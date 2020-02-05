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Таня Рубан о материнстве: "Любите своих детей, просто любите до беспамятства"

Украинская модель рассказала, как оставаться счастливой мамой

Таня Рубан с дочерью Фото: facebook/tanya.ruban

Быть счастливой мамой можно, главное – относиться ко всему проще, обязательно находить время на себя и позволять себе делать то, что нравится. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

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Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ Наташа Шталтовна, начальник отдела креатива и контента ЦУМ Маруся Коваль, писательница Ирина Говоруха и дизайнер Катя Сильченко.

Сегодня о материнстве рассказала украинская модель и мама девятилетнего Мартина и четырехлетней Майи, Таня Рубан.

Таня Рубан с дочерью Фото: facebook/tanya.ruban

Таня, как и когда вы поняли, что хотите детей и большую семью?

Я не знаю, когда настал этот момент, но я мечтала всегда о большой семье. Раньше я говорила, что хочу восемь детей, хотя, после рождения второго ребенка поняла, что три – четыре будет достаточно. Я безумно люблю своих детей, они у меня абсолютно уникальные, красивые, мудрые и мои лучшие друзья. Была бы возможность, я не работала, а рожала бы их себе каждую неделю.

Вы – работающая мама, ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Моя карьера если и влияет на моих детей, то только в позитивную сторону. Мои дети гордятся, что их мама востребована, что ее можно увидеть в разных журналах и на билбордах (особенно младшая дочь). Со своей стороны, не смотря на многочисленные поездки, домой, к своим детям, я всегда прилетаю полной энергии.

Я скучаю за ними, даже если уезжаю на сутки. Происходит какой-то рестарт системы и я готова с ними играть, баловаться и целоваться целый день. Работа приносит мне удовольствие, а, как говорят, "довольная мама – довольные детки" ну, или как там.

Таня Рубан с сыном

Вы часто путешествуете, детей с собой всегда берете? А если едите отдыхать без них, чувства вины не возникает?

Я часто путешествую, но всегда по работе. Детей не беру, поскольку сильно занята в поездках. Касательно отдыха. Классно, что вы задали этот вопрос, последний раз без детей на отдыхе я была примерно пять лет назад и это было всего пять дней: недавно я поняла, что пора это менять. Вот буквально сейчас я нашла для себя 10 дней и первый раз поеду на отдых. Повторюсь, впервые за пять лет без детей.

Чувства вины не испытываю совсем. Я достаточно много и качественно провожу с ними время, можно уделить и себе. Посмотрим, как я заговорю на пятый день отдыха.

Еще про чувство вины. Возникает ли у вас это чувство, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Тут сразу ответ – нет. Я не знаю, кто привил нам это чувство вины. Я не жертвую временем с детьми ради карьеры, но опять же, это субъективное мнение каждого. Есть так же большое количество мам, которые полностью посвятили себя детям, но выгорают из за отсутствия личного пространства, самореализации.

Мне повезло с моей занятостью, я могу брать работу, когда хочу, и не соглашаться, если хочу отдохнуть и побыть с детьми, потому баланс – это главное, и никакого чувства вины.

Таня Рубан с сыном

У вас на прикроватной тумбочке есть книга Айн Рид "Добродетель эгоизма" (подсмотрела в одном интервью). Как женщине не разучиться любить себя, когда у нее появляется ребенок и все внимание переключается на него?

Да, книга есть, и я периодически ее перечитываю. Женщине вообще всегда нужно любить себя. Не любя и не принимая себя саму, как вы хотите, чтобы окружающие, а особенно дети, любили вас, они эту нелюбовь сильно чувствуют.

Естественно, в первый год после рождения это очень сложно, когда маленькое существо полностью зависит от тебя и постоянно требует внимания. Но благо, что в 2020 году есть куча сервисов: нянь, которые прекрасно придут на помощь, чтоб мамочки могли немного расслабиться. Если у мамы здоровая и устойчивая психика и понимание того, что ребенок – это не обуза и жизнь с детьми не заканчивается, а становиться более осознанной и качественней, то она никогда не забудет любить себя. Будешь любить себя еще больше. Ведь она уже не просто женщина, а мама.

Вы – строгая мама и какие основные методы воспитания детей вы применяете?

Я – мама-друг, хотя могу быть очень строгой в некоторых моментах дисциплины и ответственности. Я не знаю, как объяснить свой подход к воспитанию, я пытаюсь быть другом для своих детей. Я не запрещаю им беситься и проявлять себя в полной мере их собственного хаоса до момента, пока это не начинает граничить с опасностью.

У меня железные нервы и я могу спокойно смотреть на то, как моя дочь переливает борщ в чашки а так же на пол, стол и стулья, представляя, что она проводит опыты. Я не буду на нее кричать или говорить, что так нельзя. Стулья можно вытереть, а вытирать детское воображение – это преступление.

С раннего детства я выращиваю и общаюсь с ними, как с личностями, на равных. Я не ругаю старшего за плохие оценки ибо я вижу его стремление к знаниям. Я доверяю своим детям, но, если вы заставили меня купить вам кота, будьте добры кормить его сами и убирать всю его грязь.

У вас с детьми есть какие-то правила, ритуалы?

Ой, у нас много всяких штук, мы любим праздники, всегда празднуем вместе, то ли это Хэллоуин, то ли в 4:00 утра в церковь – святить Пасху. Из ритуалов – это просмотр фильмов с поп-корном по воскресеньям в кровати. А также играем в настольную игру под названием "жизнь".

Единственное правило, над которым я работаю и борюсь сейчас, это гаджеты, а именно полное их отсутствие в жизни детей. Кушать без телефона – это закон. Если тебе скучно, то мама тебе не поможет, ты должен сам найти и придумать себе занятие, а я уже могу с тобой в этом поучаствовать. Но главное – научить их самостоятельно придумывать себе развлечение и без гаджета.

Таня Рубан с детьми Фото: facebook/tanya.ruban

Таня, вы считаете себя счастливой мамой и как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Как быть счастливой мамой? Это вечный вопрос! Ну, нужно изначально быть счастливой. Уметь ценить и любить каждый день, что дан тебе, не "плакать" о прошлом, не "бояться" за будущее. Ценить каждый день и быть счастливым в нем, зная и доверяя вселенной или Богу или себе самой (смотря во что вы верите). Тогда с детками вы или без, вы точно будете счастливой мамой, папой, женщиной или мужчиной или птицей (если вы себя таковой считаете).

Любите своих детей, просто любите до беспамятства. Это новые уникальные личности посланные вам не просто так.

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