Стоит ли вмешиваться в детские ссоры и как себя правильно вести: подсказки родителям

Если ребенок понимает свои чувства, знает свои границы и чувствует поддержку, то вы – золотой родитель

Конфликтология – это целая наука, которую желает постичь каждый, кто заинтересован правильно вести себя в конфликте, управлять им и адекватно из него выходить. Мы живем среди людей, и конфликтов не избежать. Это часть нашей жизни, с которой мы учимся существовать, а во взрослой жизни и вовсе не обращаем на них внимания, если в детстве научились азам межличностных отношений. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала Юлия Чемер, психолог и руководитель Центра развития ребенка "Наші мрії – щасливе дитинство".

"Все мы родом из детства". Основа поведенческих реакций на социальные раздражители формируется именно в дошкольном возрасте, а закрепляется уже на школьной скамье, говорит психолог.

Стоит ли родителям вмешиваться в конфликты детей Фото: BuzzFeedVideo | YouTube

"Мир меняется, и мы вместе с ним. Родители чаще и больше проводят время со своими малышами. Больше ориентации на личность, больше общения, больше дружбы. Каждый родитель стремится стать другом. Это хорошо, но нужно помнить, что родитель – это наставник в первую очередь. И от того, насколько правильно он выстраивает отношения с ребенком с рождения, будет зависеть дальнейшее развитие социальных отношений юной личности", – поясняет Юлия.

Три наиболее распространенные проблемы в детских ссорах

1-я проблема. "В песочнице не поделили игрушки". Стоит ли вмешиваться родителям?

Смотрим по ребенку. Если уже слезы и хаос, то родители вправе вмешаться, чтобы расставить границы каждого из детей. Игрушки раздать собственникам, успокоить и проговорить варианты игры или обмена. Это касается дошкольников, отметила эксперт.

2-я проблема. "В меня бросает камни мальчик на горке". Не спешите наказывать того, кто бросает камни. Почему?

Не все пояснения детей являются фактом. Нужно выяснить ситуацию. Поговорите со своим ребенком: почему мальчик бросает камни? что этому предшествовало?

Спросите у бросавшего камни то же самое. Если ребенок обратился к вам за помощью, то вам следует решить ситуацию честно, без повода дальнейших манипуляций со стороны ребенка.

Как правильно реагировать на детские ссоры Фото: Depositphotos

"Нет, дети – самые лучшие по природе своей, но пока они учатся общению, все средства хороши. Их нужно попробовать. И виновником может быть и ваш малыш. И это нужно принимать и говорить об этом. Предлагайте алгоритмы действий, помогите попросить прощения, если ситуация так обернулась", – советует Юлия.

3-я проблема. "Ребенок попадает под влияние и ведет себя плохо на площадке". Как быть?

Тут зачастую родители включают метод "мозгового штурма". Вот вы видите, что ситуация на площадке вышла из-под контроля и детей не остановить. К примеру: дерутся палками, как на мечах. Вроде игра обоюдная, но можно ведь сделать больно. В таком случае родителям необходимо вмешаться и прекратить игру, отвести ребенка в сторону и задать следующие вопросы:

Прекрасно, что вы подружились, но как ты думаешь, какие могут быть последствия такой игры?

Может, нужно проговорить правила такой игры с твоим другом? И если кто-то из вас их нарушает, то такую игру стоит прекратить?

Психолог отмечает, что это лишь пример разговора для расставления границ.

Что нужно помнить родителю

Не вмешиваться, если ребенок пытается сам решить конфликт. Принять участие в споре, если это угрожает здоровью ребенка или его окружения. Все сложные ситуации проговаривать с ребенком, когда он в спокойном состоянии и готов выслушать. Во время слез говорить бесполезно. Решать конфликт нужно спрашивая у ребенка, задавая вопросы. Человек учится общению, и хорошо, если он сделает выводы именно таким образом, через ответы на вопросы. И самое главное: все начинается с семьи. Если в семье принято решать конфликты, объясняя свои чувства, проговаривая различные исходы ситуации, то это уже 50% успеха в общении на детской площадке.

"Если малыш понимает свои чувства, знает свои границы и чувствует мощную поддержку родителей, к которым можно обратиться за советом всегда, то вы – золотой родитель", – подытожила Юлия Чемер.

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