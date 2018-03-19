Тренажер для мозга: как цвет влияет на человека

Цвет помогает межклеточному общению добиться компромисса для организма в целом. Согласно исследованиям, различные цвета имеют психологическое воздействие на мозг человека.

Об этом рассказывает психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич.

-Успокоиться помогает — зеленый

-Стабилизирует настроение – салатовый

-Сбалансирует эмоции – бирюзовый

-Придаст уверенности и надежности – темно зеленый

-Повысит настроение, снимет апатию, развеселит – оранжевый

-Поможет себя поддержать, выйти из эмоционального тупика – желтый

-Креативность простимулирует – лимонный

-Активирует желание двигаться вперед – красный

-Повысит трудоспособность, укрепит волю – красно-оранжевый

-Добавить ощущения телесного тепла, комфорта и радости – желто-оранжевый

-Вдохновит и активирует жизненные процессы – малиновый (амарантовый)

-Порадует, понизит уровень стресса, восстановит после истощения – красно-фиолетовый (фуксия)

-Добавит уверенности в себе, возбудит желание – фиолетовый

-Даст возможность погрузиться в себя и подумать о смысле жизни – лиловый (аметистовый)

-Гармонизирует, приведет в порядок "Я" – синий

-Пофантазировать и собрать свои мечты в образ поможет — темно – синий (индиго) цвет сновидений

-Одухотворит, даст возможность поразмышлять над идеями, проектам, задачами, – голубой

-Облегчает восприятие реальности, обеспечит легкость бытия – розовый

-Организует и структурирует жизненные процессы – черный

-Избавит от негативных мыслей – белый

-Перезагрузить свое состояние поможет – серый

-Очиститься от обид и разочарований поможет – коричневый

Виктория Назаревич также привела научное объяснение, как работает цвет.

Цвет может оказывать два разных – и часто противоположных – эффекта. В связи с цветовым кодированием эмоций, лечение цветом может или вызвать ожидаемую типичную для данного цвета психологическую реакцию, или способствовать выражению соответствующей цветовому коду эмоции или проблемы. Например, возьмем голубой цвет. Обычно, голубой цвет будет оказывать успокаивающий эффект. Однако, если, например, молодой мужчина был соблазнен матерью, когда был ребенком – и она в то время носила голубое белье, голубой цвет может вызывать симпатическую активацию (дистресс), пока эта травма не будет исцелена.

Глазные нервы идут от сетчатки, проходя гипофиз через височную долю, к затылочной части мозга. Это часть зрительной системы ориентирована на информирование сознательной части мозга о нашем окружении – без интерпретации.

Совсем недавно было обнаружено, что дополнительная сеть нервов идет напрямую от сетчатки к гипоталамусу. Это объясняет воздействие света на автономную нервную систему. Голубой стимулирует переднюю долю гипоталамуса, которая содержит главную регулирующую часть парасимпатической нервной системы. Это означает, что все цвета голубого спектра – от голубого/зеленого через синий к фиолетовому – обычно имеют успокаивающий, активирующий пищеварение, снотворный эффект. Красный стимулирует заднюю долю гипоталамуса, и таким образом, симпатическую нервную систему. Красный провоцирует гнев. Все цвета красного спектра – от мадженты через красный/оранжевый к желтому – имеют стимулирующий, иногда даже провоцирующий, характер. Зеленый поддерживает связи между двумя системами.

Ответвление этого нервного пути идет напрямую к амигдале, в обход гипоталамуса. Два тела амигдалы – очень чувствительные к свету зоны лимбической системы и чутко реагируют на цвет, которым воздействуют на глаза.

Исследование продемонстрировало, что каждая монохромная частота цвета возбуждает определенные нейроны, которые не стимулируются сходными цветами, но реагируют на комплиментарный (противоположный) цвет. Таким образом, каждая частота цветового спектра оказывает специфический нейрологический и психологический эффект.

Нейрохирург, Норманн Шили (Norman Shealy, M.D.,PhD), исследователь и изобретатель чрескожной электронейростимуляции (TENS (Transcutaneous Electric Nerve Stimulation)) и "стимулятора позвоночного столба", провел исследование, изучая биохимические изменения мозга после излучения разных цветов на глаза (с помощью аппарата "LUMATRON").

Немецкий ученый Фритц Альберт Попп подтвердил предыдущее исследование русского ученого и опубликовал свои работы, подтверждающие факт, что клетки организма постоянно используют излучения света для общения между собой. Клетки сплетничают, информируют, празднуют и горюют. Только раковые клетки ведут себя по-другому: они не излучают свет.

Последние исследования в области терапии стволовыми клетками обнаружили еще одно поразительное явление: когда клетки больны или подвержены стрессу, они также издают "микроскопические" звуковые сигналы. Если звуки, издаваемые группой умирающих клеток, искусственно увеличить, это звучит как группа рыдающих и горюющих женщин. Введенные стволовые клетки (из пуповины эмбрионов) следуют к этому сигналу и остаются в этой области, чтобы оказывать поддержку. Стволовые клетки сострадательны. Клетки заботятся друг о друге. Когда дела плохи, как в случае аутоиммунных заболеваний, они сражаются друг с другом. Свет (и звук) может оказывать глубокий эффект на регулирование и коррекцию межклеточного общения.

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