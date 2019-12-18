ТОП-8 вещей, которые раздражают женщин в мужчинах

Чтобы сохранить здоровые отношения, необходимо контролировать свои слова и действия

Какое поведение мужчин раздражает женщин Фото: Pexels

От мужчин часто можно услышать о том, что женщины их "пилят" – на эту тему даже много анекдотов и шуток есть. Но, на самом деле, эта тема для отношений не шуточная, а очень даже серьезная. Психолог Александр Шахов предлагает мужчинам, перед тем, как в очередной раз пожаловаться на свою женщину, проанализировать свое поведение. Ведь часто они сами провоцируют своих возлюбленных на неприятные разговоры, а порой и сами веду себя, как "пила".

Как вернуть страсть в отношениях – смотрите видео:

В Instagram Шахов перечислил восемь вещей, которые раздражают женщин в мужчинах.

1. Мужчина не выполняет свое обещание

Психолог утверждает, что для мужчины держать свое слово, является самым главным качеством.

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2. Мужчина много критикует

Сильные и независимые мужчины очень не любят, когда ими недовольны, но часто сам того не замечает – начинает во всем критиковать свою женщину: не так сидит, плохо накрашена, долго собирается.

3. Мужчина считает себя всегда правым

Шагов утверждает, что маниакальная уверенность в своей правоте напрямую связана с манией величия мужчины. Кроме того, неспособность признавать свою неосведомленность в каких-то вопросах или свои ошибки также не являются признаком здоровой самооценки.

4. Мужчина постоянно жалуется и ноет

Только неудачники постоянно ноют, жалуются на жизнь и ищут виноватых. Настоящий мужчина умеет брать на себя ответственность за свои ошибки и искать пути решения проблем, а не обвинять в них жену, правительство, начальника или детей.

5. Мужчина не слышит то, что ему говорят

Если просто сидеть и слушать то, что тебе говорят, но не слышать и не воспринимать эту информацию, тогда и возможен конфликт. Ведь слышать – это не просто воспринимать информацию, а и пытаться ее понять, осмыслить.

6. Мужчина сравнивает свою женщину с бывшей

Никому не нравятся сравнения, а тем более с бывшими пассиями. И совсем не важно, в какой форме мужчина подаст эту информацию. Ваши мысли о бывших отношениях лучше оставить при себе.

Учитесь слышать друг друга Фото: Pexels

7. Мужчина открыто разглядывает других женщин

Короткие юбки и длинные ноги способны заинтересовать многих мужчин, но нужно уметь контролировать себя. Ведь, если мужчина открыто разглядывает других женщин в присутствии своей возлюбленной, то это не просто раздражает, а еще и злит, и обижает.

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8. Мужчина вообще ничего не делает

Если женщина работает и развивается, а мужчина просто ничего не делает без каких-либо на то причин, то это просто обесценивает его. И по словам психолога, тут даже не может быть никаких оправданий.

Тем временем другой психолог рассказал про ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин.

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