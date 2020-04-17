ТОП-7 основных качеств настоящего мужчины

Психолог пояснил, как развить эти качества в себе

Каждая женщина мечтает встретить настоящего мужчину. Вот только, что это означает и какими именно качествами он должен обладать, знает психолог Александр Шахов. По его словам, социально зрелый мужчина должен развивать в себе семь основных и самых важных качеств.

1. Быть надежным и ответственным

Мужчина должен уметь держать слово и отвечать за свои поступки. Даже, и особо, в тех случаях, когда это требует усилия воли.

2. Проявлять щедрость

И речь не столько о величине дохода мужчины, сколько о его отношении к деньгам. Сильный духом, уверенный в себе мужчина, способен поделиться с теми, кто ищет его защиты. Скупы те, кто нищ духом, сколько бы миллионов он не имел.

Какими качествами должен обладать настоящий мужчина Фото: Pexels

3. Быть верным

Перед родными и близкими вы дали обещание, что будете любить и уважать свою женщину. Будьте честными и не изменяйте. Не предавайте тех, кто доверился вам. Если мужчина не готов держать обещание — пускай не жениться.

4. Быть решительным

Настоящий мужчина не тянет с решением проблем, и тем более не перекладывает их на плечи женщины. Он ставит цель, выбирает самый эффективный способ ее достижения и действует.

5. Постоянно учиться

Здесь речь не только о достижении профессионализма в определенной сфере, но и о способности учиться и развиваться в целом. Учитесь зарабатывать деньги, чтобы быть лучшим охотником и добытчиком. Учитесь психологии потому, что придется договариваться с людьми. ⠀

6. Следить за собой

Требовать от женщины идеальной фигуры, а самому "щеголять" с необъятным пивным животом — как минимум лицемерно. Настоящий мужчина не поленится ходить в спортзал. Ухоженность и аккуратность в одежде также не помешает.

Следите за собой Фото: Pixabay

7. Уметь любить

Через слова и поступки, женщина оценивает, любит ли ее мужчина или нет. Подарить цветы без повода или устроить романтический ужин не так уж и сложно.

Психолог также дал совет, как развить в себе эти качества: "Как говорит Уоррен Баффет (американский миллиардер) — найди себе героев. Людей, которые имеют те качества, которые ты хочешь развить в себе и окружи себя ими. Смотри на них, учись и действуй", – подытожил Шахов.

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