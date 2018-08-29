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ТОП-5 идей для длинного уик-энда

Длинный уик-энд – это минимум три дня отдыха, за которые можно многое успеть!

Длинного отпуска можно ждать-ждать, но так и не дождаться. Вместо этого лучше самим себе устроить длинный уик-энд, взяв отпуск всего на один или два дня. "Отпуск без отпуска" и без поездки, но с полноценным отдыхом и релаксом? Можно устроить и такое. Мы собрали 5 лучших идей!

1. Остаться дома

Идеальный вариант для домоседов, интровертов и тех, для кого свой дом – своя крепость. Можно спать сколько хочешь, ложиться во сколько хочешь, есть в кровати любимое мороженое "Эскимос", читать книги и смотреть сериалы – по сезону за раз. Лень готовить? Заказывайте доставку еды на дом. Лень убирать? Можно воспользоваться услугами клининговых компаний. Или можно провести время с большей пользой – наконец-то закончить домашние дела, которые вы давно планировали. Или освободить квартиру от лишних вещей и хлама, разобрать шкафы и кухонную утварь – избавиться от всего, чем вы не пользовались больше года. После таких уборок в доме становится просторнее и легче. Какой вид домашнего отдыха больше подходит вам и вашему темпераменту – выбирайте сами.

2. За город!

Далекие края, поездки, перелеты – для этого нет времени. Но всегда есть время отправиться за город. Сейчас есть множество вариантов загородного отдыха – от традиционной палатки в лесу до отельных комплексов, которые предлагают полный спектр услуг. Но учтите, что бронировать номера или домики в таких комплексах лучше заранее. Позагорать, съесть мороженое у бассейна, пожарить шашлыки или просто подышать свежим воздухом пару дней, и при этом не тратить много времени, усилий и денег на поездку – красота! Если вы собрались отдохнуть "дикарями" в лесу – не забудьте сумку-холодильник. Во-первых, он сохранить продукты свежими, и не даст растаять мороженому. Не стоит отказываться от любимого десерта вдали от цивилизации. Берите с собой разные вкусы от "Эскимос" – пломбир на сливках и шоколадный, в вафельном стаканчике и в хрустящем рожке. Ваш мозг и желудок скажут вам спасибо за подаренную прохладу и гормон счастья.

3. Экскурсия

А знаете ли вы город, в котором живете? Все его тайные места, интересные истории и загадки? Давно ли посещали городские музеи или выставки? Взгляните по-новому на место, в котором живете, познакомьтесь с ним заново. Запишитесь на одну из небанальных экскурсий или самостоятельно пройдитесь по туристическим маршрутам с путеводителем. Побродите по музеям, но не спеша – узнавайте что-то новое для себя, открывайте неизведанные страницы истории. Иногда так увлекательно побыть туристом в знакомом месте.

4. Городские развлечения

Лето – время вечеринок, фестивалей, концертов и кино под открытым небом. Наверняка вы уже пропустили несколько увлекательных событий из-за работы. Так что у вас есть длинный уик-энд наверстать упущенное. Изучите афишу и выберите все самое интересное. Вдруг случилось, что на ваш стейкейшн не запланировано ничего увлекательного? Отправляйтесь в кино, квест-комнаты, кататься на роликах или коньках, в аквапарк или веревочный парк, на городской пляж. Подумайте о развлечениях, которые предлагает вам город, но раньше вы на них не обращали внимания. Вперед за новыми впечатлениями!

5. Киномарафон

Это отличный вариант для ленивых длинных выходных как в компании, так и в одиночестве. Вы давно хотели посмотреть какой-то сериал, или пересмотреть любимые фильмы, но никак не было времени? Вот он, ваш звездный час! Главное – правильная подготовка. Выбирайте фильмы или сериалы. Это может быть как тематическая подборка, так и серия фильмов ("Звездные войны", "Гарри Поттер", "Властелин Колец", французские комедии или фильмы одного режиссера и т.д.). Устройтесь поудобнее, закупите вкусностей (разнообразное мороженое в морозилке от ТМ Рудь – must-have) и стартуйте! Перерывы на обсуждения самых спорных мест – приветствуются.