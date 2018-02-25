Типы женщин, которые совсем не привлекают мужчин

Вера в то, что мужчины влюбляются глазами, все еще остается. Но это только верхушка айсберга

Каждое общество создает свои собственные правила и идеалы. В последние годы, мы похоже привыкли к популярному мнению, что мужчины любят высоких блондинок с блестящей улыбкой Голливуда и совершенным маникюром. Но действительно ли это так?

Из-за этой веры многие молодые девушки подвергаются пыткам различными диетами, которые иногда приводят к тяжелым заболеваниям, таким как булимия и анорексия. Все эти женские страдания стараются извлечь максимальную пользу из сегодняшнего идеала красоты. Но эти жертвы часто совершенно не нужны. Если бы мужчины полагались на выдуманные нормы красоты, люди бы исчезли. Ведь идеальных манекенов будет недостаточно для всех мужчин, не так ли?

Какие женские черты наиболее привлекательны для мужчин? Конечно, вера в то, что мужчины влюбляются глазами, все еще остается. Но это только верхушка айсберга. В списке требований представителей сильного пола к дамам также есть много других качеств в дополнение к идеальному образу. Конечно, желания всех людей разные. Кто-то ожидает, что леди их сердца будет всегда ходить в сексуальном нижнем белье, кто-то обожает очаровательные взгляды, у каждого свои предпочтения.

Как бы тривиально не звучало, но многие мужчины ищут в женщинах хороший добрый характер, чувство юмора и аналогичные их интересы. Но разве не интересно, что мужчины отвергают? Есть разные типы женщин, которых мужчины не терпят. Вот они.

1. Главный начальник. Успешная, сильная и независимая женщина всегда представляет угрозу для мужчин. Им определенно не нравятся очень амбициозные дамы с боевым потенциалом. Этот тип женщин часто лишен сентиментальности. Они не осознавая этого, иногда превращают отношения со своим супругом в деловую сделку без всякой романтики.

2. Глупые удовольствия. Этот тип женщин только заботится о том, что покупать и куда отправиться в отпуск. По другим, серьезным темам в жизни, они обычно не имеют никакого мнения. Они также вкладывают минимальную энергию в другие вещи, кроме покупок. Мужчине очень трудно найти что-то в этой девушке, чтобы долго удерживать интерес. Даже если это длинноногая блондинка.

3. Мужчиноподобные. Этот тип женщин ведет себя в обществе мужчин, как если бы они были в собственной естественной компании. И вместе с алкоголем, спортивными темами и циничными шуточками их женственность теряется. Мужчины не любят, чтобы их подруги вели себя так. Также не любят, когда женщины не ухаживают за собой. Поэтому стоит не забывать следить за собой, даже если у вас тяжелый период. Нет ничего сложного, чтобы хорошо одеваться, следить за прической, сделать матовый маникюр и не только.

4. Материальные требования. Такие женщины концентрируются только на материальном статусе мужчины, и они легко прельщаются дорогими подарками, размышляют только про дорогие покупки. Не каждый мужчина может справиться с такой женщиной и, в частности, поддерживать ее уровень. Это делает их поверхностными в глазах мужчин и не особенно интересными для серьезных долгосрочных отношений.

5. Одержимость. Этот тип женщины крайне ревнив и постоянно подвергает своего любимого на разные испытания. Она начала очень серьезные отношения с человеком с самого начала, слишком эмоционально зависима от него и, в общем, пугает его желанием быстрого брака. Разумные мужчины бегут от таких женщин.

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