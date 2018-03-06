Токарь Валентина Слитникова: "Мое главное увлечение – внук"

В спецпроекте "Power Women" сайта "Сегодня" и крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК мы рассказываем о том, что нет работы и профессий, которые не подвластны женщинам.

"Power Women" – спецпроект о женщинах, которые благодаря внутренней силе, энергии и харизме управляют миром вокруг себя, меняя его к лучшему. Они красивые, смелые, сильные и не подвластны стереотипам.

Валентина Слитникова работает токарем на Шахтоуправление "Добропольское" уже 35 лет. И она не считает свою профессию не женской. Хотя и весь рабочий день приходится проводить на ногах: Валентина ответственна за все токарные работы, связанные с ремонтом забойного оборудования. "Трудно, конечно. И железо холодное, и заготовки попадаются тяжёлые", – говорит Валентина.

Но, несмотря на все трудности, для коллег она незаменимый специалист, токарь от бога, мастер на все руки, который всегда откликнется и придёт на помощь. Колоссальный опыт и профессиональное мастерство позволяют женщине выполнять свою работу качественно: сложные детали могут доверить только ей.

Среди увлечений Валентины – вязание, чтение и работа на даче, где она выращивает плодовые деревья и разводит цветы. По домашним делам и даже на работу Валентина любит ездить на велосипеде. А после длинного рабочего дня она любит полежать на диване с книжкой детективов в руках.

После смерти супруга вся работа в доме – и женская и мужская – лежи на ней. А сейчас подрастает помощник – любимый внук, который живёт у бабушки. Он занимается танцами, увлекается компьютерной графикой, хорошо рисует, хочет стать аниматором. И мечтает Валентина о том, чтобы желание внука исполнилось.