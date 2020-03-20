ТОП-20 идей, что можно сделать дома на карантине, чтобы стать счастливее

Сегодня отмечается Международный день счастья

В Украине с 12 марта объявлен общенациональный карантин, который по предварительным данным продлиться до 3 апреля. Карантин – это мера предосторожности, чтобы не распространялся коронавирус, поэтому сейчас отменены все развлекательные мероприятия, закрыты общепиты, учебные заведения, а людей и вовсе призывают сидеть дома.

На карантине можно получить образование онлайн Фото: stocksnap.io

Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья. В столь неспокойное время сложно оставаться счастливым, особенно, если ты вынужден сидеть безвылазно дома, но все реально. Как говорит тренер по счастью Алла Клименко: "Для счастья не нужны внешние причины. Оно внутри и зависит только от нас. Счастье — это когда в вашей жизни есть и удовольствие и смысл".

Вашему вниманию ТОП-20 идей, что можно сделать дома на карантине, чтобы стать счастливее.

1.Разберите гардероб

Навести порядок в вещах и избавиться от всего ненужного подарит вам ощущение легкости и удовлетворения. К тому же, сегодня еще и День весеннего равноденствия, когда рекомендуется очистить свое жилье от ненужных вещей.

2. Почистите телефон и компьютер

На такие дела всегда не хватает времени, а приступаешь к удалению ненужных фото, видео и приложений только после того, как уже не хватает места и ты просто обязан сесть и почистить свои гаджеты. Избавление от ненужного точно сделает вас счастливее.

3. Делайте зарядку

Начните делать зарядку каждый день после пробуждения. Это непременно подарит вам хорошее самочувствие и настроение.

4. Займитесь йогой и медитацией

В жизни каждого человека присутствует стресс, особенно сейчас. Избавиться от него поможет йога и медитация. Используйте видеоуроки и вы сможете освоить их дома.

5.Напишите цели на будущее

Писать план и список желаний – всегда хорошая идея. Фантазии на тему, каким будет ваше будущее, точно поможет вам чувствовать себя счастливее. Пропишите свои цели на ближайшие пять лет.

Как Джамала проводит вынужденные каникулы на карантине – смотрите видео:

6. Посмотрите сериал

В закладках у вас наверняка давно уже висит сериал, который вы хотите посмотреть. Сейчас для этого удачное время.

7. Посмотрите фильмы, которые получили Оскар

Это поможет вам быть в курсе фильмов, которые оценивают профессионалы. И увидеть те ленты, которые вы не смогли увидеть в кинотеатре.

8. Пойдите на оперу онлайн

Любителям оперы не стоит расстраиваться из-за того, что все закрыто. У вас есть возможность, сидя в первом ряду да еще и совершенно бесплатно, посмотреть и послушать лучшие мировые оперы.

Например, Венская государственная опера с 15 марта открыла архивы и ежедневно транслирует записи балетов и оперы. А государственная Баварская опера покажет шесть спектаклей сезона 2019/2020. К такой акции присоединились также Берлинская филармония и Будапештская государственная опера.

9. Посетите музей онлайн

Путешествовать пока не получается, но расстраиваться не стоит. Сейчас у вас появилась возможность, сидя дома на диване, приобщиться к прекрасному и сходить в мировые музеи бесплатно и без очереди онлайн.

Лувр, Пушкинский музей, Орсе, Галерея Уффици, музей Прадо, Ван Гога и Метрополитен Музей, Эрмитаж и другие крупные музеи мира.

10. Устроить кулинарные эксперименты

Несмотря на то, готовите вы дома или нет, сейчас у вас есть возможность поэкспериментировать с готовкой. А если учесть, что впереди лето и вы хотите иметь красивую фигуру – овладейте техникой приготовления полезных блюд.

11. Прочтите книгу

На полке или в закладках у вас наверняка найдется книга, которую вы хотели бы прочесть, да только времени никак не было. Сейчас самое время приступить к этому делу. Сделав то, что вы давно хотели, вы точно станете счастливее.

12. Найдите работу своей мечты

Если вы планировали сменить работу – сейчас самое время разобраться, чего именно вы хотите, изучить рынок труда и отправить резюме в те компании, которые вас заинтересовали.

13. Займитесь внешним видом

Домашние бьюти-процедуры помогут вам оставаться довольными собой и поддерживать свой внешний вид на высоте. Маски для волос, для лица, различные скрабы – все можно сделать самому, а можно и использовать свои запасы.

Йога для начинающих Фото: Pexels

14. Выучите новый язык

Начать изучение нового языка онлайн – это очень легко и доступно, а сейчас еще и очень актуально.

15. Сделать перестановку в квартире

Поменять обстановку можно не только с помощью новой мебели или ремонта, а и новой перестановки. Это вдохнет новую жизнь в вашу квартиру.

16. Займитесь финансовой грамотностью

У вас сейчас есть время, чтобы проанализировать свои траты и заняться своей финансовой грамотностью. Быть уверенным в своих силах и завтрашнем дне сделает счастливым кого-угодно.

17. Ведите дневник благодарности

Каждый вечер перед сном пишите список того, за что вы благодарны были сегодня. Это может быть кто и что-угодно.

18. Составьте плейлисты

Как хорошо иметь под рукой плейлист на все случаи жизни – для спорта, медитации, фоновый или для езды в машине. Сейчас хорошее для этого время.

19. Пройдите курсы онлайн

Сейчас очень много бесплатных курсов, которые можно пройти онлайн и получить даже таким образом новое образование. Кроме того, изучение новой информации помогает дольше вашему мозгу быть молодым и здоровым. А это не может не радовать.

20. Устройте онлайн-вечеринку

А почему бы и нет. Если вы находитесь дома в самоизоляции, то это совсем не значит, что вам нужно сидеть и скучать дома в одиночестве. Новые технологии вам в помощь. Встреча с друзьями, хоть и виртуальная, точно поднимет вам настроение.

Тем временем мы выяснили, чем заняться одному дома во время карантина: пять нескучных идей.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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