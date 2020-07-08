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Тоня Матвиенко: "Нет несчастных мам, есть обстоятельства, в которые они попали"

Украинская певица рассказала, как совмещает материнство с работой

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, свое хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала известная украинская певица и мама двоих дочерей Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко з дочкой Уляной Фото: пресс-служба

Тоня, вы впервые стали матерью в очень молодом возрасте. Как изменилась ваша жизнь с появлением дочери? Быстро свыклись с новой ролью?

Думаю, независимо от того, в каком возрасте ты рожаешь ребенка – жизнь меняется в любом случае. Ограничивается свобода, нужно хорошо все планировать. И, я думаю, первые два-три года женщина почти не спит. А если учесть еще множество факторов – жизнь меняется на 100%.

Четыре года назад вы во второй раз стали мамой девочки Нины. У ваших дочерей большая разница в возрасте – 17 лет. Как они ладят между собой? Уляна помогает вам с младшей дочерью?

Уляна была в восторге, что у нее появится сестричка. И когда родилась Нина – она ​​больше реагировала именно на Уляну. Я даже ревновала: почему не на меня, не на папу? Это смешно, конечно. Когда Уляна видела это – она ​​была самая счастливая. Благодарна ей за помощь в уходе за Ниной. И сейчас продолжает помогать, несмотря на то, что я сама стараюсь нагружать ее меньше этими хлопотами.

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Фото: пресс-служба

Хочу, чтобы в Уляны была своя полноценная жизнь. Могу ее попросить прийти на помощь в случаях, когда и я, и мама, и Арсен – все мы на гастролях. А так, желаю и своей старшей дочери, хоть уже и не детства, но полноценной юности.

После рождения второй дочери вы активно приступили к работе. Как получается совмещать материнство и работу?

Да, после родов почти сразу вышла на сцену. Это была сцена Нацотбора на Евровидение. Хотя еще в первые дни после родов даже представить не могла, что это возможно – была настолько истощена. Но Арсен тогда убедил меня, что все будет хорошо. Я нашла в себе силы, начала искать няню. А через три месяца я уже и гастролировала. Главное принять факт – нет безвыходных ситуаций. В материнстве надо понять, что у тебя есть кому доверить своего ребенка.

Конечно, порядочному человеку. Всегда найдутся люди, которые придут на помощь. В моем случае это была мама, Уляна, родственники и няня.

Певица Тоня Матвиенко Фото: пресс-служба

Каких главных правил в воспитании дочерей вы придерживаетесь? И используете ли те методы, какими воспитывала вас родители? Или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Слава Богу, к психологам не обращалась. Не было необходимости. Считаю, что каждый человек уже рождается личностью. Родители, наверное, и сами подстраиваются под их характеры и вкусы. Единственное что – всегда направляла дочерей по жизни.

Тоня Матвиенко с мамой Ниной Матвиенко, мужем Арсеном и дочерью Ниной Фото: пресс-служба

Учила некоторым правилам, рассказывала, что хорошо, а что – плохо. Что надо всегда говорить "спасибо", искренне относиться к людям, учиться в любом возрасте. И вот так понемногу воспитываю. Иногда могу и обратиться за советом к подругам, которые воспитывают уже более взрослых детей и в свое время могли сталкиваться с некоторыми вопросами, что меня сейчас беспокоят.

Наверняка у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

Конечно, бывают. В моем случае мне достаточное просто выйти из быта. Например, поехать на шопинг. И даже просто прогуляться по парку, встретиться с подругами, сходить в кино, и тому подобное. И работа моя также отвлекает меня. Быть мамой – большой труд. И иногда сама себе говорю: "Легче бы я отпела два-три сольника, чем быть мамой".

Прежде всего эмоционально тяжело, потому что ребенок – это самое важное в мире и тревога за него не сравниться ни с чем.

Певица Тоня Матвиенко Фото: пресс-служба

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?

Скорее всего – самореализация. Есть много мам, которые не работают, а занимаются хобби и это наполняет их. Если коротко: обязательно нужно что-то делать, что доставляет удовольствие.

Ваш муж помогает с домашними делами и уходом за ребенком или вы любите все держать под контролем и делать самостоятельно?

Конечно, Арсен помогает и я ему доверяю. Он замечательный кулинар: приготовит еду и ребенку, и всей семье, не говоря уже о том, что за продуктами сам может ездить. Положиться на него могу во всех вопросах.

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Фото: пресс-служба

Вы – счастливая мама? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло выгорание?

Да, я счастливая мама. И, считаю, что нет несчастных мам. Есть обстоятельства, в которые они попали. И от них надо бежать и спасаться как можно быстрее.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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