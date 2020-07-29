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Стоит ли вмешиваться в детские ссоры и как себя правильно вести: подсказки родителям

Сегодня, 12:07

Если ребенок понимает свои чувства, знает свои границы и чувствует поддержку, то вы – золотой родитель

Конфликтология – это целая наука, которую желает постичь каждый, кто заинтересован правильно вести себя в конфликте, управлять им и адекватно из него выходить. Мы живем среди людей, и конфликтов не избежать. Это часть нашей жизни, с которой мы учимся существовать, а во взрослой жизни и вовсе не обращаем на них внимания, если в детстве научились азам межличностных отношений. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала Юлия Чемер, психолог и руководитель Центра развития ребенка "Наші мрії – щасливе дитинство".

"Все мы родом из детства". Основа поведенческих реакций на социальные раздражители формируется именно в дошкольном возрасте, а закрепляется уже на школьной скамье, говорит психолог.

Стоит ли родителям вмешиваться в конфликты детей
Стоит ли родителям вмешиваться в конфликты детей
Фото: BuzzFeedVideo | YouTube

"Мир меняется, и мы вместе с ним. Родители чаще и больше проводят время со своими малышами. Больше ориентации на личность, больше общения, больше дружбы. Каждый родитель стремится стать другом. Это хорошо, но нужно помнить, что родитель – это наставник в первую очередь. И от того, насколько правильно он выстраивает отношения с ребенком с рождения, будет зависеть дальнейшее развитие социальных отношений юной личности", – поясняет Юлия.

Три наиболее распространенные проблемы в детских ссорах

1-я проблема. "В песочнице не поделили игрушки". Стоит ли вмешиваться родителям?

Смотрим по ребенку. Если уже слезы и хаос, то родители вправе вмешаться, чтобы расставить границы каждого из детей. Игрушки раздать собственникам, успокоить и проговорить варианты игры или обмена. Это касается дошкольников, отметила эксперт.

2-я проблема. "В меня бросает камни мальчик на горке". Не спешите наказывать того, кто бросает камни. Почему?

Не все пояснения детей являются фактом. Нужно выяснить ситуацию. Поговорите со своим ребенком: почему мальчик бросает камни? что этому предшествовало?

Спросите у бросавшего камни то же самое. Если ребенок обратился к вам за помощью, то вам следует решить ситуацию честно, без повода дальнейших манипуляций со стороны ребенка.

Как правильно реагировать на детские ссоры
Как правильно реагировать на детские ссоры
Фото: Depositphotos

"Нет, дети – самые лучшие по природе своей, но пока они учатся общению, все средства хороши. Их нужно попробовать. И виновником может быть и ваш малыш. И это нужно принимать и говорить об этом. Предлагайте алгоритмы действий, помогите попросить прощения, если ситуация так обернулась", – советует Юлия.

3-я проблема. "Ребенок попадает под влияние и ведет себя плохо на площадке". Как быть?

Тут зачастую родители включают метод "мозгового штурма". Вот вы видите, что ситуация на площадке вышла из-под контроля и детей не остановить. К примеру: дерутся палками, как на мечах. Вроде игра обоюдная, но можно ведь сделать больно. В таком случае родителям необходимо вмешаться и прекратить игру, отвести ребенка в сторону и задать следующие вопросы:

  • Прекрасно, что вы подружились, но как ты думаешь, какие могут быть последствия такой игры?
  • Может, нужно проговорить правила такой игры с твоим другом? И если кто-то из вас их нарушает, то такую игру стоит прекратить?

Психолог отмечает, что это лишь пример разговора для расставления границ.

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Что нужно помнить родителю

  1. Не вмешиваться, если ребенок пытается сам решить конфликт.
  2. Принять участие в споре, если это угрожает здоровью ребенка или его окружения.
  3. Все сложные ситуации проговаривать с ребенком, когда он в спокойном состоянии и готов выслушать. Во время слез говорить бесполезно.
  4. Решать конфликт нужно спрашивая у ребенка, задавая вопросы. Человек учится общению, и хорошо, если он сделает выводы именно таким образом, через ответы на вопросы.
  5. И самое главное: все начинается с семьи. Если в семье принято решать конфликты, объясняя свои чувства, проговаривая различные исходы ситуации, то это уже 50% успеха в общении на детской площадке.

"Если малыш понимает свои чувства, знает свои границы и чувствует мощную поддержку родителей, к которым можно обратиться за советом всегда, то вы – золотой родитель", – подытожила Юлия Чемер.

Как развлекаются дети – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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