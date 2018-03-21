ТОП-5 способов создать взрывное весеннее настроение

Не нужно грустить, если за окнами все еще снег, ведь весеннее настроение вы можете создать себе сами

Календарная весна уже в самом разгаре, однако украинцы пока не ощущают на себе теплые лучи солнца. Украину по прежнему заметает снегом, на улице морозно и не отпускает зимняя хандра. Как же справится с унынием и везде быть в хорошем настроении? Предлагаем вам советы, которые помогут избавится от хандры и вдохновиться весенним настроением.

Глобальная уборка дома

Может это и звучит устрашающе, но она должна быть глобальной – от зеркал до плинтусов. Вовлеките в свою затею всех членов семьи, включите веселую музыку или комедийный фильм, откройте окна и начинайте уборку.

Переберите свой гардероб

Свой гардероб нужно перебирать каждый сезон. Выбросьте наконец то, что давно не носите, но все жаль расстаться с вещью. Это старые эмоции, старая энергетика и старая вещь! Подарите, продайте, выбросьте, порвите на тряпки. Уберите подальше теплые свитера и достаньте платья. Хотя бы для того, чтобы покрасоваться перед мужем и детьми.

Купите новую пару обуви

"Зыринг", который перерос в "шопинг" – лучшее лекарство от хандры. Важно, чтобы покупку делали в хорошем настроении и с хорошей компанией. Можно взять с собой подруг.

Сходите на массаж

Можно ограничиться и горячей ванной с аромамаслами. Но зачем ограничивать себя, если и так нет настроения. Сходите на массаж с приятными маслами, а дома сделайте маску для лица. Включите джаз и расслабьтесь. Котлеты можно сделать и завтра.

Сходите на мастер-класс

Всю зиму вы хотели попробовать что-то новое, а все не хватало времени. Найдите несколько часов и пойдите на мастер-класс. Гончарство, лепка, рисование, вышивание крестиком, мулине – все, что захотите нужно делать незамедлительно. И пусть муж или сестра смеются с ваших шедевров – для вас это прекрасное занятие.

Напомним, мы предлагали несколько способов, которые гарантировано помогут преодолеть весеннюю депрессию.

В Европе депрессии приравнивают к недугам: