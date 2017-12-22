ТОП-10 самых удивительных рождественских елок со всего мира

Вчера, 10:26

Издание о дизайне и архитектуре Dezeen назвало самые необычные праздничные деревья

  • Стеклянная елка авторства Ли Брума Десятиметровое дерево, разработанное британским дизайнером Ли Брумом. Для его создания вручную изготовили 245 уникальных стеклянных элементов.
  • Елка в лондонском стиле авторства Джона Бута Лондонский иллюстратор и керамист Джон Бут декорировал праздничное дерево авторскими шарами с изображением абстрактных лиц.
  • Пластилиновое дерево Гэри Карда Лондонский дизайнер Гэри Кард использовал для создания своего чудо-дерева металлический каркас и 400 брусков разноцветного пластилина. Сейчас эта красота стоит в холле гостиницы Sanderson.
  • Светящееся стекло бренда Lasvit Дизайнерская фирма Yabu Pushelberg подготовила для бренда Lasvit стеклянную новогоднюю елку ручной работы. Все прозрачные элементы дерева подсвечиваются изнутри.
  • Мультяшное дерево дизайнеров Джоанн Тэм и Тома О'Салливана Дерево выполнено из разноцветных конусов и цветных огней. Оно находится возле лондонского вокзала Кингс-Кросс. Инсталляция стала частью специальной праздничной программы The King's Cross Project.
  • Елка в нью-йоркском стиле от художника Миши Кана Миша Кан переосмыслил традиционную рождественскую елку и украсил ее всевозможными газовыми лампами и другими светящимися штуками.
  • Поющее дерево дизайнера Эса Девлина Конструкция находится в лондонском музее Виктории и Альберта. Она постоянно воспроизводит тысячи новогодних и рождественских песен, записанных в публичных местах по всему миру.
  • Дерево из санок, разработанное студией Hello Wood Венгерская студия дизайна сделала елку из 400 снежных саней, которые потом планируют раздать заинтересованным в них людям. Всего было создано два таких дерева. Одно стоит в лондонском Королевском ботаническом саду, а второе — у дворца Бельведер в Вене.
  • Елка, разработанная Карлом Лагерфельдом Особое праздничное дерево, которое придумал дизайнер Карл Лагерфельд для лондонского отеля Claridge's. Особенность в том, что оно висит в холле вверх ногами.
  • Елка, разработанная художницей Трейси Эмин для лондонского отеля Connaught На ней неоном написана фраза: "То, что я даю тебе, — это все, что у меня есть. Мое сердце наполнено желаниями. А в ответ я получаю твою улыбку — величайший подарок из всех".
Стеклянная елка авторства Ли Брума Десятиметровое дерево, разработанное британским дизайнером Ли Брумом. Для его создания вручную изготовили 245 уникальных стеклянных элементов.
Фото: Dezeen
Елка в лондонском стиле авторства Джона Бута Лондонский иллюстратор и керамист Джон Бут декорировал праздничное дерево авторскими шарами с изображением абстрактных лиц.
Фото: Dezeen
Пластилиновое дерево Гэри Карда Лондонский дизайнер Гэри Кард использовал для создания своего чудо-дерева металлический каркас и 400 брусков разноцветного пластилина. Сейчас эта красота стоит в холле гостиницы Sanderson.
Фото: Dezeen
Светящееся стекло бренда Lasvit Дизайнерская фирма Yabu Pushelberg подготовила для бренда Lasvit стеклянную новогоднюю елку ручной работы. Все прозрачные элементы дерева подсвечиваются изнутри.
Фото: Dezeen
Мультяшное дерево дизайнеров Джоанн Тэм и Тома О'Салливана Дерево выполнено из разноцветных конусов и цветных огней. Оно находится возле лондонского вокзала Кингс-Кросс. Инсталляция стала частью специальной праздничной программы The King's Cross Project.
Фото: Dezeen
Елка в нью-йоркском стиле от художника Миши Кана Миша Кан переосмыслил традиционную рождественскую елку и украсил ее всевозможными газовыми лампами и другими светящимися штуками.
Фото: Dezeen
Поющее дерево дизайнера Эса Девлина Конструкция находится в лондонском музее Виктории и Альберта. Она постоянно воспроизводит тысячи новогодних и рождественских песен, записанных в публичных местах по всему миру.
Фото: Dezeen
Дерево из санок, разработанное студией Hello Wood Венгерская студия дизайна сделала елку из 400 снежных саней, которые потом планируют раздать заинтересованным в них людям. Всего было создано два таких дерева. Одно стоит в лондонском Королевском ботаническом саду, а второе — у дворца Бельведер в Вене.
Фото: Dezeen
Елка, разработанная Карлом Лагерфельдом Особое праздничное дерево, которое придумал дизайнер Карл Лагерфельд для лондонского отеля Claridge's. Особенность в том, что оно висит в холле вверх ногами.
Фото: Dezeen
Елка, разработанная художницей Трейси Эмин для лондонского отеля Connaught На ней неоном написана фраза: "То, что я даю тебе, — это все, что у меня есть. Мое сердце наполнено желаниями. А в ответ я получаю твою улыбку — величайший подарок из всех".
Фото: Dezeen

В сети уже появился список самых удивительных новогодних елок со всех уголков мира. Такой рождественский список составило издание о дизайне и архитектуре Dezeen.

Так, в список попали нарядные деревья из стекла, санок, пластилина и даже конструкции, подвешенные к потолку. Есть невероятные надписи и гирлянды.

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Напомним, любимый праздник вот-вот наступит, а украинцы активно начали готовить свои дома к встрече Нового, 2018 года. Несмотря на то что традиционно праздничная атмосфера создается одинаково — елка и гирлянды, — новогодний декор каждый год имеет свои особенности и тенденции в оформлении. Для каждого года ведущие европейские декораторы создают новые коллекции, определяют главные тренды, согласно которым дизайнеры украшают витрины бутиков и дома аристократов. Также за каждый Новый год, согласно восточным верованиям, отвечает определенное животное, в этот раз — Желтая или Земляная Собака.
Рождество, елка, деревья, стекла, список, издание
Источник:

"Сегодня"

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