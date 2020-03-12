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Родителям на заметку: ТОП-5 идей, чем заняться с ребенком дома

Во время карантина лучше придумать занятия для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Чем заняться с детьми дома
Чем заняться с детьми дома
Фото: stocksnap.io

Пока в Украине ввели карантин и дети остались дома с родителями, важно понять, чем можно занять чадо, чтобы всем было комфортно. Чтобы никто не скучал от отсутствие идей, мы подскажем, как интересно организовать отдых с детьми дома.

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Станьте "веселым почтальоном"

Часто нам не хватает времени на то, чтобы пообщаться с родственниками и друзьями, так что можно устроить небольшой марафон по знакомым. Заранее подготовьте с ребенком красивые рисунки для каждого адресата – бабушки, тети, друзей малыша.

Пока ребенок занят рисованием, обзвоните адресатов и узнайте, будут ли они дома, предупредите о приходе – пусть приготовят символическую награду "почтальону", например, конфетку или фрукт. если у вас есть автомобиль, то буквально за пару часов вы успеете развести открытки многим знакомым – только нигде не задерживайтесь.

Развлекайтесь дома с ребенком
Развлекайтесь дома с ребенком
Фото: freepik.com

Освойте старые игры

Многие родители жалуются, что их дети почти не проводят время на улице и не играют в игры. Может быть, ребятам просто о них не рассказывали? Научите ребенка прыгать через резинку, нарисуйте классики или улитку, расскажите о казаках-разбойниках и салочках.

Организуйте игру "В поисках клада"

Нарисуйте на листке А4 карту, например, детской площадки с обозначением "Клад". Пока малыш не видит, спрячьте в этом месте маленький сюрприз. Лист с картой порвите на равные части (например, на 4 или 6). Придумайте соревнования, как ребенку заслужить фрагмент карты, например, загадывайте загадки. После того, как кладоискатель соберет все части карты, он сможет их сложить и найти ваш сюрприз.

Что делать родителям с детьми во время карантина в школе – смотрите видео:

Запустите в небо фонарики

Сегодня очень популярны небесные фонарики, которые яркими огоньками взлетают ввысь, напоминая о чуде. Такая интересная штука наверняка приведет в восторг ребенка, кроме того, он может загадать заветное желание, запуская в небо фонарик. Это не займет много времени.

Посетите библиотеку, книжную лавку или выставку

Познакомить ребенка с книгой – это обязанность каждого родителя. Книга для ребенка – это билет в волшебный мир приключений.

Напомним, дети и подростки – самые уязвимые члены любого общества. К сожалению, в современном мире их интересы и права часто нарушаются, причем как в беднейших, так и в развитых странах. Но дети – это радость и огромная ответственность для родителей или опекунов. Не стоит забывать, что ребенок не может самостоятельно постоять за себя, обеспечить. Ему необходим уход, воспитание, правильная и своевременная медицинская помощь.

Тем временем мы выяснили, как не поддаваться панике из-за карантина и коронавируса: советы психолога.

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Источник: Сегодня
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