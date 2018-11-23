Судьбоносное полнолуние 23 ноября: что можно делать и как его правильно пережить

Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения, и это полнолуние не исключение

Полнолуние произойдет в Близнецах. Фото: pixabay

Сегодня, 23 ноября, судьбоносное полнолуние начнется в 7:39 по киевскому времени. Оно принесет с собой события, которые очень сильно повлияют на будущее людей. Если в последнее время вы часто сталкивались с проблемами, то полнолуние доведет их до максимума. И все это потому, что пришло время что-то менять.

Полнолуние произойдет 23 ноября в знаке Близнецы.

Почему полнолуние называют временем перемен

Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения и это полнолуние не исключение. События за три дня до и три дня после полнолуния могут быть фатальными. Полнолуние в ноябре 2018 выведет на первый план конфликтные ситуации и прошлые противостояния.

Полнолуние — это достаточно важное время, которое нужно провести правильно и с пользой для себя. В этот период мы можем вынести для себя максимум пользы и приблизиться к своим целям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кому из знаков зодиака повезет в 2019 году

Польза полнолуния

Полнолуние несет с собой такие нужные в нашей жизни перемены.

Полнолуние приносит в нашу жизнь правду и все расставляет по своим местам.

Полнолуние — это момент творческого пика, появляется много вдохновения.

Полнолуние усиливает эмоции и утрирует ситуации в наших глазах, чтобы мы что-то осознали.

В полнолуние у нас появляется много сил и энергии, которые мы можем направить на что-то важное для нас.

Это момент важных перемен, обретения мудрости, творческих побед, новых идей, энергетического пика и больших возможностей.

Как прожить полнолуние правильно

Чтобы избежать конфликтов и ссор, нужно быть сдержанными и не выяснять отношения в дни вблизи полнолуния, во время и после него. Будьте гибкими и чуткими по отношению к окружающим. Следует быть осторожными на дорогах, в транспорте, в многолюдных местах. Важно помнить, что в полнолуние люди более рассеянные, самонадеянные, а также увеличивается количество преступлений. Не стоит бояться полнолуния. Если вы будете внимательными и собранными, в вашу жизнь придет только все самое положительное. Вы сможете создать новые идеи и будете полны вдохновения. Направляйте энергию на творческие занятия, свое хобби, интересное времяпровождение. Вечером по возможности побудьте дома. Постарайтесь направить энергию в создание новых интересных идей.

Тем временем психолог рассказал, как избавиться от неуверенности в себе. Для начала Михаил Лабковский рекомендует разобраться в себе.