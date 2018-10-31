Стареющая Луна в ноябре: когда будет и что необходимо сделать
Очищение — это важный процесс, который нужно осуществлять хотя бы раз в месяц
Начиная с завтрашнего дня, 1 ноября, по 6 ноября Луна будет стареющей, поэтому последний месяц осени 2018 года рекомендуют начать с очищения.
Вашему вниманию суть четвертой фазы Луны и способы очищения перед Новолунием.
Стареющая Луна, 4 фаза Луны предназначена для:
- отдыха
- очищения
- медитации, духовных практик
- завершения всего
На уровне тела очищение — это отказ от грубой пищи в виде мяса и рыбы, диета. Также для очищения организма можно пить больше воды, травяных чаев, есть свежие салаты. Если позволяет здоровье, можно полдня голодать. Но при этом не забывайте пить воду, лучше всего с лимоном.
Также для очищения тела полезна баня, горячая ванна, любой контакт с водой.
На метальном уровне:
- Выражение своих эмоций на бумаге, в разговорах, в действии.
- Отдых, ограничение информационного потока (выключить телевизор, уединиться, отложить подальше телефон, заняться делами, которые не требуют напряженной умственной работы).
На духовном уровне:
- Покаяние.
- Молитва.
- Медитация.
Очищение пространства:
- Уборка, особенно влажная.
- Свечи (очищение огнем).
- Святая вода.
- Выбрасывание старых вещей.
- Проветривание.
Очищение — это важный процесс, который нужно осуществлять хотя бы раз в месяц. Если вы хотите привлечь в свою жизнь богатство, счастье, здоровье, любовь, то первое, что вы должны сделать — это очиститься и очистить пространство вокруг себя.
Для всех благ в нашей жизни должно быть место. За каждый лунный цикл мы собираем множество ненужных вещей, мыслей, чувств, веществ в организме. Поэтому хотя бы раз в месяц нужно производить глобальную разгрузку.
- Только в очищенный организм приходит здоровье.
- Только в свежую голову приходят хорошие мысли.
- Только в чистый светлый дом приходит счастье.
- И только в готовое к принятию сердце приходит любовь.
Тем временем психолог пояснил, стоит ли что-то делать со своим нежеланием заводить детей и создавать семью. По словам Михаила Лабковского, бывает, что нежелание иметь детей несет в себе корни в глубоко несчастливом детстве.