Совсем скоро: какая дата идеальная для загадывания желаний

В это время следует взять красный блокнот и записать желание красной ручкой

В эти выходные состоится день солнцестояния. 21-го июня будет самый длинный день в году, а потом он ежедневно будет становиться короче. День солнцестояния всегда был особым ​​для славян и имел магическую силу. Мольфарка Елена Стеценко и нумеролог Галина Ганжа программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, что нужно сделать 21-го июня, чтобы ваше желание исполнилось.

Самый длинный день в году и самая короткая ночь – волшебное время для исполнения желаний. 21-го июня день будет длиться целых 17 часов и 33 минуты. После чего он будет понемногу таять. Но это можно использовать в свою пользу. День солнцестояния был едва ли не главный праздник для славян. Они устраивали массовые гуляния, плели венки и прыгали через огонь. В этот день наши предки праздновали Ивана Купала.

"Они жили по законам природы и было очень много божеств, связанных с солнцем. Люди верили в различные природные явления. Солнце – это символ благодати, символ благополучия, символ здоровья. Солнце – это золото, а золото – это деньги", – рассказала мольфарка Елена Стеценко.

А самый длинный солнечный день в году – олицетворение всей силы солнца. Поэтому нужно просить осуществления своих желаний. 21 июня 2020 года будет благоприятным и в нумерологии, ведь если сложить эту дату, выходит тройка.

Как правильно провести день летнего солнцестояния Фото: Depositphotos

"Тройка – это всегда творческая энергия, тройка – это деньги, сила, контакт, это умение фокусироваться на том, что ты хочешь. Также тройка дает выход творческой силы, если человек что-то задумал и хочет проявить себя – выступить, заявить о себе – это очень удачный день", – отметила нумеролог Галина Ганжа.

21-го июня Солнце будет максимально помогать человеку. Особенно в финансовых вопросах. Этот день пройдет легко, поэтому его надо использовать для решения проблем. Но к этому надо подготовиться.

"Лучше заранее расписать свои желания, список своих дел или, например, если что-то задумали, то прямо в этот день надо начинать это делать", – советует нумеролог.

Что делать на день летнего солнцестояния, чтобы улучшить состояние здоровья – смотрите видео:

13-ть часов и 7 минут по киевскому времени – это начало дня солнцестояния. В это время следует взять красный блокнот и записать желание красной ручкой. Красный цвет – цвет огня и солнца. Он увеличит силу яркой звезды. Поэтому можно себе не отказывать и загадывать совсем нескромные желания. У вас будут все силы на их осуществление. А волшебным во время солнцестояния будет не только день. Но и ночь. В это время 2020 года произойдет уникальное событие – в ночь с субботы на воскресенье нас ждет новый месяц.

"Это будет очень сильная ночь и ночью можно просить у месяца. Луна растет и впитывает негатив. Можно сбрасывать болезни, безденежье", – говорит Елена Стеценко.

Поэтому день солнцестояния, 21-го июня, имеет все шансы изменить нашу жизнь к лучшему. Главное – в это верить.

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