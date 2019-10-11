Татьяна Михайленко: Жизнь после 60 – это вызов!

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Татьяна Михайленко Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Татьяны Михайленко, которая после 60 открыла в себе новые возможности

Татьяна Михайленко Фото: Facebook

Мне 66 лет. 5 лет назад я отошла от дел. Работа у меня была очень интересная и творческая, но в то же время напряженная и ответственная. Имея 27-летний опыт преподавания английского языка в различных заведениях, начиная со школы и заканчивая Дипломатической академией Украины, я согласилась возглавить газету для учителей английского языка "English Language and Culture Weekly", в которой проработала 14 лет. Команда была креативная, опытная, дружная и трудолюбивая.

Пришлось поездить по Украине, была почти во всех уголках по несколько раз. Проводила встречи, семинары, профессиональные семинары, принимала активное участие во всех мероприятиях и конференциях, которые проходили в нашей стране и за рубежом. Если подсчитать их количество, думаю, дойдет до 500!

Я очень любила свою работу! Но те командировки истощили меня. Дело в том, что я не могу спать в поезде... Поэтому, переступив порог своего 60-летия, почувствовала проблемы со здоровьем. Сразу три врача: кардиолог, гастроэнтеролог и ЛОР пришли к неутешительному выводу: запретили много говорить, нервничать и советовали придерживаться диеты.

Шел 2014-й год, Майдан бушевал в Киеве, начались проблемы и в издательстве, один за другим освобождались коллеги, и это ускорило мое решение. Первую неделю я спала, отдыхала, читала, готовила себе диетические блюда. Потом начались звонки от моих бывших партнеров, приглашение к сотрудничеству, участие в различных проектах – конечно же, я радовалась, что не оставляю круг своих интересов. Но это продолжалось полгода, потом все смолкло.

Я чувствовала угнетение и неутешительность, почти на грани депрессии. В начале декабря 2014 года ситуация на Донбассе ухудшилась, и мы внимательно следили за новостями на телевидении. Одна из моих внучек-двойняшек Даша (им тогда было по 8 лет) вбежала в комнату и, остановившись, посмотрела на экран, потом подошла ко мне и сказала: "Бабушка, сделай мне ангела, и я поставлю его возле кровати, буду молиться и просить, чтобы наступил мир". От неожиданности я не произнесла ни слова, а потом обняла и пообещала: "Конечно же, родная, сделаю". А сердце сжали тоска и боль.

Так начался мой первый проект, моя ангельская история. Я довольно долго искала образ ангела и экспериментировала. Все первые ангелочки – у Даринки, она их до сих пор бережет. С воодушевлением взялась за работу. Как-то в творческом пылу пообещала себе, что если я сделаю 100 ангелов и просто раздарю их людям, эти кошмары закончатся. Мои близкие и друзья знали об этом проекте и переспрашивали, какой ангел у меня в работе. А я так увлеклась ими, что забыла о времени.

Татьяна Михайленко Фото: Facebook

Появились ангелочки в одном каком-то цвете, в одежде разных регионов нашей страны, и, наконец, – ангел-украинка, на которой остановилась моя душа. Они были большие, средние, маленькие...Три месяца я работала и дарила. Однажды замечательная девушка, патриотка и волонтер Светлана Сосновская пригласила меня на благотворительное мероприятие в конце марта 2015 года, где выступали литовские певцы, что написали песню на слова Насти Дмитрук "Никогда мы не будем братьями". Дома осталось 15 ангелочков, которые я взяла на тот концерт. Светлана провела мини-аукцион, и неплохая сумма средств была отправлена на тепловизоры для наших ребят в АТО.

Ангелочки живут в городах и селах Украины и за рубежом – писательница Дина Рубина повезла одного в Иерусалим, несколько поселились в Литве, в далекой Америке, один – у писателя Сергея Лойко, автора знаменитого "Аэропорта", в Великобритании, Польше, Испании... И вы не поверите, к лету те ужасы закончились, но война, увы, еще продолжается.

Делая ангелочков, я уже имела в голове несколько проектов на будущее. Мой папа оставил воспоминания, поэтому проект "Папина исповедь" закончился успешно, и мы издали его книгу. Работая над книгой, я сама стала немного писать, напечатала несколько историй в журнале. Именно в то время я почувствовала свою идентичность и начала совершенствовать украинский язык и изучать историю своей семьи, что оказалось чрезвычайно интересной темой.

Очень люблю путешествовать (посетила 32 страны). На сайте своих друзей веду блог, на котором можно прочитать не только о путешествиях, но и про наш удивительный Киев.

Поэтому я живу этими проектами, двигаясь от одного к другому, и это меня вдохновляет и радует. Наконец, я успокоилась, поняв, что жизнь после 60 продолжается, и я могу делать то, что нравится. Главное – движение вперед (в физическом и моральном смысле слова). Мой кардиолог посоветовала плавать, но рядом с домом нет бассейна. Мы решили, что альтернативой может стать ходьба, поэтому каждый день, несмотря на погоду, я иду и изучаю свой родной Киев, поэтому 8-10 тысяч шагов – моя ежедневная норма! На данный момент придерживаюсь долговременного проекта "Родной язык", погружаюсь в речь, читая книги наших замечательных украинских писателей. Книги на английском у меня всегда на почетном месте. Я заговорила на украинском, потому что почувствовала в этом потребность! А еще, появилась внутренняя необходимость помогать другим, которую я не очень афиширую.

Жизнь после 60 продолжается, и я могу делать то, что нравится

Конечно же, семья и верные подруги добавляют драйва и не дают скучать – нужно быть в курсе всего. Приспосабливаюсь к новым компьютерным программам (внук – студент института компьютерных технологий Киевского университета), а девочки требуют быть в тренде и интересоваться модой. Наши шопинг-туры приносят не только удовольствие, но и приятные бонусы в виде мелочей – вроде красивого шарфа или нарядной блузки. А совместные посещения музеев и театров заполоняют выходные и рождают темы для обсуждений.

Жизнь прекрасна и на перепутье, когда кажется, что за горизонтом ничего нет. Но присмотритесь: встает солнышко и снова начинается новый день. Примите это как вызов, и вы почувствуете, как снова бьется сердце, вам хочется жить и творить, только теперь для себя, родной. Ибо если вы будете позитивной и веселой, у ваших близких и родных не будет проблем и хлопот. А это ой как важно для всех!

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Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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