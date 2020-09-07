Телеведущая Анна Панова: "Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя"

Ради дочки ведущая хочет стать лучшей версией себя

Ровно пять месяцев назад известная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова стала мамой. С рождением дочери Милы в жизни ведущей произошло много изменений, в том числе внутренних.

На своей странице в социальной сети Анна Панова написала трогательный пост, где призналась, как изменилась она сама после рождения Милы.

"Я стала более дисциплинированной. До рождения Милки я могла подолгу "чилить" в соцсетях и неспешно листать в телефоне ленту новостей. Теперь все иначе. Я мать – с моторчиком. Мать на турборежиме. Мне нужно сделать все и сразу. За полчаса, пока она спит, нужно вымыть голову и запечь индейку. Левой рукой мешаешь кашу, правой машешь погремушкой. Или наоборот", – пишет Анна Панова.

Анна Панова с мужем и дочерью Фото: пресс-служба

Как отмечает ведущая, дисциплинарные изменения произошли и на работе – она стала более собранной и эффективной, а времени на пустые "перекуры" не осталось. Теперь ее рабочий день выверен поминутно: отслеживание новостей, грим, работа над текстами, эфир. За единицу времени стало больше результата.

"Я стала более человечной. Годы работы в журналистике будто выработали во мне информационный иммунитет: мало какие кадры по ТВ способны растопить мое сердце. Зато утренняя беззубая улыбка своего ребенка трогает до глубины души. Теперь мне больно смотреть по телевизору, как обижают детей. Рожают и выбрасывают на мусорку, продают, бьют... Я не смогу защитить всех детей мира от обид со стороны взрослых. Но я сделаю все, чтобы мой человечек рос в любви и счастье", – сообщает ведущая.

Анна рассказала фолловерам, что для нее ребенок – это колоссальный стимул развиваться, поэтому ее и без того высокий уровень амбициозности значительно повысился.

"Меня не устроят отросшие ногти и пару лишних кг на боках – мол, #яжемать, мне можно. Карьера, спорт, быт – хочу во всем быть на высоте ради Милки. Я действительно стремлюсь заслужить ее уважение и восхищение. Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя", – признается Анна.

Анна Панова в первый раз стала мамой – смотрите видео:

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