ТОП-10 вещей, которые нужно начать делать для себя: советы Анны Седоковой

Для начала разорвите токсичные отношения и перестаньте общаться с негативными людьми

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Каждый день может стать началом увлекательного и удивительного пути к будущему вашей мечты. Так считает известная певица Анна Седокова, которая раньше посоветовала книги для работы над собой.

Певица Анна Седокова поделилась новой диетой: смотреть видео

Конечно, самое сложное, – это начать. Поэтому исполнительница подготовила в своем Telegram-канале список из десяти вещей, которые нужно начать делать для себя.

ТОП-10 вещей, которые вы должны начать делать для себя

1. Разорвите токсичные отношения и перестаньте общаться с негативными людьми. Окружение сильно влияет на нас, поэтому проводите время с теми, кто заставляет чувствовать радость и счастье.

2. Окружите себя красотой. Если вы внимательно оглядитесь вокруг, то заметите, что мир полон уродства, а это не вдохновляет. Окружите себя красивыми вещами, гуляйте в красивых местах, подписывайтесь на приятных людей, которые вызывают не чувство зависти, а лишь улыбку, купите в дом новые красивые шторы или подсвечник, прекратите скупать вещи по акции, лучше пускай их будет мало, но глядя на них ваши глаза будут сиять.

Читайте также Как женщине понять себя: совет Ольги Горбачевой

3. Поставьте на первое место своё счастье. Это может показаться эгоистичным, но вы никогда не сможете сделать счастливым других, если сами будете несчастными. А может и сможете, только в этом случае вас просто будут использовать.

4. Будьте самими собой и гордитесь этим. Научитесь принимать себя – это важно. Если вы видите в себе недостатки или жалеешь, что не умеете так, как он или она — научитесь, все просто. Но при этом оставайся собой. Используй свои таланты и идеи.

5. Не ругайте себя за ошибки, цените уроки, которые вы получили благодаря им. Прокручивая прошлое, мы раз за разом наказываем себя за то, что было давно. Только уже ничего не исправить. Тогда какой смысл жить обидами на себя и заставлять страдать, ведь на самом деле вы любите себя.

10 вещей, которые вы должны начать делать для себя Фото: pexels.com

5. Цените то, что у вас уже есть. Будьте благодарны за все, что имеете сейчас. Перестаньте думать, что будете счастливым, когда достигните определенного уровня в жизни. Потребности растут, просто ставьте их в цель и будьте счастливым в настоящий момент. Поблагодарите Вселенную за то, что имеете, вы можете осознать, что для истинного счастья вас больше ничего и не нужно.

7. Дайте шанс всем своим идеям. Ваш новый девиз: "А почему бы не попробовать?!". Без падений не бывает взлетов, помните.

8. Радуйтесь успехам других. Зависть – это грех. Если чужое счастье вас раздражает и вы подсознательно желаете зла, то проще огородить себя же от таких эмоций. Они могут и не долететь до адресата, но будут съедать вас изнутри. Выхода два: заниматься своей жизнью или убрать с поля зрения источник зависти.

9. Дайте себе отдохнуть. Работа важна, я это знаю, но организм может элементарно не справляться с нагрузками. Планируйте дела так, чтобы у вас оставалось время на себя.

10. Помогайте людям и разрешите себе любить. Не прячьте свои эмоции, будьте добры к окружающим.

Напомним, что ранее мы писали о советах Оли Горбачевой, как изменить жизнь к лучшему.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram