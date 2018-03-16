ТОП-5 типов женщин, которых бросают мужчины

Вас все время бросают мужчины? Вроде бы все начинается с красивых свиданий, букетов фиалок по утрам. Вы с избранником чувствуете, что вас буквально тянет друг к другу. А потом все неожиданно сходит на нет. Вас оставляют, придумывая какую-то нелепую отговорку. И ничего не предвещало беды. Все было отлично. Но вдруг многообещающий роман сошел на нет. Объяснений может быть несколько. Мужчина мог загулять, найти новую женщину. Или он испугался ответственности, понял, что дело пахнет свадьбой. Или случился какой-то форс-мажор (но это совсем редкий случай).

В любом случае у разрыва всегда есть причина. И ее необязательно искать. Может, оно и к лучшему, что мужчина ушел. Значит, он не был таким надежным, как казался. Это не ваша вторая половинка. Но если вас бросают с завидной регулярностью, то это уже серьезная проблема. Есть определенные типы женщин, которых постоянно оставляют. Мужчины просто не видят с ними будущее, поэтому спустя некоторое время после начала романа бросаются наутек.

1. Грязнуля.

По началу вы стараетесь вести себя предельно аккуратно. На свиданиях чинно пользуетесь столовыми приборами, носите красивые отглаженные платьица, вытираете носик платочком с вышивкой. Но спустя некоторое время, когда конфетно-букетный период подходит к концу, вы показываете свое истинное лицо. Парень, к примеру, видит, что дома вы спокойно вытираете руки о штаны. Да, естественность никто не отменял. Но всему есть мера. Для парня вы должны навсегда оставаться леди. Даже если он уже стал вашим мужем. Когда парень видит, что вы начали себя запускать, он просто уходит. Ему не нужна девушка, которая не следит за собой.

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2. Мамочка.

Она всегда рядом, под рукой. По началу такое пристальное внимание не бросается в глаза. Вы встречаетесь, притираетесь. Совместное времяпровождение не выглядит чем-то странным. Влюбленные же часами напролет могут таращиться друг другу в глаза. Но спустя некоторое время парень начинает понимать, что "мамочки" в его жизни слишком много. Она рядом даже тогда, когда этого не требуется. Девушка всеми силами старается быть как можно ближе. Доходит до абсурда: она запрещает парню видеться с друзьями, без причины наведывается к избраннику на работу или в институт, контролирует каждый его шаг. Нравится ли парням такой тотальный контроль? Естественно, он их угнетает. Чрезмерная забота и внимание — отрава для отношений. Партнеру всегда нужно давать свободу, а то он упорхнет от вас в вольное плавание.

3. Карьеристка.

Свидания с ней проходят в одно и то же время. И не занимают более часа. День карьеристки расписан по минутам. И любовь находится где-то между деловой встречей и походом на фитнес. Но есть и плюс: карьеристки никогда не опаздывают на свидания. Заводить отношения с карьеристкой осмелится далеко не каждый мужчина. Это довольно сложный тип женщины. С ней непросто ужиться. По своему характеру такая дома похожа на мужчину. Она властная, расчетливая, не всегда романтичная. Карьеристки зачастую финансово обеспечены. Именно поэтому к ним тянутся альфонсы и иждивенцы. Они живут за счет обеспеченной пассии, а потом находят себе другой объект. Также мужчины бросают карьеристок из-за того, что чувствуют их превосходство, как материальное, так и моральное. Карьеристкам нужно немного смягчить свой характер и искать мужчину без материальных трудностей.

4. Эзотерик.

Очень интересный тип. Увы, таких женщин тоже часто бросают. Нет, женщина-эзотерик не варит зелье из лягушачьих лапок и не бродит в полночь по кладбищам. Просто у нее очень много закидонов. Вся ее натура — сплошной закидон. По началу парню с ней интересно. Она расскажет все о его знаке зодиака, поделится тонкостями сыроедения, подарит амулетик собственного изготовления. С ней интересно и весело. Пока парень не узнает ее поближе. Женщин-эзотериков мало интересуют бытовые проблемы. Они полностью сконцентрированы на изучении новых концепций питания, на чтении магических книг и новых поз из йоги. С такой дамой придется насыщаться пищей духовной. И о вкусном ужине с бифштексом придется забыть. Вместо него запланирована лекция в эзотерическом кружке. Поэтому парни оставляют эзотериков и идут на поиски более приземленных женщин.

5. Хорошая девушка.

Отличительные черты: высшее образование, опрятная одежда, никакого мата, выглаженный воротничок, никакой вульгарности. Хобби — вышивка крестиком, чтение книг, просмотр научно-популярных передач. И никаких дискотек. Все секреты доверяются только маме и дневнику, спрятанному под подушкой. У хорошей девушки на лбу написано "Хочу замуж!". Обычно она очень затягивает с близостью. Парню приходится сходить на уйму свиданий, клясться в любви, петь серенады. Хорошая девушка без боя не сдастся. Но первым сдается парень. Он просто уходит от хорошей девушки. Секрет женского обольщения кроется в умении держать интригу. Но и не передерживать ее. Хорошая девушка хочет, чтобы все было по правилам. Но так она просто убивает интерес к себе. Парень уходит. Он просто устает ждать.

С этими типами женщин не спешат завязывать отношения. Парни ходят на свидания, присматриваются, делают выводы. И не всегда эти выводы в пользу девушки. Да, нужно быть собой, не бояться собственной индивидуальности. Но и меру надо знать. Стоит немного себя приукрасить. И не в плане макияжа или прически. Причешите свои черты характера. Сделайте их более привлекательными для противоположного пола. К примеру, карьеристка может немного расслабиться. Хорошей девушке стоит чуть-чуть раскрепоститься. Тогда парни увидят, что вы именно та женщина, с которой можно заводить длительные отношения.

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