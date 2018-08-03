Тайм-менеджмент по-детски: как научить ребенка обращению. со временем

В планировании дня ребенка помогут наклейки и лимит задач

На "пора обедать" ребенок отвечает, что еще конструирует. Игрушки на полки он собирает полвечера, а с утра его не стащить с кровати — он хочет спать еще. Знакомо? Тогда нужно срочно подружить ребенка со временем. Как — знает Наталия Простун, детский и семейный психолог.

Заглядываем в будущее вечером

Планировать, что ждет ребенка завтра, лучше накануне вечером. Не только потому, что с утра планирование будет происходить в спешке, а значит гарантирован стресс и для ребенка, и для родителей. Просто при вечернем планировании у ребенка будет время переварить предстоящие задания, и тогда он выполнит их и быстрее, и охотнее. Особенно если они неприятны — скажем, визит к стоматологу.

Когда ребенок научиться помнить дневной план и следовать ему (пусть и неидеально), можно переходить к планированию на неделю и делать это тоже накануне — в воскресенье вечером.

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Совещаемся и обнародуем план

Планировать день нужно совместно с детьми. Во-первых, в таком случае у ребенка не будет ощущения, что от него требуют чего-то насильно, что априори провоцирует протест и нежелание следовать плану. Потому, к примеру, если он хочет не поливать свой любимый цветок завтра, а готов это сделать в другой день — позвольте. Во-вторых, ребенок будет учиться быть менеджером своей жизни и брать ответственность за свои решения. Скажем, цветы засохнут, если их полить не завтра, а через три дня, и тогда ребенок останется без своего зеленого друга.

Большой лист с планом лучше повесить на видном месте (для детей, не умеющих читать, каждый пункт стоит проиллюстрировать). Так ребенок будет видеть, какая задача и через какое время его ждет, и готовиться к ней, чтобы выполнить своевременно.

Кроме того, "обнародование" всегда накладывает еще большую ответственность, подстегивая к соблюдению задумки, и дети — не исключение.

Главных акцентов — не больше трех

Важных и крупных задач в один день у ребенка должно быть не больше трех. Во-первых, такие дела занимают немало времени, а день, что называется, не резиновый. Ребенку будет сложно вписаться в дедлайны, соответственно — он не сможет выполнить задание качественно, будет много нервничать, сильно устанет, и научить его тайм-менеджменту будет крайне сложно. Ведь кто добровольно на такое измывательство согласится?

Во-вторых, концентрировать внимание на большом количестве информации детям сложно в принципе.

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Обязательна система поощрения

"Будет порядок в доме" или "мы успеем все, если не будем раскачиваться" для детей — пустой звук. Ведь они живут по наитию, поэтому и не понимают, к примеру, зачем вечером собирать игрушки, если с утра с ними снова играть, а с утра позавтракать в 7:30, чтобы успеть на поезд к бабушке, если это можно сделать, когда захочется.

Потому привить интерес к "вовремя" и "по правилам" можно, только обеспечив выгоду за обучение такому "занудству". Придумайте систему поощрения за выполнение плана. Скажем, если выполнено пять мелких задач и одна крупная — ребенка в конце дня ждет шоколадный батончик. А если за неделю выполнено 50 из 70 пунктов (включая такие мелочи, как вовремя почистить зубы, лечь спать, собрать игрушки и т. п.), то его ждет поход в игровой центр.

Для наглядности превращений "выполнил" в "получи подарок" на лист с планом прикрепите напротив каждого пункта наклейку. Пусть ребенок снимает ее, если задача выполнена (качественно и вовремя) и кладет в копилку достижений (ею может быть и яркая коробка), чтобы вечером или в конце недели обменять на подарок.

Поощрения должны быть действительно стимуляторами. Скажем, если у вас принято чаевничать с конфетами, то батончиком ребенка не прельстить. А вот если на ночь вы всегда читаете ребенку лишь одну сказку, то при выполнении плана вы прочтете ребенку целых три! Немаловажно также, чтобы подарок был желанным: например, если у ребенка есть дневной сон, но иногда вы слышите: "Мама, давай сегодня я спать не буду", то он очень обрадуется бонусу в виде разрешения не спать завтра днем.

Приготовьтесь к тому, что поощрять вначале, возможно, придется "за каждый чих", а не суммарно за весь день или неделю — не все дети могут сохранять терпение и концентрацию такое долгое время.

Введите наказания и не бойтесь истерик

Наряду с поощрениями можете ввести и меры наказания. Безусловно, ребенок о них должен быть предупрежден. Скажем, если за день из 10 заданий (включая мелкие) ребенок выполнит лишь одно — будет лишен завтра мультиков. Это будет уроком для него, что всегда есть право выбора: ты можешь соблюдать договоренности, и будешь поощрен, а можешь бойкотировать их, и будешь чего-то лишен.

Не всегда ребенок принимает последствия своего выбора без ропота, нередко дети протестуют и даже выражают это истерикой. В таких случаях важно не останавливаться и соблюдать договоренности.

Во-первых, ваши половинчатые решения — антагонизм порядку и правилам, которым вы вроде бы пытаетесь ребенка научить.

Во-вторых, это естественно — метать молнии, когда тебе дискомфортно, даже если виноват ты сам.

Потому запрещать ребенку злиться не стоит. Другое дело, что его необходимо научить выражать свой гнев адекватно. К примеру, расскажите ребенку (в спокойной обстановке), что злость — это одно из чувств человека, и подскажите, что ее можно выстучать мячом или прокричавшись в своей комнате. Когда ребенок успокоится, порассуждайте вместе с ним, что он сделал не так, почему последствия его выбора именно таковы. И будьте готовы к тому, что провалы и обещания повторятся еще много раз — ребенок только учится не допускать осечек и нести ответственность за свои ошибки. Кроме того, пока что время для него растяжимо, а потому "всегда" — одна минута или час, а затем он снова может "грешить".

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Главных акцентов — не больше трех

Важных и крупных задач в один день у ребенка должно быть не больше трех. Во-первых, такие дела занимают немало времени, а день, что называется, не резиновый. Потому ребенку будет сложно вписаться в дедлайны, а значит он не сможет выполнить задание качественно, он будет много нервничать, сильно устанет, и научить его тайм-менеджменту будет крайне сложно. Ведь кто добровольно на такое измывательство согласится?

Во-вторых, концентрировать внимание на большом количестве информации детям сложно в принципе.

Когда ждать перемен

Обучение тайм-менеджменту будет тем эффективнее, чем раньше оно начато, в идеале — с двух лет. Первые ощутимые признаки того, что ребенок подружился со временем, появятся не раньше чем через три месяца, и только при условии, что вы будете учить планированию ежедневно и неусыпно следить за выполнением плана. В целом же умение организовывать свою работу, осознанно действовать, управляя своим поведением, затормаживая неконструктивные реакции, формируется у детей в среднем до 10—11 лет, нередко — до 12—14, когда полностью

созревает лобная кора

головного мозга.