюкзака. Таким образом, ребенок не будет ощущать нагрузку при беге и ходьбе.
Чтобы ребенка было видно в вечернее время суток, обязательно позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов со всех сторон рюкзака.
Детские ортопеды не рекомендуют ученикам младших классов носить за спиной больше 10% собственного веса. В идеале вес пустого рюкзака не должен превышать 1 кг. С учебниками и канцелярией ранец может весить:
до 2 кг — в 6-8 лет;
до 3 кг — в 9-12 лет;
до 5 кг — в 13-14 лет;
до 6 кг — в 15-16 лет.
Большинство родителей убеждены, что ученику начальных классов нужно покупать исключительно каркасную модель. Но это не так! Все типы рюкзаков подходят детям. Главное, чтобы присутствовали все признаки анатомичности. В ассортименте Kite все рюкзаки отвечают строгим требованиям и стандартам независимо от типа. Этот немецкий бренд подумал о каждом ребенке и создал рюкзаки на любой вкус.
Каркасные рюкзаки. Благодаря жесткому каркасу ранец держит форму и ребенку комфортно складывать вещи, хранить школьные принадлежности в целости и сохранности. Их вес примерно составляет 950 г.
Полукаркасные рюкзаки. В отличие от каркасных моделей, такие рюкзаки уплотнены с трех сторон. Передняя панель остается мягкой, что облегчает модель на 15-20%. Вес этой модели колеблется от 780 до 900 г.
Мягкие рюкзаки. Из-за отсутствия жесткого короба, такая модель легче на 30% по сравнению с каркасным вариантом. Они весят от 600 г.
Для учеников начальных классов Kite рекомендует выбирать каркасную и полукаркасную модели. Поскольку в них есть нагрудный и поясной ремни, которые помогут ребенку донести рюкзак без помощи взрослого.
Помимо веса, важную роль играет размер рюкзака. Он должен соответствовать росту ребенка: верхний край ранца должен быть на уровне плечей, а дно — на 4 см ниже поясницы. Правильная посадка — залог здоровья детской спины.
Также следует рассказать ребенку, что носить рюкзак нужно на двух лямках. А надевать и снимать ранец можно только с ровной высокой поверхности. Соблюдение этих простых правил поможет предупредить боли в спине и развитие сколиоза.
Кроме безопасности, ключевую роль играет внутреннее наполнение. В детских моделях Kite функционал продуман под потребности ребенка. В них есть карманы для ланчбокса и бутылки с водой, органайзер и удобная ключница. А благодаря яркому цвету подкладки школьник быстро и легко найдет нужный учебник и тетрадь. Такие, казалось бы на первый взгляд, мелочи учат ребенка быть ответственным.
Для комфорта также предусмотрена надежная ручка для переноски и прочная ручка-петля, которая позволяет вешать школьный рюкзак за крючок на парте.
Немаловажную роль играет материал, из которого изготовлен ранец. Немецкие рюкзаки Kite выполнены из сверхпрочного полиэстера и нейлона, укрепленного армированной нитью, которые достойно выдержали тесты на износостойкость и разрывы. Кроме того, они легко чистятся с помощью обычной щетки и мыльной воды и не теряют насыщенные цвета даже после долгих лет активного использования. Не верите? Тогда загляните на онлайн-площадку частных объявлений и посмотрите, сколько людей продают рюкзаки Кайт, после того как их дети выросли. Это говорит о многом!
Помните, школьный рюкзак должен нравиться не только родителям, но и ребенку. Важны не только безопасность, вместительность, надежность и качество. Не стоит забывать о привлекательном для ребенка дизайне. В коллекции Kite представлены лицензионные модели рюкзаков и широкий ассортимент канцелярии с изображением любимых героев: милой кошечки Hello Kitty, дружных лошадок My Little Pony, непобедимых Transformers, сверхбыстрых машинок Hot Wheels, отважными спасателями Paw Patrol, яркими сестрами-джиннами Shimmer Shine и другими персонажами.
Часто родители думают, что яркий дизайн — это лишь детский каприз. Психологи убеждены, что изображение любимого героя поможет снять тревожность и стресс, быстрее адаптироваться в новой обстановке и найти друзей с общими интересами. Ознакомиться с полным ассортиментом рюкзаков Kite и выбрать качественную канцелярию можно на официальном сайте. Обратите внимание, оригинальные рюкзаки Kite доступны только в авторизированных точках продажи. Остерегайтесь подделок и покупайте только у надежных и проверенных продавцов.
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