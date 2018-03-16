ТОП-5 советов, как избавиться от апатии
Часто люди загоняют себя в рутину и, как результат, становятся безразличными ко всему
Наверное, каждый проходил тяжелый кризисный период. Однако не все проблемы, переживания можно относить под одну гребенку депрессии. Например, апатия – это такой симптом, который выражается в безразличии, безучастности, в отрешенном отношении к происходящему вокруг.
Ничто не приносит удовольствие, теряется способность мотивировать себя, нет интереса к делу, не хочется видеть друзей. А сложность лечения состоит в том, что человек не хочет, чтобы его "излечили". Необходимо лишь немного поработать над собой и апатия исчезнет, пишет 4brain.ru. Есть эффективные способы.
Определите причину
Точной причины вы не найдете. Однако это все же возможно. Вот вероятные причины:
- Недостаток физической активности, спорта
- Неправильное питание и нехватка витаминов
- Незавершенные дела, которые высасывают из вас энергию
- Страх перед важным делом и смирение с тем, что вы провалитесь
- Старайтесь определить причину как можно более явственно.
Измените то, что можете
Со всем можно справиться, главное начать. Найдите материалы по проблеме, прочитайте, осмыслите с учетом своей ситуации и начинайте двигаться, пусть и медленно. Задайте себе один вопрос: что я могу сделать уже сейчас, что займет 5-10 минут и поможет помочь?
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Делайте привычные вещи иначе
Нужно просто разбить привычную рутину. И вам помогут не только приятные, но и неприятные моменты. Просыпайтесь рано. Заведите новых знакомых. Сходите на собеседование, которое точно не сможете пройти.
Создайте настроение
Поместите себя в ситуацию или компанию, в которой люди энергичны и заряжены позитивом. Это могут быть творческие, актерские или курсы танцев. Вы можете просто слушать музыку. Если вы будете делать что-то новое, то и введете себя в новое состояние.
Выберите одну вещь
Не нужно вести себя как за шведским столом и пытаться получить все. Выберите самое лучшее и занимайтесь этим. При этом не допускайте мысли о том, что лишаетесь чего-то.
Узнайте все о привычках
Апатия чаще всего наступает, когда вы поглощены рутиной, а значит привили себе несколько скучных привычек. Жизнь настолько однообразна, что мозг совершенно не работает, выполняя все на автомате. Поэтому узнайте, что такое привычки и какие у вас есть. Запишите все плохие привычки. Запишите все хорошие привычки. Подумайте над тем, какие привычки можно назвать противоположными плохим и заменяйте плохие на хорошие.
Напомним, в процессе коммуникации восприятия информации на 56% зависит от того, как выглядит спикер (внешность, мимика и жесты), на 37% от того как он говорит и только на 7% от того, что именно он говорит.
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