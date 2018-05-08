Треть женщин снимают обручальное кольцо перед собеседованием – исследование

Работодатели не имеют права интересоваться семейным положением соискателей

Женщины боятся говорить о своем семейном положении на собеседовании. Фото: depositphotos

Треть женщин снимают обручальное кольцо перед собеседованием на работу. Такое необычное исследование провела компания Credit Angel.

Работодатели не имеют права интересоваться семейным положением соискателей или планами на создание семьи, но многие женщины опасаются, что их семейный статус может помешать получить желаемую должность.

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По результатам исследования, 29% замужних женщин бояться, что не получат или потеряют работу, если работодатель узнает детали ее личной жизни. Вместе с тем, женщины беспокоятся, что обручальное или помолвочное кольцо могут привести к дискриминации, ведь работодатель может отказать из-за планов подчиненной в ближайшем будущем уйти в декрет, передает Harper's Bazaar.

К сожалению, в этом нет ничего удивительного. Еще в 2016 году рекрутер Брюс Гурвиц опубликовал статью для LinkedIn, в которой он советовал женщинам снимать обручальное кольцо во время собеседования. Он рассказал, как женщина не могла устроиться на несколько работ из-за своего кольца. Но, как только она его сняла, работа нашлась сразу.

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Кроме того, согласно исследованию, 59% работодателей уверены, что женщинам на собеседовании нужно сообщить, если они беременны. В то же время 46% работодателей считают приемлемым спросить у женщины, есть ли у нее маленькие дети.

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