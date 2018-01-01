ТОП-8 распространенных психологических проблем, которые провоцируют родители

Сложно строить отношения, если с самых пеленок нас активно убеждают в том, что мир опасен

Любите своих детей. Фото: pixabay

Полученные в детстве психологические травмы могут негативно сказываться на жизни взрослого человека. И если с вами уже такое произошло, необходимо найти причину и работать над устранением проблемы, либо обратиться к специалисту. А если сейчас вы сами родители, тогда позаботьтесь о психическом здоровье вашего чада.

Вашему вниманию восемь самых распространенных психологических проблем, которые провоцируют сами родители:

• Пассивность и безответственность

Встречали сверхзаботливых родителей, которые строят над ребенком стеклянный купол и никого туда не впускают? Они в буквальном смысле контролируют всю его жизнь: что он ел, куда пошел гулять, какую ложку взял в руку? Выбирать игрушку самому нельзя, играть во дворе с кошкой опасно, кататься на велосипеде рано, идти на танцы глупо, учить иностранный можно только с мамой! В результате вырастает несамостоятельный и полный сомнений человек, который привыкает во всем полагаться на "начальство" и пассивно следовать полученным сверху инструкциям. Нужно ли говорить, что его жизнь не будет успешной?

• Катастрофическая неуверенность в себе

Откуда берутся взрослые с низкой самооценкой? Их создают слишком критичные родители, которые ставят перед чадом завышенные требования, редко хвалят и часто сравнивают. Такой человек уже с детства вынужден доказывать миру свою "хорошесть", постоянно соперничать с другими "гениальными" детьми, стараться быть удобным и достойным своей семьи. Потом он вырастает, но проблемы остаются – привычка что-то кому-то доказывать, стремиться к большему, сравнивать себя с лучшими. А когда жить для себя?

• Привычка подавлять чувства

Никто не рождается "закрытой книгой", нас учат этому родители, подавляя эмоции, отрицая наши желания. Они говорят: "не ной", "будь мужчиной", "нет, ты не этого хочешь", "хватит развозить сопли". Негативные чувства всех раздражают, выводят из себя, портят настроение, проще запретить маленькому человеку быть собой. А потом он вырастает и не понимает своих чувств, странной внутренней подавленности. Взрослый привычно глотает обиды, отказывается защищать свои интересы и неосознанно разрушает здоровье вытесненными эмоциями.

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• Недоверие к окружающим

Сложно строить отношения, если с самых пеленок нас активно убеждают в том, что мир опасен, да и доверять никому нельзя. "Все женщины — манипуляторши, от которых добра не жди", — говорит мать в попытке обезопасить сына, тем самым, ломая его судьбу. "Мне лучше знать, какого мужа тебе выбрать!" — диктует отец, превращая дочку в инфантильный и зависимый придаток мужа, неспособный управлять своей жизнью. А затем они превращаются в ведомых взрослых, которые во всем ждут подвоха.

• Безынициативность и отказ от лидерства

Все мы знаем, что амбиции в ребенке нужно поощрять, хвалить его сильные стороны, замечать успехи, поддерживать тягу к знаниям и активному саморазвитию. Если родители вели себя противоположным образом – запрещали ребенку развиваться, не интересовались его мнением, ругали за проявление инициативы – что можно ждать от него в зрелом возрасте? "Не выделяйся", "хватит умничать", "прекрати мечтать, учи физику!". Вот так появляется очередная посредственность, которая теряет свои способности под давлением окружающей среды. А вместе с талантами уходит и интерес к жизни.

• Разрушительная зависимость

Почему взрослые не могут отказаться от алкоголя, наркотиков или чрезмерного поглощения пищи? Дело не в силе воли, но в программе, которую они получили от родителей: "ты испортил нам жизнь", "ты принес много проблем", "ты не оправдал ожиданий, мы тебя не любим". Естественно, такие послания транслируются не напрямую. Идет постоянное недовольство ребенком, на него сбрасывают взрослые проблемы, его винят во всех неудачах. Психика неосознанно выбирает программу саморазрушения, топя себя в алкоголе, азартных играх, испытывая судьбу опасными видами спорта.

• Повышенная тревожность, депрессия

Такую проблему в наш мозг закладывают родители, которые привыкли манипулировать, надавливая на чувство вины, вводя в неконтролируемый стресс. Идет запугивание, чтобы ребенок не смел приносить домой плохую отметку, не позорил семьюперед друзьями, компенсировал все вложенные в себя ресурсы. Параллельно рассказываются истории о том, в каких удовольствиях отказывали себе родители во благо чада, как будто именно ребенок виноват в их лишениях, поэтому обязан все отработать. Нужно ли говорить, как влияет подобная установка на жизнь взрослого человека?

• Неумение расслабиться

"Как можно лежать на диване и играть палкой, займись делом!" Так ребенка лишают способности жить здесь и сейчас, наслаждаться тишиной и общением со своей душой. "Относись к жизни серьезно, это сложная штука", — учат родители, а потом удивляются, отчего взрослый сын раздувает из мухи слона. "Будь ответственной, ты уже взрослая", — и девочка в свои неполные 7 лет становится мамой для сестренки, лишаясь детства. Мотивация ясна – вырастить полноценных членов общества, на которых можно опереться. Вот только дети слишком рано взрослеют, многое на себя берут, забывая о важности отдыха и развлечений, которые придают жизни вкус.

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