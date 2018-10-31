Стареющая Луна в ноябре: когда будет и что необходимо сделать

Очищение — это важный процесс, который нужно осуществлять хотя бы раз в месяц

Пришло время очистить свое жилье, тело и голову от ненужного. Фото: pixabay

Начиная с завтрашнего дня, 1 ноября, по 6 ноября Луна будет стареющей, поэтому последний месяц осени 2018 года рекомендуют начать с очищения.

Вашему вниманию суть четвертой фазы Луны и способы очищения перед Новолунием.

Стареющая Луна, 4 фаза Луны предназначена для:

отдыха очищения медитации, духовных практик завершения всего

На уровне тела очищение — это отказ от грубой пищи в виде мяса и рыбы, диета. Также для очищения организма можно пить больше воды, травяных чаев, есть свежие салаты. Если позволяет здоровье, можно полдня голодать. Но при этом не забывайте пить воду, лучше всего с лимоном.

Также для очищения тела полезна баня, горячая ванна, любой контакт с водой.

На метальном уровне:

Выражение своих эмоций на бумаге, в разговорах, в действии.

Отдых, ограничение информационного потока (выключить телевизор, уединиться, отложить подальше телефон, заняться делами, которые не требуют напряженной умственной работы).

На духовном уровне:

Покаяние.

Молитва.

Медитация.

Очищение пространства:

Уборка, особенно влажная.

Свечи (очищение огнем).

Святая вода.

Выбрасывание старых вещей.

Проветривание.

Очищение — это важный процесс, который нужно осуществлять хотя бы раз в месяц. Если вы хотите привлечь в свою жизнь богатство, счастье, здоровье, любовь, то первое, что вы должны сделать — это очиститься и очистить пространство вокруг себя.

Для всех благ в нашей жизни должно быть место. За каждый лунный цикл мы собираем множество ненужных вещей, мыслей, чувств, веществ в организме. Поэтому хотя бы раз в месяц нужно производить глобальную разгрузку.

Только в очищенный организм приходит здоровье. Только в свежую голову приходят хорошие мысли. Только в чистый светлый дом приходит счастье. И только в готовое к принятию сердце приходит любовь.

Тем временем психолог пояснил, стоит ли что-то делать со своим нежеланием заводить детей и создавать семью. По словам Михаила Лабковского, бывает, что нежелание иметь детей несет в себе корни в глубоко несчастливом детстве.