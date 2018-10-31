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Стареющая Луна в ноябре: когда будет и что необходимо сделать

Очищение — это важный процесс, который нужно осуществлять хотя бы раз в месяц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Пришло время очистить свое жилье, тело и голову от ненужного. Фото: pixabay
Пришло время очистить свое жилье, тело и голову от ненужного. Фото: pixabay

Начиная с завтрашнего дня, 1 ноября, по 6 ноября Луна будет стареющей, поэтому последний месяц осени 2018 года рекомендуют начать с очищения.

Вашему вниманию суть четвертой фазы Луны и способы очищения перед Новолунием.

Стареющая Луна, 4 фаза Луны предназначена для:

  1. отдыха
  2. очищения
  3. медитации, духовных практик
  4. завершения всего

На уровне тела очищение — это отказ от грубой пищи в виде мяса и рыбы, диета. Также для очищения организма можно пить больше воды, травяных чаев, есть свежие салаты. Если позволяет здоровье, можно полдня голодать. Но при этом не забывайте пить воду, лучше всего с лимоном.

Также для очищения тела полезна баня, горячая ванна, любой контакт с водой.

На метальном уровне:

  • Выражение своих эмоций на бумаге, в разговорах, в действии.
  • Отдых, ограничение информационного потока (выключить телевизор, уединиться, отложить подальше телефон, заняться делами, которые не требуют напряженной умственной работы).

На духовном уровне:

  • Покаяние.
  • Молитва.
  • Медитация.

Очищение пространства:

  • Уборка, особенно влажная.
  • Свечи (очищение огнем).
  • Святая вода.
  • Выбрасывание старых вещей.
  • Проветривание.
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Очищение — это важный процесс, который нужно осуществлять хотя бы раз в месяц. Если вы хотите привлечь в свою жизнь богатство, счастье, здоровье, любовь, то первое, что вы должны сделать — это очиститься и очистить пространство вокруг себя.

Для всех благ в нашей жизни должно быть место. За каждый лунный цикл мы собираем множество ненужных вещей, мыслей, чувств, веществ в организме. Поэтому хотя бы раз в месяц нужно производить глобальную разгрузку.

  1. Только в очищенный организм приходит здоровье.
  2. Только в свежую голову приходят хорошие мысли.
  3. Только в чистый светлый дом приходит счастье.
  4. И только в готовое к принятию сердце приходит любовь.

Тем временем психолог пояснил, стоит ли что-то делать со своим нежеланием заводить детей и создавать семью. По словам Михаила Лабковского, бывает, что нежелание иметь детей несет в себе корни в глубоко несчастливом детстве.

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Источник: луна.net
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