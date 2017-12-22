ТОП-10 самых удивительных рождественских елок со всего мира

В сети уже появился список самых удивительных новогодних елок со всех уголков мира. Такой рождественский список составило издание о дизайне и архитектуре Dezeen.

Так, в список попали нарядные деревья из стекла, санок, пластилина и даже конструкции, подвешенные к потолку. Есть невероятные надписи и гирлянды.

Напомним, любимый праздник вот-вот наступит, а украинцы активно начали готовить свои дома к встрече Нового, 2018 года. Несмотря на то что традиционно праздничная атмосфера создается одинаково — елка и гирлянды, — новогодний декор каждый год имеет свои особенности и тенденции в оформлении. Для каждого года ведущие европейские декораторы создают новые коллекции, определяют главные тренды, согласно которым дизайнеры украшают витрины бутиков и дома аристократов. Также за каждый Новый год, согласно восточным верованиям, отвечает определенное животное, в этот раз — Желтая или Земляная Собака.