Телеведущий Илья Луценко: "Люди стесняются говорить о том, что познакомились в интернете"

Приложения для знакомств – это удобно, не страшно и повышает навыки общения в интернете

Ведущий шоу "Средиземноморский check-in" на канале НЛО TV Илья Луценко никогда не стеснялся говорить о том, что активно пользуется приложениями для знакомств. Более того, Илья выделил несколько преимуществ такого формата общения. А еще назвал принципы, которые действуют для тех, кто ищет партнера в сети. Ведущий рассказал о самых ярких свиданиях, правилах ведения переписки и почему виртуальные знакомства – это наше настоящее, а не будущее.

Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

Илья, расскажи о своем опыте пользования приложениями для знакомств?

Я пользовался даже сразу двумя такими приложениями! Например, мне очень понравился Tinder. Хотя многие и сейчас придают ему некий оттенок сексуальности, но это не совсем так. Эта платформа изначально была создана для того, чтобы организовать быстрые свидания для людей. И это точно не говорит о том, что у пользователей Tinder на первом свидании обязательно должен быть секс. Это, по сути, такое же свидание, как и в жизни: вы договариваетесь о встрече в интернете и только на самом свидании понимаете – подходите друг другу или нет.

Приложения для знакомств – это классная современная мода и отличная площадка для развития отношений. К слову, благодаря таким приложениям у меня было несколько интересных свиданий и несколько раз был классный секс. Правда, были и неудачные свидания, но это нормально – все как в жизни.

Почему, на твой взгляд, приложения для знакомств сегодня у каждого второго в телефоне?

Во-первых, это требования современной жизни. Во-вторых, у занятых людей просто нет времени на то, чтобы знакомиться! И в-третьих, такие приложения помогают убрать определенный стыд и стеснительность в общении. Ведь бывает сложно подойти и познакомиться к девушке, которая тебе понравилась, на улице. А вот дома, когда ты сидишь на удобном диване и лайкаешь девушку в интернете, у тебя появляется такая мысль: "Не ответит – так не ответит. Если я напишу – ничего страшного не случится".

Как вывод, приложения для знакомств – это удобно, не страшно и повышает навыки общения в интернете.

Есть ли какие-то правила переписки и общения на сайтах знакомств?

Самое главное правило переписки гласит о том, что правил нет. Просто нужно придерживаться норм общения – точно так же, как и в жизни. Быть настоящим, честным и искренним. Правда, здесь есть одно отличие, о котором нельзя не сказать. Виртуальные площадки для знакомств убирают стеснение, что позволяет сразу писать в сообщениях более смелые вещи. Поэтому, если вам не нравится такой стиль общения, нужно сразу это прекратить. Продолжение такой переписки – показатель того, что ты двигаешься в неверном направлении.

Мой главный совет парням в Tinder: если хотите заинтересовать девушку, то побыстрее переходите от переписки к живому общению. По моим наблюдениям, много парней долго переписываются, что-то фантазируют, тянут резину… Побыстрее переходите к голосовым сообщениям, обмену номерами телефонов или общению по видеосвязи. Предел – это три дня общения в переписке, а дальше нужно уже встречаться с человеком офлайн. Поверьте, девушки оценят такую интернет-уверенность.

Почему некоторые люди стесняются говорить о том, что познакомились на сайте знакомств?

Люди бояться порицания и осуждения со стороны общественности. Всегда будут люди, которые не знакомы с приложениями для знакомств, поэтому у них есть легкое недоверие к ним. И я даже пониманию почему. Первые виртуальные площадки для знакомств были рассчитаны в первую очередь на знакомства для секса, не более. Но развитие таких приложений не стоит на месте!

Люди стесняются говорить о том, что познакомились в интернете – это кажется им чем-то ненастоящим. Хотя, как ведущий мероприятий, могу сказать: я лично провел две свадьбы у пар, которые познакомились в Tinder. Поэтому не важно, где вы познакомились. Имеет смысл только то, какой это человек.

Расскажи о самом классном свидании с девушкой из приложения для знакомств?

Мой самый классный опыт знакомств в Tinder – это знакомство с девушкой в Перу, на съемках тревел-шоу "Латиноамериканский check-in". Свидание закончилось сексом в первый день нашего общения. Мы списались, договорились о встрече, и я пришел к ней домой. Если честно, это было немного жутковато: я шел вечером по незнакомому городу, в какой-то разваленный перуанский дом. Я даже не мог зайти и ждал, когда девушка выйдет за мной, потому что было ощущение, что меня могут ограбить в этом районе. Кстати, я не советую повторять мой опыт подобных знакомств за границей – ведь можно попасть на преступников, которые тоже сидят на сайтах знакомств. Но у меня в этом случае все было отлично.

Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

Второй опыт "супер быстрого свидания" был в Украине. Я списался с девушкой, и в тот же вечер мы решили встретиться. Мы быстро поужинали в одном из ресторанов, пообщались, поняли, что мы друг другу подходим… И все завершилось прекрасной ночью любви.

Что должно быть в профиле у девушки/парня, чтобы на нее/него обратили внимание и свайпнули вправо?

Тут все просто: в профиле должны быть разнообразные фотографии. Самое первое фото должно быть милым, где ты просто смотришь в кадр. По нему человек сможет изначально оценить – нравишься ты ему или нет. Еще очень важны фото с путешествий – они дают возможность завести диалог. Важны также фото с друзьями – они показывают, что ты социальный человек, а не "маньяк-одиночка". Это, с психологической точки зрения, добавляет безопасности вашему общению.

Также я читал (у меня такого, правда, нет), что для парней хорошо работают фото с животными. Девушки, глядя на такие снимки, думают: "О, какой он милый на этом фото с собакой!". Еще одно ваше преимущество – это фото с работы. В моем случае – это фотографии с микрофоном, где я стою на сцене. Девушки сразу интересуются, чем ты занимаешься, и у вас сразу завязывается диалог. Покажите в 5-6 фото максимальное разнообразие своей жизни – это оптимальный подход для вашего профиля на сайте знакомств.

Не вызывает ли большое количество профилей девушек в приложении иллюзорности, что выбор огромен? Ведь из-за этого можно пропустить своего человека?

Да, это правда. Складывается ощущение, что мир огромен (отчасти, это правда), и выбор есть всегда. Думаю, это очень сильно влияет на современный институт брака. Мне сложно сказать, плохо это или хорошо – я воспринимаю такие вещи, как данность.

Важно уточнить, что человек, который хочет в приложениях для знакомств найти жену и создать семью – сделает это. Человек, который хочет постоянно пробовать что-то новое – будет в этом успешен, пока у него не появятся новые ценности.

От себя я бы хотел посоветовать всем прочитать книгу американского стенд-ап комика Азиза Ансари "В активном поиске". Этот парень провел масштабную исследовательскую работу, где оценил, как приложения для знакомств влияют на отношения и институт брака. В книге он привел пример, что в Америке 50-х годов люди, которые создавали семьи, знакомились со своим будущим партнером в приделах двух кварталов. В наше время все поменялось – благодаря социальным сетям и приложениям для знакомств мы можем найти партнера на другом конце земли! Раньше такого не было, а сегодня – это реалии нашей жизни.

Как ты считаешь, почему люди стали реже знакомиться офлайн?

Потому что знакомства онлайн – это проще, удобнее и значительно экономит ваше время. Повторюсь, виртуальное знакомство убирает никому не нужное стеснение. Человечество стремится к упрощению, так вот приложения для знакомств – это намного проще.

Поделись секретом, как покорить девушку на первом свидании?

К сожалению, своего личного секрета у меня нет. Но могу поделиться теми знаниями, которые я читал. Нужно проводить свидание так, чтобы был постоянный эмоциональный перепад. Добавьте к скучному ужину в ресторане немного веселья, дурашливости, романтики. Проведите свидание на картинге, поднимитесь на гору, посмотрите с высоты на Андреевский спуск и т.д. Нужно подарить максимум эмоций и веселья своему партнеру, чтобы запомниться.

Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

Лично я стараюсь проводить свидания не в ресторанах и кофейнях, а куда-то выбираться. Мы катаемся на машине, смотрим на красивые виды и попутно я фотографирую девушку. Если у меня получаются классные фото, я скидываю ей их после свидания вечером, она кайфует от этого и выкладывает их в Инстаграм. Это значит, что я немного "зацепился", и девушке я запомнился и понравился.

Что тебе, как парню, особенно нравится в поведении девушки на первом свидании?

Мне нравится, когда девушка на свидании максимально открыта, раскована и весела. И когда мы оба испытываем взаимный интерес друг к другу. Всегда срабатывает старая-добрая истина: будьте собой в любых ситуациях. Мне нравятся веселые девушки-хохотушки, которые не боятся пошутить на острые теми, а также могут открыто говорить на темы сексуальности и своих предпочтений. Если у нас свидание в ресторане, то я очень не люблю, когда девушка не ест. Это кажется мне таким странным, когда я ем, а девушка смотрит на то, как я ем и пьет весь вечер один стакан воды – не надо так.

Как ты считаешь, мир будущего за знакомствами в интернете?

Я бы сказал, что уже мир настоящего в онлайн-знакомствах. Но знакомства в интернете – это как разновидность нормы, ведь офлайн-знакомства тоже никуда не денутся. Поэтому, даже, если вы предпочитаете знакомиться офлайн, не вижу причин отказываться от возможности попробовать что-то новое.

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