ТОП-10 способов "прокачать" мозг, сломав привычное мышление

Кто сказал, что нервные клетки не восстанавливаются? Ученые экспериментально доказали, что у взрослых людей могут появляться новые клетки. Они установили, что причина снижения наших умственных способностей не отмирание клеток, а потеря их пластичности. То есть, если мозг занимается рутиной, он слабеет и связь между нейронами падает, пишет AdMe.ru.

Нейробиологи Лоренс Кац и Меннинг Рубин разработали нейробику – комплекс нестандартных упражнений, которые ломают привычный ход событий, добавляют новизну и тем самым тренируют наш мозг.

Вот интересные способы заставить мозг работать активнее.

Чистить зубы нерабочей рукой

Когда мы используем противоположное полушарие, это расширяет зоны коры головного мозга и тренирует мозг. Чистите зубы, открывайте бутылку, кидайте мяч, в общем, старайтесь делать все привычные действия "непривычной" рукой.

Делать что-то с закрытыми глазами

Когда мы отключаем какой-то из органов чувств, то все остальные обостряются. Попробуйте использовать только один из органов чувств. Например, принимайте душ или мойте посуду с закрытыми глазами.

Переворачивать предметы вверх ногами

Когда вы смотрите на привычные предметы, перевернутые вверх ногами, ваш мозг не сразу понимает, что это такое. Он вынужден приложить усилия и подключить правое полушарие, чтобы распознать цвет, форму и размер предмета. Это упражнение не дает ему расслабиться, но и не перенапрягает.

Переверните фотографии, часы, предметы на вашем рабочем столе. В общем, все привычные вещи, которые вы привыкли видеть только в одном положении.

Переставлять предметы дома

Любые изменения в окружении идут на пользу клеткам головного мозга. Это улучшает память и настроение. Перестановка в доме — это не только хорошая зарядка для тела, но и для нашего мозга. Передвиньте кровать, тумбочку, меняйте местами картины, перенесите вазу для цветов в другую комнату

Произносить алфавит задом наперед

Попробуйте назвать алфавит задом наперед. Такое упражнение хорошо тренирует память и помогает убить время.

Добавлять новые чувства

Если вы находитесь на цветочном поле, но не чувствуете запахи, то ваш мозг хуже запомнит этот момент. Воспоминания и впечатления будут более яркими и запоминающимися, если в них участвуют звуки, запахи и образы.

Изучать полки и продукты в супермаркете

Старайтесь заглянуть туда, куда обычно не заглядываете. То есть на самые верхние и нижние полки. Магазины кладут самые прибыльные товары на уровне глаз, а мы часто, не заморачиваясь и не напрягаясь, ведемся.

Попробуйте сравнивать описание и состав товаров. Загляните на верхние и нижние полки. Главная задача — нарушить рутину и приобрести новый опыт.

Учиться писать задом наперед или в зеркальном отражении

Научитесь писать сначала одну букву, затем постепенно переходите к словам и предложениям.

Смотреть телевизор без звука

Попробуйте смотреть сначала простые видео и рекламу, а затем передачи и фильмы без звука. Старайтесь угадать, о чем был диалог или монолог, и следите за сюжетом.

Если выполнять это упражнение вместе с друзьями и по очереди угадывать, о чем было видео, то получается довольно весело.

Рисовать картины в воображении

Выберите любое место и постарайтесь нарисовать его картину до мельчайших деталей. Какая там погода? Есть ли там люди? Где это находится? После того как у вас будет хорошо получаться, переходите к более сложному.

Вспомните любого человека из ваших знакомых. С каким цветом он у вас ассоциируется? С какой погодой? Геометрической фигурой? Обстановкой? Временем суток? Теперь, используя ответы на вопросы, нарисуйте портрет этого человека. Пусть он будет немного абстрактным, главное, чтобы он передавал ассоциации.

Напомним, нейробиологи Университета Уотерлу в Канаде сообщили, что чтение вслух улучшает память.