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Что почитать: ТОП-5 книг по воспитанию детей

Прочитав книги из нашей подборки, вы начнете лучше понимать ваших детей

Анна Ковпак
Сегодня, 15:23
Воспитание детей не всегда дается легко
Воспитание детей не всегда дается легко
Фото: stocksnap.io

Быть родителем, безусловно, здорово, но порой очень непросто. И если физически справиться с развитием ребенка получается неплохо, то вот с процессом воспитания могут возникнуть трудности.

Кому из животных можно доверить воспитание детей – смотрите видео:

Чтобы хоть немного облегчить для родителей эту нелегкую задачу, мы подготовили подборку книг про воспитание детей.

Людмила Петрановская – "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка"

Фото: instagram/natalimut

Психолог-педагог Людмила Петрановская очень доходчиво и легко поясняет, что такое привязанность в жизни ребенка и как она формируется.

Совсем не секретный секрет, что все отношения основываются на любви. Детям же очень важно чувствовать ее в любом возрасте.

Если научиться понимать и принимать своего ребенка, тогда будет проще выстраивать с ним доверительные отношения. В этой книге вы найдете ответы на многие вопросы, которые волнуют родителей детей любого возраста.

Памела Друкерман – "Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа"

Фото: instagram/tatiana_reznikova_

Американская журналистка Памела Друкерман, которая родила свою дочь в Париже, переехав туда жить, рассказала об особенностях воспитания детей в США и Париже.

Памела рассказывает, что у французских детей есть четкий график уже с пеленок, они умеют ждать, пока их накормят или возьмут на руки, а в садиках у них вообще трапеза из четырех блюд. В книге также есть немного истории про возникновение яслей и известных педиатров.

Эта книга не только про воспитание, а и про стиль жизни французов.

Светлана Ройз – "Практическое ребенковедение"

Книга украинского психолога Светланы Ройз, которая будет полезна, как "начинающим" родителям, так и с опытом. Каждая глава поясняет, как реагировать на поведение ребенка в любом возрасте. Как покормить ребенка, который отказывается есть, как путешествовать с ребенком, как пройти адаптацию в детский сад, как пережить кризис трех лет и подростковый и многие другие полезные советы специалиста.

Людмила Петрановская – "#Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы"

Чувство вины у матери может появляться от многих вещей. А от того, чтобы совмещать работу и воспитание ребенка еще больше. Причем чувство вины в этом случае может появится, как самостоятельно, так и с помощью окружающих, которые подливают масла в огонь своими нравоучениями.

Психолог-педагог Людмила Петрановская рассказывает в книге, что быть хорошей матерью и отличным работником – возможно. Важно только избавиться от угрызений совести и переживаний. У работающих мам тоже вырастают замечательные дети.

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Специалист поделилась несколькими хитростями, которые помогут избежать жертв в гонке за двумя зайцами: карьерой и семьей.

Анна Быкова – "Самостоятельный ребенок, или как стать "ленивой мамой""

Часто, когда у ребенка начинается период становления, мама начинает ему всячески помогать, подсказывать и подталкивать. Но кроме помощи, это также может принести и вред. Ведь есть риск того, что ребенок просто не научиться что-либо делать сам.

Детский и семейный психолог Анна Быкова как раз и говорит, что для того чтобы ваш ребенок стал самостоятельным нужны условия. Она советует периодически включать "ленивую маму", при этом осознавая, что это делается в интересах ребенка.

Ранее мы выясняли, что делать, если ребенок врет: совет психолога.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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