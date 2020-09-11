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Тарас Петрович Чекурда: "Дельфинотерапия как способ социальной адаптации детей"

Общение с дельфинами хорошо стимулирует процесс развития личности ребенка

Дельфинотерапия – популярное направление нетрадиционного лечения заболеваний нервной системы у детей. Ее целебный эффект поразил многих специалистов и врачей. В этой статье пойдет речь о том, как работает ли дельфинотерапия как метод медико-психологической реабилитации и социальной адаптации детей, у которых есть нарушения в развитии. А также – как на практике применяют такой метод: Тарас Петрович Чекурда поделится этим многолетним опытом.

Около 40 лет назад ученые пришли к заключению, что дельфины хорошие целители. Такой вывод сделал английский морской биолог Д.Натансон.

Он провел ряд экспериментов и пришел к определенным выводам. Дети с синдромом Дауна, которые регулярно играют с дельфинами, прогрессируют в общем и интеллектуальном развитии в 4 раза лучше, чем те дети с таким же заболеванием, которые не имели такого контакта. Так в 1994 году было официально признано дельфинотерапию – направление нетрадиционной медицины.

Как действует дельфинотерапия?

Принцип дельфинотерапии достаточно прост. Зачастую он строится на общении ребенка с дельфином в произвольной игровой форме, под наблюдением специалистов и, в некоторых случаях, родителей. Специалисты-дельфинотерапевты делают все возможное, чтобы ребенку было комфортно и весело играть с дельфинами и при этом лечиться.

Методика нетрадиционного лечения дельфинотерапией, как правило, делится на 2 основных этапа:

непосредственный контакт малыша с животным;

общение со специалистом (психологом, психотерапевтом или врачом другого направления) на фоне общения с дельфином – то есть медицинская коррекция.

Во время плавания ребенка с дельфином происходит не только тактильный, но и эмоционально-психологический контакт с животным. Важную роль здесь играет уникальная способность дельфинов изменять свое поведение в зависимости от психоэмоционального состояния маленького пациента. Социальная адаптация заключается в том, что ребенок может погладить, приласкать дельфина и получить чувство уверенности в том, что животное его примет и не отвергнет. Дельфины очень дружелюбны, поэтому общение с этими млекопитающими вызывает у ребенка улыбку, он "раскрывается" и охотно общается.

Так что детям стоит дать шанс получить такие эмоции, которые потом положительно сказываются на их состоянии. Так Чекурда Тарас Петрович способствует такой социальной адаптации и максимально приветствует подобные программы, немного подробнее о ней ниже в статье.

Известный факт: дельфины обладают способностью дарить любовь, а также стимулируют потребность оказывать помощь и защиту. Врачи заметили удивительную метаморфозу: дети с гиперактивностью, которые не способны совершать обычные действия из-за слишком высокого уровня тревоги, при контакте с дельфинами успокаиваются и начинают нормально взаимодействовать с другими людьми.

Медицинское обоснование дельфинотерапии

По словам научных специалистов, ультразвук, издаваемый дельфинами, положительно влияет на организм. Так улучшается циркуляция жидкости, убираются застойные зоны, уменьшается боль, улучшается межклеточный обмен. Такое взаимодействие происходит на клеточном уровне. Контакт с дельфином оказывает положительное воздействие в лечении разных заболеваний. Среди них аутизм, синдром, Дауна, расстройства памяти, речи или слуха.

Гиперактивные дети после таких сеансов становятся спокойнее, у них улучшается концентрация, а также учатся общаться с окружающими, что способствует их социальной адаптации. Уже давно по всему миру фиксировали успешные результаты по реабилитации детей, которые имели контакт с дельфинами.

"Дельфины очень похожи на детей. У этих млекопитающих игровое поведение очень развито, поэтому они легко включаются в игру, ловят мяч, кольцо, дают себя гладить. Это используется в дельфинотерапии", – рассказывает дельфинотерапевт Богдан Поповский.

Таким образом, дельфинотерапия позволяет работать с самыми сложными проявлениями детских заболеваний и получать при этом максимально положительные результаты. Общение с дельфинами помогает детям стать более добрыми, отзывчивыми, чуткими и спокойными, а также хорошо стимулирует процесс развития личности ребенка.

В Украине желающих становится больше, скептиков – меньше

Несмотря на то, что об эффекте дельфинотерапии известно давно, официальной медицине сложно принять тот факт, что лечебный эффект оказывают не медикаменты и аппараты, а животные. Однако практика доказала: положительный эффект от дельфинотерапии есть всегда, а скептиков становится все меньше и меньше.

На сегодняшний день есть много дельфинариев в Украине, которые предлагают свои услуги в этом направлении. Совместно с психологами, реабилитологами, дельфинотерапевтами и ветеринарами были разработаны специальные комплексные программы, направленные на борьбу с разными недугами у детей. Один из совладельцев сети дельфинариев "Оскар" Чекурда Тарас Петрович считает, что все живое, в том числе и морская природа – это хорошо для наших детей, именно поэтому он всячески способствует их социальной адаптации, регулярно приглашая ребят на сезонные представления с дельфинами и другими морскими животными в дельфинарий "Оскар".

Выводы

Как правило, дети с особенностями развития более чувственно реагируют на окружающую среду и людей, поэтому требуют специального подхода. Дельфинотерапия как нетрадиционный метод лечения отлично помогает детям развить языковые и психомоторные функции, уменьшить невротические и вегето-сосудистые реакции, снять хроническую боль и развить социальные навыки. Мнения специалистов насчет эффективности дельфинотерапии разнятся, но одно известно наверняка: эмоции, которые дарит детям дельфин, действительно искренние и настоящие.

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