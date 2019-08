Актуально

Советы родителям: как выбрать школьный рюкзак

Главной покупкой к школе, без сомнения, является рюкзак, к выбору которого следует относиться ответственно и внимательно

Почему? Да потому, что от качества школьного рюкзака зависит здоровье спины вашего ребенка. Итак, рассмотрим, на что стоит обратить внимание родителям при выборе этого важнейшего школьного аксессуара.

Момент первый — рюкзак должен быть безопасным и удобным

Многие торговые марки акцентируют внимание на безопасности своей продукции. Но этот факт ничем не подтверждают. Чтобы не обмануться и выбрать действительно безопасный рюкзак, выбирайте модель с анатомической спинкой, которая прошла независимые тестирования и имеет соответствующие сертификаты. Например, рюкзаки немецкого бренда Kite, которые прошли многоуровневую сложную проверку скрупулезными специалистами немецкого Института здоровья и эргономики IGR. А специалисты из Института ортопедии и травматологии НАМН Украины подтвердили их ортопедичность и адаптивность под потребности украинских школьников. Уникальная запатентованная система Ergo Kids и Ergo Back с мягкими подушечками вдоль позвоночника поддерживают неокрепшие мышцы детской спины и выступают прекрасным средством профилактики сколиоза. А благодаря "дышащей" ткани спина ребенка не потеет даже в жаркий день.

Выбрать рюкзак для ребенка — задача не из легких. А чтобы этот процесс стал легче, обратите внимание на такие ключевые моменты:

Чтобы шлейки не сползали с плеч и школьнику было легче носить тяжести за спиной, выбирайте модели с S-образными лямками, нагрудным и поясным ремнями. В комплексе они обеспечивают равномерную нагрузку и плотное прилегание рюкзака к спине, не натирают и не сползают.

Чтобы учебники не проваливались, а рюкзак надежно и уверенно стоял на любой поверхности, выбирайте модели с усиленным и плотным дном.

Чтобы правильно распределить вес содержимого рюкзака и минимизировать нагрузку на позвоночник, выбирайте рюкзак с внутренними разделителями в основном отделении. Они помогут надежно зафиксировать тяжелые большие учебники ближе к спинке рюкзака. Таким образом, ребенок не будет ощущать нагрузку при беге и ходьбе.

Чтобы ребенка было видно в вечернее время суток, обязательно позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов со всех сторон рюкзака.

Второй нюанс — все внимание на вес и размер изделия

Детские ортопеды не рекомендуют ученикам младших классов носить за спиной больше 10% собственного веса. В идеале вес пустого рюкзака не должен превышать 1 кг. С учебниками и канцелярией ранец может весить:

до 2 кг — в 6-8 лет;

до 3 кг — в 9-12 лет;

до 5 кг — в 13-14 лет;

до 6 кг — в 15-16 лет.

Большинство родителей убеждены, что ученику начальных классов нужно покупать исключительно каркасную модель. Но это не так! Все типы рюкзаков подходят детям. Главное, чтобы присутствовали все признаки анатомичности. В ассортименте Kite все рюкзаки отвечают строгим требованиям и стандартам независимо от типа. Этот немецкий бренд подумал о каждом ребенке и создал рюкзаки на любой вкус.

Каркасные рюкзаки. Благодаря жесткому каркасу ранец держит форму и ребенку комфортно складывать вещи, хранить школьные принадлежности в целости и сохранности. Их вес примерно составляет 950 г.

Полукаркасные рюкзаки. В отличие от каркасных моделей, такие рюкзаки уплотнены с трех сторон. Передняя панель остается мягкой, что облегчает модель на 15-20%. Вес этой модели колеблется от 780 до 900 г.

Мягкие рюкзаки. Из-за отсутствия жесткого короба, такая модель легче на 30% по сравнению с каркасным вариантом. Они весят от 600 г.

Для учеников начальных классов Kite рекомендует выбирать каркасную и полукаркасную модели. Поскольку в них есть нагрудный и поясной ремни, которые помогут ребенку донести рюкзак без помощи взрослого.

Помимо веса, важную роль играет размер рюкзака. Он должен соответствовать росту ребенка: верхний край ранца должен быть на уровне плечей, а дно — на 4 см ниже поясницы. Правильная посадка — залог здоровья детской спины.

Также следует рассказать ребенку, что носить рюкзак нужно на двух лямках. А надевать и снимать ранец можно только с ровной высокой поверхности. Соблюдение этих простых правил поможет предупредить боли в спине и развитие сколиоза.

Важный момент — что внутри и что снаружи

Кроме безопасности, ключевую роль играет внутреннее наполнение. В детских моделях Kite функционал продуман под потребности ребенка. В них есть карманы для ланчбокса и бутылки с водой, органайзер и удобная ключница. А благодаря яркому цвету подкладки школьник быстро и легко найдет нужный учебник и тетрадь. Такие, казалось бы на первый взгляд, мелочи учат ребенка быть ответственным.

Для комфорта также предусмотрена надежная ручка для переноски и прочная ручка-петля, которая позволяет вешать школьный рюкзак за крючок на парте.

Немаловажную роль играет материал, из которого изготовлен ранец. Немецкие рюкзаки Kite выполнены из сверхпрочного полиэстера и нейлона, укрепленного армированной нитью, которые достойно выдержали тесты на износостойкость и разрывы. Кроме того, они легко чистятся с помощью обычной щетки и мыльной воды и не теряют насыщенные цвета даже после долгих лет активного использования. Не верите? Тогда загляните на онлайн-площадку частных объявлений и посмотрите, сколько людей продают рюкзаки Кайт, после того как их дети выросли. Это говорит о многом!

Заботясь о ребенке, не забудьте о нем

Помните, школьный рюкзак должен нравиться не только родителям, но и ребенку. Важны не только безопасность, вместительность, надежность и качество. Не стоит забывать о привлекательном для ребенка дизайне. В коллекции Kite представлены лицензионные модели рюкзаков и широкий ассортимент канцелярии с изображением любимых героев: милой кошечки Hello Kitty, дружных лошадок My Little Pony, непобедимых Transformers, сверхбыстрых машинок Hot Wheels, отважными спасателями Paw Patrol, яркими сестрами-джиннами Shimmer Shine и другими персонажами.

Часто родители думают, что яркий дизайн — это лишь детский каприз. Психологи убеждены, что изображение любимого героя поможет снять тревожность и стресс, быстрее адаптироваться в новой обстановке и найти друзей с общими интересами. Ознакомиться с полным ассортиментом рюкзаков Kite и выбрать качественную канцелярию можно на официальном сайте. Обратите внимание, оригинальные рюкзаки Kite доступны только в авторизированных точках продажи. Остерегайтесь подделок и покупайте только у надежных и проверенных продавцов.

Все подробности в спецтеме Рекламные материалы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram