ТОП-5 знаков Зодиака, которые боятся обязательств

Сегодня, 06:34

Давайте будем честны: не все люди готовы к серьезным отношениям

Фото: Сетарех Хоссейни
Фото: Сетарех Хоссейни

Обязательство – одна из самых страшных вещей. А боязнь обязательств может быть "диагностирована" даже по знаку зодиака. Давайте будем честны: не все люди готовы к серьезным отношениям. Мало того, они их панически боятся. Это может быть связано с плохим опытом в прошлом или просто с вечным желанием свободы. Давайте посмотрим, с кем из этих знаков нужно быть настороже.

1. Стрелец
Стрельцы рождены, чтобы летать, буквально и метафорически. У них нет желания делать то, что делает большинство, и они хотят жить без обязанностей и обязательств. Они рассматривают их как своеобразную тюрьму. Это делает их худшим знаком для крепких и стабильных отношений. Стрельцы весьма любопытны, а это значит, что их чувства недолговечны. Им сложно оставаться с одним человеком и любить его всегда-всегда – это наскучивает и утомляет.

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2. Водолей
Как и Стрельцы, Водолеи любят свою свободу. Хотя романтика не будет слишком их нагружать, они все равно со временем попытаются сбежать. Люди этого знака хотят, чтобы их ничего не связывало. Им нужно будет собрать огромное количество информации, пока они не смогут решиться на то, чтобы остаться с одним человеком. Водолеи – очень загадочные люди, и вы скорее всего так их до конца и не сможете узнать. Любые отношения с этим знаком обычно заканчиваются множеством вопросов и неуверенности из-за их загадочного и скрытного характера.

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3. Скорпион
Дело не в том, что Скорпионам очень сложно привязываться к кому-либо: их проблема во множестве внутренних проблем. Они не хотят "подписываться" под соглашением, которое предполагает взятие на себя ответственности. Скорпионам трудно открыться другим людям, они ненавидят ощущение своей уязвимости, а потому предпочитают тихо постоять в сторонке, ни во что особо не ввязываясь.

4. Овен
Если предыдущие три зодиакальных знака просто обладают фобией обязательств в отношениях из-за обстоятельств или по своим убеждениям, то Овен боится обязательств по умолчанию. Это означает, что его неспособность планировать будущее и быть верными своим близким больше связана с его нетерпением, импульсивностью и необходимостью всё контролировать. Трудно хотеть быть с кем-то постоянно, когда ожидания и требования Овна слишком жёстки и многочисленны.

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5. Весы
Весы – это романтики. Они знают путь к вашему сердцу, и они весьма очаровательны. Иногда Весы могут посылать смешанные сигналы: в один момент они флиртуют, а затем сразу же закрываются. И они ненавидят конфликты, а потому будут избегать серьезных разговоров и уж тем более споров. Все Весы любят оставлять позитивное первое впечатление, а потом они тихо самоустраняются, если впереди назревают серьезные обязательства.Flytothesky.ru

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