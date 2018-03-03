Стрельцу – домашняя еда, а Весам – массаж: чем побаловать знаки Зодиака

Как бы вам хотелось, чтобы вас побаловали, в соответствии с вашим знаком Зодиака

В каждом из нас живет маленький ребенок, который тянется к любви и ласке. Как нам хочется, чтобы нас баловали другие в зависимости от знака зодиака, под которым нам посчастливилось родиться?

1. Овен: пенная ванна

Вам хочется номер в первоклассной гостинице с джакузи в форме сердца и с успокаивающими гидромассажными струями. Вам протягивают бокал изысканного вина, и вы погружаетесь в воду с пузырьками и ароматическими солями.

2. Телец: цветы

Ничто так вас не радует, как неожиданно подарок в виде букета любимых цветов или горшочка с цветущим растением. В нашей рутинной каждодневной жизни, заполненной скучными делами, такой цветочный дар оживит весь ваш дом, наполнит его светом, и он в мгновение ока заиграет всеми цветами радуги.

3. Близнецы: завтрак в постель

Вам приносит несказанное удовольствие, когда вы можете понежиться в постели по утрам, а любимый человек, бесшумно скользя по комнате, приносит вам только что приготовленный, с пылу с жару, завтрак, ваш любимый сок и горячий кофе. Ощутив такую нежность и внимание едва проснувшись, вы весь день будете оставаться в прекраснейшем расположении духа.

4. Рак: маленькие миленькие подарочки

Вы почувствуете, что вас любят, если, проснувшись утром, вы увидите, что к ветровому стеклу вашего авто прикреплена романтическая открытка. На работе вы с удивлением узнаете, что вам заказали и оплатили обед из ваших любимых продуктов, который доставят в перерыв. А когда вы вернетесь домой, то найдете в своем почтовом ящике какой-нибудь маленький сюрприз.

5. Лев: засыпать и просыпаться с смской от любимого человека

Вам нужно знать, что любимый человек, прежде чем заснуть, думает только о вас и просыпается с мыслью также о вас. Вам недостаточно просто сообщений с пожеланиями спокойной ночи и доброго утра. Вам очень нравится, когда помимо текста еще есть и милые фотографии, поднимающие настроение.

6. Дева: неожиданная поездка куда-либо

Вам уже порядком надоела монотонность вашего быта! Как же вырваться из этого порочного круга? Рецепт здесь только один: отбросьте все свои страхи и осторожность, за пять минут соберите рюкзак, и махните туда, где все по-другому: в горы, на море, в большие города, в глубинку, куда угодно. Кстати, вы окажетесь на седьмом небе от счастья, если кто-то подарит вам такое путешествие.

7. Весы: массаж

Вам, в основном, нравится все контролировать в своей жизни, а какому современному и продвинутому человеку это не понравится? Однако, время от времени, вам хочется распластаться на теплом массажном столе, полностью расслабиться и избавиться от напряжения во всем вашем теле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ленивые Тельцы и трудоголик Козерог: мифы и правда о 12 знаках Зодиака



8. Скорпион: когда вас внимательно выслушивают

Вы чувствуете, что вами дорожат, когда вас внимательно слушают и ничего вам не советуют. Да вы и не ищете чьего-либо совета. "Спасибо, я самостоятельно разберусь со своими проблемами", – говорите вы. Вам просто нужно, чтобы кто-то чутко внимал вам, пока вы не выговоритесь и не обретете мир и спокойствие в своей душе.

9. Стрелец: угощение домашней едой

Ничто так не помогает вам почувствовать себя желанными, как блюда, приготовленные для вас любимым человеком. Часто говорят, что путь к мужскому сердцу лежит через желудок – в случае с женщинами это тоже работает. Вас можно завоевать именно гастрономическим путём.

10. Козерог: когда вам поют

Вы плачете, когда слушаете песни о любви, и ничто так не вызывает у вас слез радости, как когда любимый человек поет вам серенады. Есть только вы и он, поющий и смотрящий на вас. Лучше всего такие песни звучат, когда вы одни, и никто вам не мешает.

11. Водолей: любовные письма

Вас радуют любовные письма, написанные по старинке руками: страничка за страничкой, где ваш любимый человек детально описывает вам, как сильно он вас любит, и жить без вас не может. Такие ощущения нельзя передать сообщением в Фейсбуке или банальной смс-кой со смайликами. Вы обожаете рукописные послания и даже храните их в специальной шкатулке.

12. Рыбы: поспать дольше обычного

Вы знаете, что работаете больше всех в этом мире, а платят вам меньше всех, и потому ничто не помогает вам почувствовать себя лучше, как если вам разрешат проспать весь день, а другой человек будет делать за вас всю домашнюю работу. Он приготовит завтрак, обед и ужин. Уберет дом. Сходит в магазин и на почту. Вы это очень оцените и будете безмерно благодарны!

Ранее мы писали, насколько долговечна любовь вашего знака зодиака.

Также читайте кто из знаков Зодиака влюбляется быстрее всех, а кто хочет оставаться независимым.

Напомним, сайт "Сегодня" подготовил для вас недавно общий гороскоп на 2018 год.