Татьяна Доронина: "У каждого свой путь воина"

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Татьяна Доронина Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая ... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и осознаннее.

История украинки Татьяны Дорониной, которая на данный момент проживает в Лондоне и является президентом студенческого союза

Татьяна Доронина Фото: Facebook

Когда я была маленькой девочкой, я была очень голодна к новым знаниям. Я рано научилась читать, считать и меня было очень сложно оторвать от уроков. С книжкой я была везде: за едой, в ванной, по дороге в школу. Я выигрывала олимпиады по математике, искреннее считая, что они просто дают легкие задачки на логику, которые я щелкала, как орешки, и не считала, что эти победы хоть немного значительны. Просто мне было весело.

Росла я в 90-е, когда люди богатели внезапно, благодаря навыкам, которые в университете не получишь. Образ бедного очкарика с красным дипломом под мышкой был в то время, практически, мемом. Чувствительная к внешним изменениям, я начала протестовать против системы. В моем сознании поселилась мысль, что если усердно учиться – будешь стоять с красным дипломом и с отсутствием навыков выживания в, на то время, современном мире.

Высшим пилотажем для меня тогда было сдавать экзамены и получать хорошие оценки, не прикладывая к этому никаких усилий. В принципе, получалось. Но не всегда (неокрепшее сознание и слегка окрепшее эго в одном флаконе).

Одной левой я закончила школу. Учителя меня провожали со слезами, повторяя: какой потенциал, но характер… Например, в университете я сдавала экзамен по философии, сознательно не открывая учебник. Более того, я об этом говорила преподавателю, на что у него, от злости, дыбом становились волосы. Но на вопросы я отвечала так, что придраться, в плане логики, было не к чему. Это я сейчас я понимаю, что по программе нужно было изучить историю философии, на основе которой создавать уже свои, новые знания. Но мой максимализм затягивался и я жгла, философствуя по-своему. На все вопросы ставила шах/мат и мне ставили высший бал. Правда, симпатию преподавателя я потеряла навсегда. (Забавно, но сейчас один из моих лучших друзей – бывший преподаватель философии в Оксфорде).

Страсть, жажда к новым познаниям, тяга к людям, добившимся успеха, вела меня по миру. Я жила в разных странах, заводила контакты, изучала успешных людей, получала разнообразный опыт: начиная с индустрии моды, заканчивая торговлей металлолома и кредитами.

Где-то годам к 26-ти, я поняла, что что-то пошло не так. У меня есть все и ничего. Я умею быть всем и ничем. В гонке за завоевание мира я потеряла саму себя. У меня были сотни лиц, но я потеряла способность наслаждаться моментом и радоваться простому. Я чувствовала себя бабочкой, которая летала с цветка на цветок, но толку от этой бабочки – только на стенку повесить красивую. С этого момента начался сложный период переосмысления.

Сначала, я думала, что пора вернуться домой, выйти замуж и все пройдет. Я вернулась в Киев. У меня появился взаимно любящий меня супер-парень мечты. Высокий, спортивный и с обворожительной улыбкой. Все было идеально.

… А меня разрывало на части. Я чувствовала, что набралась невероятного опыта, который давил изнутри. Молоточком в голове стучал вопрос: и это все? Все? Я металась. Мучила себя и его.

Я двигалась дальше, я начала развиваться. Мне нужно было найти ответы на вопросы и мне пришлось признать, что мне нужна помощь.

Татьяна Доронина: умение управлять собой, своим временем и окружение – очень сильно важно Фото: Facebook

Все началось с курсов телеведущей. Мне понравилось. Со временем меня взяли в проект, я начала сниматься, и карьера потихоньку двигалась вверх. Отношения не выдержали турбулентности и я стала single. Это был момент, когда я четко поняла: друзья отдельно – отношения отдельно. Я начала активно развивать круг своего общения. Я усвоила урок, что быть чьей-то девушкой – совсем ненадежная штука и надо делать себе имя. С этого момента правильные люди из разных областей, начиная с шоу-бизнеса и заканчивая политикой, как ангелы, оказывались вокруг меня в нужный момент.

