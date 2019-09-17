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Стоит ли брать деньги у родителей: совет психолога

Родителям важно научить своих детей финансовой грамотности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Финансовый вопрос в семье важно решать правильно
Финансовый вопрос в семье важно решать правильно
Фото: Pexels

Не все родители учат своих детей финансовой грамотности и умению зарабатывать деньги самостоятельно. И это плохо как для самих детей, так и для родителей. Что стоит за тем, что уже взрослый ребенок просит у родителей денег и чем это чревато, рассказала в Instagram психолог Лена Друма.

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"Если девочка в 25 лет берет у родителей деньги на косметику и лишнюю юбочку, то это не так ужасно. Больше мило. Когда 30-летний мужчина не справляется с функцией "обеспечить семью мамонтом и пещерой", а потому обращается к папе/маме – это грусто", – пишет она.

По словам психолога, деньги – это атрибут взрослого человека, а потому когда родители подсаживают чадо на свой кошелек, они невербально говорят ему "я в тебя не верю, ты без меня не справишься".

"Да, родители, возможно, делают это из лучших побуждений, однако у ребенка вырабатывается выученная беспомощность в любой ситуации. Плюс хороший человек – это не профессия, а потому, на какую бы премию мира мужчина не претендовал, если он не может обеспечить семью, его психологический возраст не соответствует цифре на торте", – отметила Лена.

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Друма также пояснила, что для роста человеку нужны некомфортные условия, а потому если мужчина зарабатывает свои 500 долларов и дополнительно берет деньги у мамы, то мама, одалживая сыну, оказывает ему медвежью услугу.

"При таком раскладе сыночек зарабатывать больше не станет, потому что зачем выходить из теплого дома на холодную улицу работы и развития", – уточняет психолог.

Кроме того, если случилось какое-то ЧП и родители разово, без ущерба себе и добровольно помогли деньгами, то это не смертельно. Но если такая акция повторяется раз за разом, то рано или поздно она приведет все к той же выученной беспомощности и/или манипуляции родителей.

Совет: родители, учите детей финансовой гамотности.

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