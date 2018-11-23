Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Судьбоносное полнолуние 23 ноября: что можно делать и как его правильно пережить

Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения, и это полнолуние не исключение

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 08:48
Полнолуние произойдет в Близнецах. Фото: pixabay
Полнолуние произойдет в Близнецах. Фото: pixabay

Сегодня, 23 ноября, судьбоносное полнолуние начнется в 7:39 по киевскому времени. Оно принесет с собой события, которые очень сильно повлияют на будущее людей. Если в последнее время вы часто сталкивались с проблемами, то полнолуние доведет их до максимума. И все это потому, что пришло время что-то менять.

Полнолуние произойдет 23 ноября в знаке Близнецы.

Почему полнолуние называют временем перемен

Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения и это полнолуние не исключение. События за три дня до и три дня после полнолуния могут быть фатальными. Полнолуние в ноябре 2018 выведет на первый план конфликтные ситуации и прошлые противостояния.

Полнолуние — это достаточно важное время, которое нужно провести правильно и с пользой для себя. В этот период мы можем вынести для себя максимум пользы и приблизиться к своим целям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кому из знаков зодиака повезет в 2019 году

Польза полнолуния

  • Полнолуние несет с собой такие нужные в нашей жизни перемены.
  • Полнолуние приносит в нашу жизнь правду и все расставляет по своим местам.
  • Полнолуние — это момент творческого пика, появляется много вдохновения.
  • Полнолуние усиливает эмоции и утрирует ситуации в наших глазах, чтобы мы что-то осознали.
  • В полнолуние у нас появляется много сил и энергии, которые мы можем направить на что-то важное для нас.
  • Это момент важных перемен, обретения мудрости, творческих побед, новых идей, энергетического пика и больших возможностей.

Как прожить полнолуние правильно

  1. Чтобы избежать конфликтов и ссор, нужно быть сдержанными и не выяснять отношения в дни вблизи полнолуния, во время и после него. Будьте гибкими и чуткими по отношению к окружающим.
  2. Следует быть осторожными на дорогах, в транспорте, в многолюдных местах. Важно помнить, что в полнолуние люди более рассеянные, самонадеянные, а также увеличивается количество преступлений.
  3. Не стоит бояться полнолуния. Если вы будете внимательными и собранными, в вашу жизнь придет только все самое положительное. Вы сможете создать новые идеи и будете полны вдохновения.
  4. Направляйте энергию на творческие занятия, свое хобби, интересное времяпровождение. Вечером по возможности побудьте дома. Постарайтесь направить энергию в создание новых интересных идей.

Тем временем психолог рассказал, как избавиться от неуверенности в себе. Для начала Михаил Лабковский рекомендует разобраться в себе.

Еще несколько материалов по теме:
Полнолуние 24 октября: чего нельзя делать, приметы, суеверия Полнолуние в октябре 2018 года: какое влияние окажет на знаки зодиака Магическое влияние полнолуния: почему нужно быть очень внимательным в этот период Как солнечные и лунные затмения влияют на человека: что можно и что нельзя делать в эти дни
отношения изменения полнолуние перемены возможности
Источник: луна.net
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров