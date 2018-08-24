Токсичные люди в окружении: как с ними справиться

Главная цель токсичного человека – сломать вас

Токсичные люди в окружении. Фото: pixabay

Мы ежедневно заботимся обо всем: читаем и слушаем о качестве продуктов, которые едим, занимаемся спортом, чтобы держать тело в тонусе, и слушаем или читаем множество полезной информации, чтобы быть максимально осознанными. Но самый главный аспект нашей жизни, чаще всего, упускаем из виду – люди вокруг.

Знакомясь с новыми людьми, мы склонны верить, что эти отношения принесут только пользу и радость. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Есть такой "вид" людей, которых называют токсичными или энергетическими вампирами. Рядом с ними есть постоянное ощущение неловкости, грусть, злость или чувство унижения и еще волна негатива. Такие люди "питаются" вашими позитивными эмоциями и энергией. Они могут быть и в совсем близком окружении: родная бабушка, которая всем рассказывает, как ей плохо, соседка, каждый раз вываливающая на вас гору проблем, коллега, у которого никогда нет денег.

Есть такие ситуации, когда прекратить общение с такими людьми нет возможности. Важно уметь вовремя распознать такую личность и научится ставить блок, чтобы не поддаваться их манипуляциям.

Признаки токсичного человека в вашем окружении

Отношения с такими людьми строяться на принципе "в одни ворота". Вы отдаете, они принимают.

Такие люди крайне эгоистичны. Их интересует только своя жизнь, а окружающие служат для удовлетворения потребностей или помощи (естественно бескорыстной).

Токсичный человек в обществе и наедине – два разных человека. Они любят быть в центре внимания, но наедине могут проявлять агрессию или безразличие.

Быстрое перевоплощение – их конек! Сейчас человек мило улыбается, а через пару минут уже чадит в вашу атмосферу.

Они умеют манипулировать окружающими. Благодаря этому им ничего не стоит настроить близких людей друг против друга.

Ложь и актерская игра – их главное оружие. Они лгут постоянно и делают это так искусно, что сами себе верят. Этого достаточно, чтобы убедить остальных в том, что им удобно.

Токсичного человека хочется жалеть, ведь он самый бедный и несчастным. Комплекс жертвы у них, как средство для достижения целей.

Перечислять можно бесконечно, на самом деле. У вас всегда будет желание оправдать, спасти и помочь такого человека.

Цели токсичных людей

Его главная цель в отношении с вами – сломать вас. Таким людям комфортно с теми, кто реагирует на них и идет по предсказуемым дорожкам.

Кстати, заметить такое отношение достаточно непросто. У вас постоянно будет возникать ощущение, что скоро все наладится, если ему просто посочувствовать, помочь, подсказать и т.д.

Как справиться с токсичным человеком

В первую очередь, нужно признаться себе, что этот конкретный человек вам мешает жить, радоваться и развиваться. А дальше постарайтесь поставить фильтр на окружающих людей, их действия и слова по отношению к вам.

семейный психолог Алла Пилипюк

По словам семейного психолога Аллы Пилипюк, есть восемь действенных способов не дать токсичным людям отравлять вам жизнь.

Общение на минимум

Наше окружение – осознанный выбор, не считая родных и близких. Поэтому мы в праве выбирать, с кем хотим общаться, а с кем – нет.

Если вы понимаете, что полностью прекратить общение с таким человеком нереально, постарайтесь свести его к минимуму. Вам от этого будет только лучше, ведь никто не позаботится о вас так, как вы сами!

Хватит соглашаться

Перестаньте делать вид, что вас все устраивает. У токсичных людей тоже есть слабости. И главная из них – протест окружения. Как только вы скажете, не намекнете, а скажете прямо, что вас не устраивают такие отношения, возможно, человек постарается измениться в лучшую сторону. Но, чаще всего, ваше общение сойдет на нет, ведь к критике такие люди относятся крайне болезненно.

Отвечайте за себя

Найдите в себе смелость постоять за себя! Токсичные люди — классические манипуляторы. Не всегда делают это осознанно, но обвиняют, навязывают свое мнение, спорят без причины, выясняют отношения или пресекают любую инициативу. Большинство токсичных людей прекрасно осознают свои действия, и ваш протест точно для них будет в новинку.

Это касается не только знакомых. Если вы обратили внимание на такое поведение в общественном месте – не молчите. Тяжело быть тем, кто скажет о несправедливости, но подумайте, в первую очередь, за себя!

Покажите, что вы можете постоять за себя. Токсичные люди всегда будут пытаться унизить или оскорбить. Дайте один раз им понять, что вы не допустите этого и попытки могут прекратиться. Вы сами позволяете другим делать такое.

Не принимайте на свой счет

Чаще всего негативные слова и действия, которые вы слышите и видите, не относятся лично к вам. Токсичному человеку вообще все равно, на кого сбрасывать негатив. Вы не виноваты в том, что у кого-то плохое настроение или желание поскандалить.

Здоровое сочувствие

Проявляйте к ним здоровое сочувствие. Некоторые люди не всегда были токсичными. Их могли сделать такими обстоятельства и это тоже нужно понимать. Им можно сочувствовать, но позволять вести себя неправильно – ни в коем случае! Ситуации у всех складываются по-разному, и вы не при чем, если у другого человека чего-то нет или какая-то болезнь.

Это не ваша вина и отвечать за такие ситуации настроением и самочувствием вы не обязаны. Нельзя помочь кому-то просто спуская все на тормоза только потому, что у него проблемы. Помочь можно советом или действием, если в этом есть необходимость и человек хочет меняться.

Больше времени себе

Если вы живете или работаете в одном кабинете с таким человеком, то вам нужно выделить личное время для себя. Вы заслуживаете провести время наедине с собой. Просто расслабиться и подумать о планах, мечтах или просто о чем-то приятном. Вам не нужно круглосуточно жить проблемами другого человека.

Вы не обязаны никого менять. Не всех людей можно спасти добротой и любовью. И пока человек сам не захочет измениться, вы ничего сделать не сможете.

К сожалению, токсичные люди не меняются ради кого-то, они могут что-то поменять только ради себя. Не вините себя в этом, просто есть в жизни обстоятельства, которые мы не в силах изменить, даже если сильно хочется.

Наше окружение – проекция внутреннего мира. Все замечали, что в разное время жизни мы общаемся с разными людьми. Так вот, если вы поняли, что в вашем окружении сейчас есть токсичный человек, значит что-то у вас внутри происходит.

Вам нужно разобраться с этой проблемой, ведь закончив отношения с одним таким человеком, вы можете плавно перейти в другие такие же. Зачем вам такой стресс? Ответьте себе на вопросы: почему в вашей жизни появился этот человек? В какой момент он появился и что тогда происходило? "Нужно уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино, увольняться с плохой работы и расставаться с людьми, которые тобой не дорожат" — кто бы это не сказал, был очень прав.

Автор: Алла Пилипюк, тренер fazarosta.com, семейный психолог.