Я участвовала в разных проектах – и за деньги, и по бартеру, и за пиар. Я просто шла вперед, стараясь не оглядываться, потому что, если честно, я как тот экзотический цветок – очень тяжело переносила одиночество.

Через какое-то время я вышла в "открытый космос", когда я жила в чистом кайфе. Я выстояла турбулентность, у меня было достойное окружение, я шикарно выглядела и была при деле. К сожалению, такой период длится, обычно, недолго. Ибо начинают слетаться Женихи.

Мой избранник оказался началом новой главы моей истории. Это человек, к которому мне пришлось тянуться. Он подарил мне волшебное чувство Восхищения. Мои горизонты расширились, я получила фокус и новую мечту.

Я все активнее посещала различные курсы в интересующих меня областях, начала выезжать за границу. Первая моя поездка была в Милан, где я получила диплом мужского стилиста, но все равно пазл окончательно не складывался. Я была всем и ничем. Меня было слишком много.

Мой мудрый мужчина понаблюдал за всем этим и вынес вердикт: "Система. Тебе не хватает системных знаний". Тогда я совсем не понимала, что он имеет в виду. Звучало это скучно. И я совершенно не представляла, насколько этот момент перевернет мою жизнь.

Я опущу историю своего поступление в Лондон. Кому интересно – дам ссылку на интервью, но да: через год я оказалась на магистратуре в университете, получила диплом с заслугой, и сейчас уже второй год работаю президентом студенческого союза.

Татьяна Доронина: У каждого свой путь воина Фото: Facebook

Я стала политиком. Я стала экспертом по развитию бренда. Я стала единственным украинским президентом в Англии. Я занимаюсь инвестиционными проектами. Я применяю миллион своих навыков ежедневно и мне все кажется мало. Мне открылись перспективы, о которых я раньше могла только мечтать. Я чувствую реализацию, удовлетворение, независимость и спокойствие.

Как это произошло? Почему? Отвечаю: несколько лет тяжелейшей Системной работы. Я оказалась в условиях, когда я не могла себе позволить останавливаться на полпути. Ставки были cлишком высоки. Мне пришлось научиться доводить дела до конца. Мне пришлось стать ответственной за свои решения и действия. Я не спала, я стойко, часто с улыбкой, принимала удары разочарований и предательств, несправедливости. Но когда я нашла цель – преград больше не было. Никакие оправдания своей лени не работали. Старая Я сломалась. Повторюсь: никакие оправдания не имеют смысла, если вам действительно что-то важно.

Никакие оправдания не имеют смысла, если вам действительно что-то важно

Теперь я не верю тем, которые часами рассказывают, как у них что-то не получается. Потому что теперь я знаю, что если что-то не получается, а ты действительно этого хочет, то ты не можешь говорить! Потому что ты сцепила зубы и давишь ситуацию под разными углами, пока она не поддастся, никому ничего не объясняя и не доказывая. Системно.

Думаю, что в этом и есть одно из различий между успешными и заурядными людьми. Секрет в том, что в один прекрасный день пора принять ответственность за свою жизнь, взять в руки руль и вести свое тело и разум туда, куда хочется вам. Осознанно выбрать себя и никого не винить.

Мы – женщины! Мы – потенциальные матери. Мы – те, кто вкладываем в развитие будущего поколения максимальное количество своей энергии. Мы те, с кого дети/молодое поколение считывают информацию в первую очередь. Поэтому умение управлять собой, своим временем и окружение – очень сильно важно!

Мы должны уметь получать то, что захотим.

И если раньше это касалось мужчин по ряду гендерных и исторических причин, то теперь мы должны уметь получать желаемое от мира! Уметь и помогать тем, кто еще только начинает.

У каждого свой путь воина. У меня он был игривый, яркий, иногда запутанный, но я никогда не останавливалась, и научилась самому важному: дисциплине, которая структурировала все мое богатство и, надеюсь, в будущем, позволит мне вернутся к полной, дерзкой и симпатичной безответственности. Если я того захочу.

Дерзай, теперь твоя очередь!

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Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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