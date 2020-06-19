Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Совсем скоро: какая дата идеальная для загадывания желаний

Сегодня, 14:28

В это время следует взять красный блокнот и записать желание красной ручкой

В эти выходные состоится день солнцестояния. 21-го июня будет самый длинный день в году, а потом он ежедневно будет становиться короче. День солнцестояния всегда был особым ​​для славян и имел магическую силу. Мольфарка Елена Стеценко и нумеролог Галина Ганжа программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, что нужно сделать 21-го июня, чтобы ваше желание исполнилось.

Самый длинный день в году и самая короткая ночь – волшебное время для исполнения желаний. 21-го июня день будет длиться целых 17 часов и 33 минуты. После чего он будет понемногу таять. Но это можно использовать в свою пользу. День солнцестояния был едва ли не главный праздник для славян. Они устраивали массовые гуляния, плели венки и прыгали через огонь. В этот день наши предки праздновали Ивана Купала.

Читайте также:
День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

"Они жили по законам природы и было очень много божеств, связанных с солнцем. Люди верили в различные природные явления. Солнце – это символ благодати, символ благополучия, символ здоровья. Солнце – это золото, а золото – это деньги", – рассказала мольфарка Елена Стеценко.

А самый длинный солнечный день в году – олицетворение всей силы солнца. Поэтому нужно просить осуществления своих желаний. 21 июня 2020 года будет благоприятным и в нумерологии, ведь если сложить эту дату, выходит тройка.

Как правильно провести день летнего солнцестояния
Как правильно провести день летнего солнцестояния
Фото: Depositphotos

"Тройка – это всегда творческая энергия, тройка – это деньги, сила, контакт, это умение фокусироваться на том, что ты хочешь. Также тройка дает выход творческой силы, если человек что-то задумал и хочет проявить себя – выступить, заявить о себе – это очень удачный день", – отметила нумеролог Галина Ганжа.

21-го июня Солнце будет максимально помогать человеку. Особенно в финансовых вопросах. Этот день пройдет легко, поэтому его надо использовать для решения проблем. Но к этому надо подготовиться.

"Лучше заранее расписать свои желания, список своих дел или, например, если что-то задумали, то прямо в этот день надо начинать это делать", – советует нумеролог.

Что делать на день летнего солнцестояния, чтобы улучшить состояние здоровья – смотрите видео:

13-ть часов и 7 минут по киевскому времени – это начало дня солнцестояния. В это время следует взять красный блокнот и записать желание красной ручкой. Красный цвет – цвет огня и солнца. Он увеличит силу яркой звезды. Поэтому можно себе не отказывать и загадывать совсем нескромные желания. У вас будут все силы на их осуществление. А волшебным во время солнцестояния будет не только день. Но и ночь. В это время 2020 года произойдет уникальное событие – в ночь с субботы на воскресенье нас ждет новый месяц.

"Это будет очень сильная ночь и ночью можно просить у месяца. Луна растет и впитывает негатив. Можно сбрасывать болезни, безденежье", – говорит Елена Стеценко.

Поэтому день солнцестояния, 21-го июня, имеет все шансы изменить нашу жизнь к лучшему. Главное – в это верить.

Тем временем мы выяснили, что такое эмоциональное выгорание и как вернуться в нормальное состояние: пять шагов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что такое эмоциональное выгорание и как вернуться в нормальное состояние: пять шагов Психология питания: как обмануть мозг и есть меньше Паническая атака: что это такое и как от нее избавиться Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день Как добиться понимания мужчины: четыре совета психолога
психология желание солнцестояние
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона:
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона: "Детка"
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Дівчинка виросла: як змінилася
Дівчинка виросла: як змінилася "найкрасивіша дівчинка у світі"
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:35Стиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

Сегодня, 12:43Fun

Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото

Сегодня, 12:09Fun

Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Сегодня, 10:18Fun

В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото

Вчера, 23:00Fun

День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 14:39Wellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Вчера, 13:39Шоу-бизнес

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Вчера, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

17 июняШоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

17 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

17 июняEvents

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

17 июняFun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе
Всплыли подробности страшного ДТП с пьяным Ефремовым
Всплыли подробности страшного ДТП с пьяным Ефремовым
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять