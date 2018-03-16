ТОП-5 советов, как избавиться от апатии

Сегодня, 10:35

Часто люди загоняют себя в рутину и, как результат, становятся безразличными ко всему

Кадр из мультфильма &quot;Головоломка&quot;
Кадр из мультфильма "Головоломка"

Наверное, каждый проходил тяжелый кризисный период. Однако не все проблемы, переживания можно относить под одну гребенку депрессии. Например, апатия – это такой симптом, который выражается в безразличии, безучастности, в отрешенном отношении к происходящему вокруг.

Ничто не приносит удовольствие, теряется способность мотивировать себя, нет интереса к делу, не хочется видеть друзей. А сложность лечения состоит в том, что  человек не хочет, чтобы его "излечили". Необходимо лишь немного поработать над собой и апатия исчезнет, пишет 4brain.ru. Есть эффективные способы.

Определите причину

Точной причины вы не найдете. Однако это все же возможно. Вот вероятные причины:

  • Недостаток физической активности, спорта
  • Неправильное питание и нехватка витаминов
  • Незавершенные дела, которые высасывают из вас энергию
  • Страх перед важным делом и смирение с тем, что вы провалитесь
  • Старайтесь определить причину как можно более явственно.

Измените то, что можете

Со всем можно справиться, главное начать. Найдите материалы по проблеме, прочитайте, осмыслите с учетом своей ситуации и начинайте двигаться, пусть и медленно. Задайте себе один вопрос: что я могу сделать уже сейчас, что займет 5-10 минут и поможет помочь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делайте привычные вещи иначе

Нужно просто разбить привычную рутину. И вам помогут не только приятные, но и неприятные моменты. Просыпайтесь рано. Заведите новых знакомых. Сходите на собеседование, которое точно не сможете пройти.

Создайте настроение

Поместите себя в ситуацию или компанию, в которой люди энергичны и заряжены позитивом. Это могут быть творческие, актерские или курсы танцев. Вы можете просто слушать музыку. Если вы будете делать что-то новое, то и введете себя в новое состояние.

Выберите одну вещь

Не нужно вести себя как за шведским столом и пытаться получить все. Выберите самое лучшее и занимайтесь этим. При этом не допускайте мысли о том, что лишаетесь чего-то.

Узнайте все о привычках

Апатия чаще всего наступает, когда вы поглощены рутиной, а значит привили себе несколько скучных привычек. Жизнь настолько однообразна, что мозг совершенно не работает, выполняя все на автомате. Поэтому узнайте, что такое привычки и какие у вас есть. Запишите все плохие привычки. Запишите все хорошие привычки. Подумайте над тем, какие привычки можно назвать противоположными плохим и заменяйте плохие на хорошие.

Напомним, в процессе коммуникации восприятия информации на 56% зависит от того, как выглядит спикер (внешность, мимика и жесты), на 37% от того как он говорит и только на 7% от того, что именно он говорит. 
человек, состояние, настроение, переживания, апатия

Вы сейчас просматриваете новость "ТОП-5 советов, как избавиться от апатии". Другие Статьи о психологии смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Дожить до 130 лет: рецепты бессмертия

12 Марта, 04:03

Найти источник вечной молодости ученым пока не удалось, но еще никогда человечество не подбиралось к нему так близко

Психология

Психолог Влада Березянская рассказала как справиться с весенней хандрой

Как побороть весеннюю депрессию: советы психолога

7 Марта, 10:30

Как справиться с весенней хандрой, сайту "Сегодня" рассказывает психолог Влада Березянская
Загрузка...
Загрузка...