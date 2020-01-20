ТОП-10 признаков уверенной в себе женщины

Психологи заверяют, что если будете считать себя королевой – вы ею и станете

Какую роль отыгрывает самооценка в жизни женщины Фото: Pexels

У одних женщин есть все: мужчина носит на руках, работа приносит удовольствие и хороших доход, а у других – мужчина сидит с пивом на диване, а она ходит на нелюбимую работу и жалуется на нехватку денег. Психологи говорят, что больше всего в этом случае отыгрывает самооценка женщины, а от сюда и ее поведение.

История женщины, которая любит себя – смотрите видео:

Если женщина сама не верит в то, что она достойна красивых ухаживаний, подарков, хорошей работы, достойной зарплаты и мужчину, тогда этого у нее и не будет. Если будете считать себя королевой – вы ею и станете.

Какие главные признаки уверенной в себе женщины Фото: Pexels

Вашему вниманию 10 главных признаков уверенной в себе женщины:

Позитивный настрой – без критики, зависти и вечных обид. Умение расслабиться и отпустить ситуацию. Четко понимает, чего хочет от жизни и уверенно этого добивается. Умеет работать со своими эмоциями: не стесняется их и не пытается подавить, а проживает по полной. Умеет учиться и делает это регулярно. Осознает свою уникальность и не пытается быть кем-то другим ради кого-то. Не страдает от одиночества, потому что знает чем себя занять и как повеселиться. Не берет на себя чужую ответственность и не отвечает за чужие эмоции. Умеет быстро подстроиться под ситуацию и умеет правильно работать в стрессовых ситуациях. Знает свои сильные и слабые стороны, умеет гордиться первыми и не переживать о вторых.

Тем временем мы выяснили, как распознать умного человека: 10 признаков.

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